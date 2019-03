Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit hadsereg vegyvédelmi egységei összesen 13 ezer munkaóra alatt tisztították meg Szergej Szkripal házát és más helyszíneket a Novicsoktól. ","shortLead":"A brit hadsereg vegyvédelmi egységei összesen 13 ezer munkaóra alatt tisztították meg Szergej Szkripal házát és más...","id":"20190301_NIncs_mar_idegmereg_Salisbury_varosaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67edd0b-e152-49a9-8f56-8653198fe742","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_NIncs_mar_idegmereg_Salisbury_varosaban","timestamp":"2019. március. 01. 19:18","title":"Nincs már idegméreg Salisbury városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090ae90d-4022-46cb-991b-30b04ff74a2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadik világbeli állapotok uralkodnak a kalocsai tüdőosztályon, az épületrészt még sosem újították fel, pedig már legalább 60 éves.\r

\r

","shortLead":"Harmadik világbeli állapotok uralkodnak a kalocsai tüdőosztályon, az épületrészt még sosem újították fel, pedig már...","id":"20190301_Omlo_vakolat_penesz_a_kalocsai_tudoosztalyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090ae90d-4022-46cb-991b-30b04ff74a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15cd73a4-a046-4f76-bfdb-48a6083924a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Omlo_vakolat_penesz_a_kalocsai_tudoosztalyon","timestamp":"2019. március. 01. 19:56","title":"Omló vakolat, penész a kalocsai tüdőosztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Fórum szeretné visszaszerezni az MDF nevét, de nem használná az - mondta Lezsák Sándor, az egyesület elnöke,majd rendíthetetlen támogatásáról biztosította a Fideszt. ","shortLead":"A Nemzeti Fórum szeretné visszaszerezni az MDF nevét, de nem használná az - mondta Lezsák Sándor, az egyesület...","id":"20190302_Lezsak_szerint_a_migracio_az_uj_Trianon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b791fa1e-39ce-456c-9dab-d370a3aa991d","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Lezsak_szerint_a_migracio_az_uj_Trianon","timestamp":"2019. március. 02. 16:35","title":"Lezsák szerint a migráció az új Trianon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794","c_author":"Gajárszki Áron","category":"kkv","description":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi finanszírozás – összegzi szerzőnk, aki maga is próbálkozott ezzel. ","shortLead":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi...","id":"201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700c6d77-5429-49cb-a2ea-fec722fa743e","keywords":null,"link":"/kkv/201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","timestamp":"2019. március. 03. 14:00","title":"Az ingyenpénz valósága: az ötlet megvan, már csak tőke kéne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripost-cikk éppen a hajléktalanok kirekesztésével ellentétes üzenetet fogalmazott meg - áll az NMHH közleményében. De megúszta a Magyar Idők egyik cikke is. ","shortLead":"A Ripost-cikk éppen a hajléktalanok kirekesztésével ellentétes üzenetet fogalmazott meg - áll az NMHH közleményében. De...","id":"20190301_Mediatanacs_Ripost_NMHH_hajlektalanok_Magyar_Idok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18ff8fe-c8e4-42d3-a33c-8161c6925d29","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Mediatanacs_Ripost_NMHH_hajlektalanok_Magyar_Idok","timestamp":"2019. március. 01. 15:40","title":"Nem bírságolja meg a Médiatanács a Ripostot a hajléktalanokról szóló cikke miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten hétfőn és csütörtökön lesz a legmelegebb.","shortLead":"A jövő héten hétfőn és csütörtökön lesz a legmelegebb.","id":"20190303_Ma_meg_eshet_hetfon_akar_20_fok_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0859bd86-8102-458e-832b-060796f0f317","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Ma_meg_eshet_hetfon_akar_20_fok_is_lehet","timestamp":"2019. március. 03. 09:53","title":"Ma még eshet, hétfőn akár 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A teljes magyarországi úthálózat több mint fele rossz minőségű.","shortLead":"A teljes magyarországi úthálózat több mint fele rossz minőségű.","id":"20190301_Milliardok_mennek_katyuzasra_de_az_utakon_ez_nem_latszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed298d-91b4-488e-9e73-fb2bc06dd20c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Milliardok_mennek_katyuzasra_de_az_utakon_ez_nem_latszik","timestamp":"2019. március. 01. 16:56","title":"Milliárdok mennek kátyúzásra, de az utakon ez nem látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543ec712-a972-485d-b13f-d310c0afa8de","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi új, viselhető kütyüje jelentősen olcsóbb a riválisok hasonló kategóriás termékeinél, de ez persze még nem feltétlenül árul el semmit arról, hogy mit tud az óra a gyakorlatban. Teszten az Amazfit Verge, amivel akár Michael Knight módra is beszélhetünk.","shortLead":"A Xiaomi új, viselhető kütyüje jelentősen olcsóbb a riválisok hasonló kategóriás termékeinél, de ez persze még nem...","id":"20190302_xiaomi_huami_amazfit_verge_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=543ec712-a972-485d-b13f-d310c0afa8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b2eafd-d28a-4624-8e5b-4e7357d07962","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_xiaomi_huami_amazfit_verge_okosora","timestamp":"2019. március. 02. 14:00","title":"Telefonálni is lehet ezzel a 40 ezer forintos Xiaomi okosórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]