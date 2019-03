Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sok másik város van, ahol ennyire kilátástalan saját lakást venni. ","shortLead":"Nem sok másik város van, ahol ennyire kilátástalan saját lakást venni. ","id":"20190302_Europai_osszehasonlitasban_is_remenytelen_a_budapesti_lakashelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60fc3811-c344-44ec-8552-dc7993957c49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Europai_osszehasonlitasban_is_remenytelen_a_budapesti_lakashelyzet","timestamp":"2019. március. 02. 10:06","title":"Európai összehasonlításban is reménytelen a budapesti lakáshelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismertette programját Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester-jelöltje. Zöld minimum, a hajléktalanság elleni küzdelem új formája, egy korrupciós múzeum és a neonok elleni harc is szerepel.\r

\r

","shortLead":"Ismertette programját Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester-jelöltje. Zöld minimum...","id":"20190301_Puzser_a_neonok_a_hajlektalansag_a_korrupcio_es_az_autoforgalom_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14f0944-9442-4662-a9aa-33f7c70a2937","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Puzser_a_neonok_a_hajlektalansag_a_korrupcio_es_az_autoforgalom_ellen","timestamp":"2019. március. 01. 17:32","title":"Puzsér a neonok, a hajléktalanság, a korrupció és az autóforgalom ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden eddiginél több hitelt vettek fel tavaly novemberben.","shortLead":"Minden eddiginél több hitelt vettek fel tavaly novemberben.","id":"20190303_Mar_joval_karacsony_elott_eladosodnak_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f08430e-031b-4a87-97ef-bc86c936a061","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Mar_joval_karacsony_elott_eladosodnak_a_magyarok","timestamp":"2019. március. 03. 10:43","title":"Már jóval karácsony előtt eladósodnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem számít a Fidesz kizárására Kósa Lajos, és szerinte nem támadja a kormány az Európai Bizottság elnökét.\r

\r

","shortLead":"Nem számít a Fidesz kizárására Kósa Lajos, és szerinte nem támadja a kormány az Európai Bizottság elnökét.\r

\r

","id":"20190301_Kosa_Lajos_szerint_nem_tamadjak_Junckert_meg_ha_vele_plakatoljak_is_ki_az_orszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c990f78-bedb-4433-9fb5-6ade6f8df605","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Kosa_Lajos_szerint_nem_tamadjak_Junckert_meg_ha_vele_plakatoljak_is_ki_az_orszagot","timestamp":"2019. március. 01. 16:21","title":"Kósa Lajos szerint nem támadják Junckert, még ha vele plakátolják is ki az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398d182e-630e-42c6-871d-224875108f8a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190303_Marabu_FekNyuz_Osszefogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398d182e-630e-42c6-871d-224875108f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7d643c-bbc9-4d6b-a19f-798b78f63a01","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Marabu_FekNyuz_Osszefogas","timestamp":"2019. március. 03. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce287815-b3aa-45c6-bc5e-0853bf6d5330","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Türelem rózsát terem: alig öt és fél hónap kellett és tessék, máris megnyitotta irodáját Hubay György. ","shortLead":"Türelem rózsát terem: alig öt és fél hónap kellett és tessék, máris megnyitotta irodáját Hubay György. ","id":"20190301_Birtokba_vette_vegre_az_irodajat_a_miskolci_fideszes_akinek_eddig_a_semmire_fizetet_havi_felmilliot_az_Orszaggyules_Hivatala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce287815-b3aa-45c6-bc5e-0853bf6d5330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a48d6a-7c62-4137-8475-95f9cdac00c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Birtokba_vette_vegre_az_irodajat_a_miskolci_fideszes_akinek_eddig_a_semmire_fizetet_havi_felmilliot_az_Orszaggyules_Hivatala","timestamp":"2019. március. 01. 16:56","title":"Birtokba vette végre az irodáját a miskolci fideszes, akinek eddig a semmire fizetet havi félmilliót az Országgyűlés Hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten írtuk meg, hogy Heim Pál kórház nem fogadta el az adományágyakat, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ lépett. ","shortLead":"A héten írtuk meg, hogy Heim Pál kórház nem fogadta el az adományágyakat, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ lépett. ","id":"20190301_Agyakat_vesz_a_beteg_gyerekeik_mellett_alvo_szuloknek_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e4cbcfa-e2dd-43f3-8880-68499859b115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6736b21-67cf-4115-bf30-882d8d0e80ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Agyakat_vesz_a_beteg_gyerekeik_mellett_alvo_szuloknek_az_allam","timestamp":"2019. március. 01. 16:49","title":"Ágyakat vesz a beteg gyerekeik mellett maradó szülőknek az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon a gyerekek 43 százalékánál nem diagnosztizálják és nem kezelik a rákot átfogó tanulmány szerint. Ha a helyzet nem javul, majdnem hárommillió további eset nem kap kezelést 2030-ig.","shortLead":"A világon a gyerekek 43 százalékánál nem diagnosztizálják és nem kezelik a rákot átfogó tanulmány szerint. Ha a helyzet...","id":"20190301_gyerekrak_daganat_gyerekeknel_diagnozis_leukemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb603e3-70f6-4603-b248-53257b76da27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_gyerekrak_daganat_gyerekeknel_diagnozis_leukemia","timestamp":"2019. március. 01. 17:03","title":"Ez nagyon nagy baj: 10-ből 4 esetben nem ismerik fel, ha rákos a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]