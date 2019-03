Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Népszava szerint a különleges igényű gyerekeknek kijelölt hűvösvölgyi intézmény nem is teljesen akadálymentesített. Nem akadálymentesített otthonba vinnék Fótról a kerekesszékes gyerekeket
2019. március. 01. 08:56

A junior tornászok győri világbajnokságán is alkalmazzák azt a szoftvert, amely segít majd a pontszámok kialakításában.
Számítógép segít pontozni a torna-világbajnokságon
2019. március. 01. 18:40

Újabb neveket, valamint három színpad részletes programját jelentették be a fesztivál szervezői.
Steve Aoki, a Modestep és az Ofenbach is jön a Strand Fesztiválra
2019. március. 01. 11:31

Járdán előzte a kocsisort a dugóban, videó készült róla.
A nap videója: 80 métert ment az aluljáró járdáján ez a pesti autós, hogy megelőzze a sort
2019. március. 01. 08:08 A szolnoki vállalkozó aláírta a szándéknyilatkozatot, hogy a következő hónapokban a városnak adja át az egyetlen olyan befektetési területének vagyonelemeit és klubjait, melynek nem volt köze Simicskához.
Több milliárd forintnyi sportvagyont adományoz Nyerges Zsolt Szolnok városának
2019. március. 01. 12:01

Amerika helyett Európát veszi célba a Mi szériájú mobilokat is gyártó Xiaomi, amely 2019 végéig megháromszorozná itteni érdekeltségeit.
100+ új boltot nyit Európában az olcsó okostelefonjairól ismert Xiaomi
2019. március. 02. 10:03 A kis tömegű csillagok, mint amilyen a Nap is, életük végén vörös óriássá fújódnak fel. Eddig a kutatók feltételezték, hogy ennek a fázisnak a végén több száz éven át hatalmas mennyiségű gázt és port bocsátanak ki környezetükbe. Most azonban kiderül, hogy alaposan túlbecsülték az úgynevezett szuperszél-fázist. Az új megfigyelésekkel végre helyreállt a rend a tudományban.
Kiderült valami a haldokló csillagokról, és végre összeállt a kép
2019. március. 02. 11:03

5 százalékkal nőtt a GDP 2018-ban.
Annál is jobban nőtt a magyar gazdaság, mint ahogy eddig hittük
2019. március. 01. 09:43