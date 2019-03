Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c400044f-6542-41e4-ab6a-ab8a470afb90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenki automatikusan bekerülne a magán-egészségügyi rendszerbe is az állami mellett.","shortLead":"Mindenki automatikusan bekerülne a magán-egészségügyi rendszerbe is az állami mellett.","id":"20190228_Igy_alakitana_at_az_egeszsegugyet_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c400044f-6542-41e4-ab6a-ab8a470afb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed1a0be-7c6f-4de6-8bae-c54c83e134d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Igy_alakitana_at_az_egeszsegugyet_az_MNB","timestamp":"2019. február. 28. 20:55","title":"Így alakítaná át az egészségügyet az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a28d1b-ac29-4075-ba71-8471805899f5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"89 éves volt. ","shortLead":"89 éves volt. ","id":"20190228_Elhunyt_Andre_Previn_zeneszerzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53a28d1b-ac29-4075-ba71-8471805899f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219009f-7f70-4840-b64c-de8840354fd9","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Elhunyt_Andre_Previn_zeneszerzo","timestamp":"2019. február. 28. 21:11","title":"Elhunyt André Previn Oscar-díjas zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218e2062-29f4-435b-a36c-4ce85eca4f8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fenntartható halgazdálkodás miatt kell végezni a madarakkal.","shortLead":"A fenntartható halgazdálkodás miatt kell végezni a madarakkal.","id":"20190301_kormoran_karokatona_kiloves_gyerites_horgaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218e2062-29f4-435b-a36c-4ce85eca4f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d94905e-c2e5-42c1-bccc-4eb452a42972","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_kormoran_karokatona_kiloves_gyerites_horgaszat","timestamp":"2019. március. 01. 14:32","title":"Több száz kárókatonát lőnek ki a Tisza-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomásra tart, egyelőre csak egy Ripley nevű bábuval a fedélzetén. ","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomásra tart, egyelőre csak egy Ripley nevű bábuval a fedélzetén. ","id":"20190302_Fellottek_a_SpaceX_urkapszulajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458f157c-44c8-4f58-b297-e4b18e629599","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_Fellottek_a_SpaceX_urkapszulajat","timestamp":"2019. március. 02. 10:18","title":"Fellőtték a SpaceX űrkapszuláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ba4735-8158-46a7-91ca-4b5ff2691122","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb szabadság, több túlóra - így néz ki a központi hivatalokban a munka mostantól.","shortLead":"Kevesebb szabadság, több túlóra - így néz ki a központi hivatalokban a munka mostantól.","id":"20190301_Matol_9_oras_egy_munkanap_a_kozponti_hivatalokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64ba4735-8158-46a7-91ca-4b5ff2691122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5636bb56-9556-4cf1-9cf9-10e88ec3fe99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Matol_9_oras_egy_munkanap_a_kozponti_hivatalokban","timestamp":"2019. március. 01. 11:50","title":"Mától 9 órás egy munkanap a központi hivatalokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egyik titkos projektjére még január végén derült fény, akkor azt mondták, a résztvevők alig 5 százaléka volt fiatalkorú. Most viszont már egészen mást állítanak.","shortLead":"A Facebook egyik titkos projektjére még január végén derült fény, akkor azt mondták, a résztvevők alig 5 százaléka volt...","id":"20190301_facebook_adatgyujtes_fiatalkoru_felhasznalok_facebookozasi_szokasok_megfigyeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00495ded-08ef-40bf-91d0-6386f146d538","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_facebook_adatgyujtes_fiatalkoru_felhasznalok_facebookozasi_szokasok_megfigyeles","timestamp":"2019. március. 01. 20:03","title":"Hazudott a Facebook, és ez egy véletlen miatt derült ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9e3b84-9738-4e5b-a196-ab3ec87bfc5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Növeli jelenlétét a NATO a Fekete-tengeren, és ezzel jelezni akarja, nem hagyja szó nélkül, hogy Oroszország jelentősen megerősítette a térségben, elsősorban az Ukrajnától elcsatol Krímben lévő egységeit. A NATO céljainak elérését akadályozhatja egy nyolcvan éve aláírt egyezmény.","shortLead":"Növeli jelenlétét a NATO a Fekete-tengeren, és ezzel jelezni akarja, nem hagyja szó nélkül, hogy Oroszország jelentősen...","id":"20190302_Erosit_a_NATO_a_Feketetengeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9e3b84-9738-4e5b-a196-ab3ec87bfc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4556677f-ae7a-4f23-b71d-615bf5d17faf","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Erosit_a_NATO_a_Feketetengeren","timestamp":"2019. március. 02. 11:39","title":"Erősít a NATO a Fekete-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 38 éves nő szülei meghaltak, a 24.hu-nak nyilatkozó szomszédok szerint napokig sikoltozott, de a hatóságok nem segítettek. ","shortLead":"A 38 éves nő szülei meghaltak, a 24.hu-nak nyilatkozó szomszédok szerint napokig sikoltozott, de a hatóságok nem...","id":"20190301_Magara_hagyott_beteg_no_maradvanyait_talalhattak_meg_Szolnokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813d8dae-27d9-485c-a232-6df0bbd38043","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Magara_hagyott_beteg_no_maradvanyait_talalhattak_meg_Szolnokon","timestamp":"2019. március. 01. 21:28","title":"Magára hagyott beteg nő maradványait találhatták meg Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]