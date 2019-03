Átadták az első transznemű-börtönt Nagy-Britanniában

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz éve elsüllyedt spanyol hajóroncsok lelőhelyét listázza a spanyol kulturális minisztérium. ","shortLead":"Több száz éve elsüllyedt spanyol hajóroncsok lelőhelyét listázza a spanyol kulturális minisztérium. ","id":"20190301_Elkeszul_a_tortenelem_legnagyobb_kincses_terkepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c8f39f-cb59-409c-a296-45e1c4f59d55","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Elkeszul_a_tortenelem_legnagyobb_kincses_terkepe","timestamp":"2019. március. 01. 22:03","title":"Elkészül a történelem legnagyobb kincses térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631276a4-9543-472a-b463-41ed3698a31c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás strandpapucsban is.","shortLead":"Sok turistát kellett már helikopterrel kimenteni a nemzeti parkból, mert úgy gondolták, menni fog a túrázás...","id":"20190303_790_ezer_forint_buntetes_is_jarhat_strandpapucsert_egy_olasz_turistacelpontnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=631276a4-9543-472a-b463-41ed3698a31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c7c0bf-1ce1-41e8-8de7-1a21c1c8bc91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_790_ezer_forint_buntetes_is_jarhat_strandpapucsert_egy_olasz_turistacelpontnal","timestamp":"2019. március. 03. 19:24","title":"790 ezer forint büntetés is járhat strandpapucsért egy olasz turistacélpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"velemeny","description":"Köves Slomó is csak egy \"módszer \"a sok közül.","shortLead":"Köves Slomó is csak egy \"módszer \"a sok közül.","id":"201909_ha_egy_zsido_hulye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2380bf83-4ef4-4f9e-93e4-774f087f6c28","keywords":null,"link":"/velemeny/201909_ha_egy_zsido_hulye","timestamp":"2019. március. 03. 09:00","title":"Tóta W. Árpád: Ha egy zsidó hülye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Péter főleg Mórahalom nyereséges fürdőjére volt kíváncsi, mivel a vásárhelyi strand százmilliós veszteséget termel, de más ötleteket is kapott.","shortLead":"Márki-Zay Péter főleg Mórahalom nyereséges fürdőjére volt kíváncsi, mivel a vásárhelyi strand százmilliós veszteséget...","id":"20190302_MarkiZay_Peter_egy_kormanyparti_polgarmestertol_kapott_tanacsokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4fdb2-f583-4073-bfdb-7ec6596872f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_MarkiZay_Peter_egy_kormanyparti_polgarmestertol_kapott_tanacsokat","timestamp":"2019. március. 02. 07:15","title":"Márki-Zay Péter egy kormánypárti polgármestertől kapott tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc30ac-54d2-47ae-b647-de35d2a3ca30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elítélt fia és unokája káromkodott és rugdosni kezdte a többi szemtanút. ","shortLead":"Az elítélt fia és unokája káromkodott és rugdosni kezdte a többi szemtanút. ","id":"20190302_Ket_embert_letartoztattak_egy_texasi_kivegzesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23bc30ac-54d2-47ae-b647-de35d2a3ca30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e6b438-ef57-429a-93d0-8660411969e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Ket_embert_letartoztattak_egy_texasi_kivegzesen","timestamp":"2019. március. 02. 11:07","title":"Két embert letartóztattak egy texasi kivégzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cd674c-18cd-46f6-a0a2-a3913c7e463b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevándorlók és olasz civilszervezetek is részt vettek a szombat délután Milánóban tartott, rasszizmus- és diszkrimináció-ellenes tüntetésen, amelyen több mint kétszázezres tömeg vonult fel.","shortLead":"Bevándorlók és olasz civilszervezetek is részt vettek a szombat délután Milánóban tartott, rasszizmus- és...","id":"20190302_Szazezrek_tuntettek_Milanoban_a_rasszizmus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35cd674c-18cd-46f6-a0a2-a3913c7e463b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c444f59-cefd-44bc-b3b5-0a4ee60d0614","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Szazezrek_tuntettek_Milanoban_a_rasszizmus_ellen","timestamp":"2019. március. 02. 23:04","title":"Százezrek tüntettek Milánóban a rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348ba781-aabb-4ca8-97ba-d98b4b55fcc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európában a legtöbb állami támogatást kapja a magyar dohánytermelés, mégis egyre kevesebb terem belőle.","shortLead":"Európában a legtöbb állami támogatást kapja a magyar dohánytermelés, mégis egyre kevesebb terem belőle.","id":"20190302_Millios_tamogatas_mellett_fogy_a_dohanyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348ba781-aabb-4ca8-97ba-d98b4b55fcc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b8be60-f420-4b7b-8ac3-78b887c4def2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Millios_tamogatas_mellett_fogy_a_dohanyunk","timestamp":"2019. március. 02. 06:15","title":"Milliós támogatás mellett fogy a dohányunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d1085-488d-4906-98a1-b7d93eddb9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrangosabb egyetemén, a Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) fejlesztették ki a Mini Cheetah nevű robotot, ami minden probléma nélkül mozog a terepen is.","shortLead":"A világ egyik legrangosabb egyetemén, a Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) fejlesztették ki a Mini Cheetah nevű...","id":"20190303_massachusettsi_muszaki_egyetem_robot_hatraszalto_cheetah","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d1085-488d-4906-98a1-b7d93eddb9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1435bf96-42bc-4518-a762-7da68dcd4dd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_massachusettsi_muszaki_egyetem_robot_hatraszalto_cheetah","timestamp":"2019. március. 03. 15:03","title":"Videó: lenyűgöző, hogyan hátraszaltózik az MIT új robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]