A korrupciós elleni harc jegében fogták el a férfit 2017 végén, a kínzások hatására teljesen kikészült ondja a családja. Donald Trump elnök nem szokta nyíltan bírálni szövetségeseit, de legutóbb Észak-Korea vezetőjét is dicsérte.

A szaúdi hatóságok több mint egy éve fogva tartanak és rendszeresen kínoznak egy szaúdi-amerikai kettős állampolgárt - közölte vasárnap a férfi családja. A család hónapok óta igyekszik elérni Válid Fitejhi szabadon bocsátását, de most úgy döntöttek, hogy a nyilvánossághoz fordulnak, hogy nyomást gyakoroljanak a rijádi és a washingtoni kormányzatra. Fitejhit 2017 novemberében fogták el, amikor több tucat embert vettek őrizetbe a szaúdi hatóságok korrupció elleni fellépésre hivatkozva. A férfit azóta is hivatalos vádemelés nélkül tartják fogva. A család szerint a férfit rendszeresen megkínozzák, fizikailag és érzelmileg is kikészült, és az összeomlás szélén áll. Arra kérik az amerikai kormányt, hogy hivatalosan járjon közbe Válid Fitejhi szabadon engedése érdekében. Az AP amerikai hírügynökség megjegyzi, hogy Donald Trump amerikai elnök mind ez idáig vonakodott attól, hogy nyíltan bírálja szoros szövetségeseit Rijádban.

Trump Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel kapcsolatban keveredett nemrég hasonló helyzetbe egy bebörtönzött és a rossz állapotok hatására elhunyt amerikai állampolgár ügyében.