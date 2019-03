Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 38 éves nő szülei meghaltak, a 24.hu-nak nyilatkozó szomszédok szerint napokig sikoltozott, de a hatóságok nem segítettek. ","shortLead":"A 38 éves nő szülei meghaltak, a 24.hu-nak nyilatkozó szomszédok szerint napokig sikoltozott, de a hatóságok nem...","id":"20190301_Magara_hagyott_beteg_no_maradvanyait_talalhattak_meg_Szolnokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813d8dae-27d9-485c-a232-6df0bbd38043","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Magara_hagyott_beteg_no_maradvanyait_talalhattak_meg_Szolnokon","timestamp":"2019. március. 01. 21:28","title":"Magára hagyott beteg nő maradványait találhatták meg Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat érinti a nyugdíjasokat, a munkavállalókat és az itt élő briteket is.","shortLead":"A javaslat érinti a nyugdíjasokat, a munkavállalókat és az itt élő briteket is.","id":"20190303_Igy_rendezne_a_kormany_a_no_deal_Brexit_miatti_kaoszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dd9e9a-0064-46f0-9297-415929def6b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Igy_rendezne_a_kormany_a_no_deal_Brexit_miatti_kaoszt","timestamp":"2019. március. 03. 21:00","title":"Így rendezné a kormány a no deal Brexit miatti káoszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy budai és egy pesti villamos, a tízszög átlóinak száma, és sok-sok hárommal osztható szám jött ki a hatoslottó sorsolásán.","shortLead":"Egy budai és egy pesti villamos, a tízszög átlóinak száma, és sok-sok hárommal osztható szám jött ki a hatoslottó...","id":"20190303_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_multimilliomos_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39250b1-0f32-4f90-87d1-854c1a58dcdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_multimilliomos_legyen","timestamp":"2019. március. 03. 17:58","title":"Ezeket a számokat kellett volna beikszelnie, hogy multimilliomos legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért; már a túl sok tao-pénzre panaszkodnak több sportklubnál. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre...","id":"20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc81cec4-6a8f-455e-b302-7ec0ec7bcf61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","timestamp":"2019. március. 03. 12:00","title":"És akkor megint reszkethet Ausztria, mert jövünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cd674c-18cd-46f6-a0a2-a3913c7e463b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevándorlók és olasz civilszervezetek is részt vettek a szombat délután Milánóban tartott, rasszizmus- és diszkrimináció-ellenes tüntetésen, amelyen több mint kétszázezres tömeg vonult fel.","shortLead":"Bevándorlók és olasz civilszervezetek is részt vettek a szombat délután Milánóban tartott, rasszizmus- és...","id":"20190302_Szazezrek_tuntettek_Milanoban_a_rasszizmus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35cd674c-18cd-46f6-a0a2-a3913c7e463b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c444f59-cefd-44bc-b3b5-0a4ee60d0614","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Szazezrek_tuntettek_Milanoban_a_rasszizmus_ellen","timestamp":"2019. március. 02. 23:04","title":"Százezrek tüntettek Milánóban a rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7e3d8e-a088-4d78-92a4-6393ecab5dcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hó nélkül nem tud elrajtolni a világ leghíresebb kutyaszánversenye, szereztek hát máshonnan.","shortLead":"Hó nélkül nem tud elrajtolni a világ leghíresebb kutyaszánversenye, szereztek hát máshonnan.","id":"20190303_Kamionokkal_szallitottak_havat_Alaszkaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b7e3d8e-a088-4d78-92a4-6393ecab5dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db33efc-1ed4-4bc0-a99c-914dee9e37c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Kamionokkal_szallitottak_havat_Alaszkaba","timestamp":"2019. március. 03. 15:59","title":"Kamionokkal szállítottak havat Alaszkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már szerződést is kötöttek egy céggel, amelyik a munkát kezdi.","shortLead":"Már szerződést is kötöttek egy céggel, amelyik a munkát kezdi.","id":"20190303_Megis_Karcagon_lesz_a_helye_Szocs_Geza_pavilonjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9990a4-1969-4158-b920-c1836c6f55de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Megis_Karcagon_lesz_a_helye_Szocs_Geza_pavilonjanak","timestamp":"2019. március. 03. 11:49","title":"Mégis Karcagon lesz a helye Szőcs Géza pavilonjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89969be-087b-4ab7-9cca-0045a2143577","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig ezt, csak megkülönböztető jelzést használó autóktól láttuk, de úgy tűnik valakinek megtetszett.","shortLead":"Eddig ezt, csak megkülönböztető jelzést használó autóktól láttuk, de úgy tűnik valakinek megtetszett.","id":"20190303_porsche_cayenne_nagykorut_villamossin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e89969be-087b-4ab7-9cca-0045a2143577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506c130d-8e5f-410d-8384-7ab106c759fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_porsche_cayenne_nagykorut_villamossin","timestamp":"2019. március. 03. 11:22","title":"Nem volt elég üres a Nagykörút a Porschénak, inkább a villamossínen megy – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]