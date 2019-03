Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korrupciós elleni harc jegében fogták el a férfit 2017 végén, a kínzások hatására teljesen kikészült ondja a családja. Donald Trump elnök nem szokta nyíltan bírálni szövetségeseit, de legutóbb Észak-Korea vezetőjét is dicsérte.\r

\r

","shortLead":"A korrupciós elleni harc jegében fogták el a férfit 2017 végén, a kínzások hatására teljesen kikészült ondja...","id":"20190304_Egy_eve_bortonben_tartja_es_kinozza_SzaudArabia_a_szaudiamerikai_kettos_allampolgart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ccf40e-7ebb-4afb-bae9-443fdc896b3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Egy_eve_bortonben_tartja_es_kinozza_SzaudArabia_a_szaudiamerikai_kettos_allampolgart","timestamp":"2019. március. 04. 05:15","title":"Egy éve börtönben tartja és kínozza Szaúd-Arábia a szaúdi-amerikai kettős állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3160cf5-ae71-454e-9c48-da800f94ffb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány és az Európai Bizottság is előállt ötletekkel, hogyan lehetne elkölteni a következő években érkező uniós pénzeket.","shortLead":"A magyar kormány és az Európai Bizottság is előállt ötletekkel, hogyan lehetne elkölteni a következő években érkező...","id":"20190303_Ezermilliardokat_kapunk_az_EUtol_de_mire_koltsuk_a_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3160cf5-ae71-454e-9c48-da800f94ffb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fbddbd-d21b-4e84-b238-dad9fc3242cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ezermilliardokat_kapunk_az_EUtol_de_mire_koltsuk_a_penzt","timestamp":"2019. március. 03. 16:57","title":"Ezermilliárdokat kapunk az EU-tól, de mire költsük a pénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most ellenőrzik a 2018-as fogási naplókat.","shortLead":"Most ellenőrzik a 2018-as fogási naplókat.","id":"20190303_Meguthetik_a_bokajukat_a_pecasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1bbcad-0810-43a5-8060-2d67e6feabb1","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Meguthetik_a_bokajukat_a_pecasok","timestamp":"2019. március. 03. 09:16","title":"Megüthetik a bokájukat a pecások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8859d14a-9cc3-4623-a6ac-00d0b4b2d81f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új technológiát tesztelnek Tokióban, hogy még idejében jelezhető legyen, ha váratlan viharok vagy tornádó csapna le.","shortLead":"Új technológiát tesztelnek Tokióban, hogy még idejében jelezhető legyen, ha váratlan viharok vagy tornádó csapna le.","id":"20190304_tokioi_olimpia_tornado_elorejelzrse_gerilla_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8859d14a-9cc3-4623-a6ac-00d0b4b2d81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b25941-45b9-49c9-9834-15002878ce7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_tokioi_olimpia_tornado_elorejelzrse_gerilla_vihar","timestamp":"2019. március. 04. 18:03","title":"30 mp alatt megmondja, mi lesz 30 perc múlva: új tornádóriasztón dolgoznak Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért; már a túl sok tao-pénzre panaszkodnak több sportklubnál. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre...","id":"20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc81cec4-6a8f-455e-b302-7ec0ec7bcf61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","timestamp":"2019. március. 03. 12:00","title":"És akkor megint reszkethet Ausztria, mert jövünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kár volna még temetni a Windows 7-et (bár a Microsoft már nagyon szeretné), a felhasználók egyre inkább ragaszkodnak hozzá. Ez is meglepetés, mint ahogyan az is, hogy a Microsoft Edge-ről sem akarnak egyelőre lemondani.","shortLead":"Kár volna még temetni a Windows 7-et (bár a Microsoft már nagyon szeretné), a felhasználók egyre inkább ragaszkodnak...","id":"20190304_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2019_februar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8704055d-d3c7-4b05-813e-800e030b0e10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2019_februar","timestamp":"2019. március. 04. 19:03","title":"Váratlan fordulat az operációs rendszerek és a böngészők piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már szerződést is kötöttek egy céggel, amelyik a munkát kezdi.","shortLead":"Már szerződést is kötöttek egy céggel, amelyik a munkát kezdi.","id":"20190303_Megis_Karcagon_lesz_a_helye_Szocs_Geza_pavilonjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9990a4-1969-4158-b920-c1836c6f55de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Megis_Karcagon_lesz_a_helye_Szocs_Geza_pavilonjanak","timestamp":"2019. március. 03. 11:49","title":"Mégis Karcagon lesz a helye Szőcs Géza pavilonjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte a mélybe hatolást a Marson az Insight HP3 nevű műszere. Első, négy órán át tartó behatolása során a robotvakond 4000 kalapácsütést ejtett és 18-50 centiméter mélyre jutott a vörös bolygó talajában, ahol vélhetően egy kőbe ütközött – közölte a Német Űrkutató Központ (DLR).","shortLead":"Megkezdte a mélybe hatolást a Marson az Insight HP3 nevű műszere. Első, négy órán át tartó behatolása során...","id":"20190304_mars_insight_urszonda_robotvakond_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3060880e-136e-4a7e-b0d3-ada55696d1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_mars_insight_urszonda_robotvakond_nasa","timestamp":"2019. március. 04. 18:33","title":"Megkezdte a fúrást a Marson az Insight robotvakondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]