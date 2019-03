Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f79530f3-24d9-42db-9c7f-dda76170de1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai és amerikai űrszondák által készített felvételeken lévő kráterek arról tanúskodnak, hogy egykoron felszín alatti tórendszer lehetett a Marson.","shortLead":"Az európai és amerikai űrszondák által készített felvételeken lévő kráterek arról tanúskodnak, hogy egykoron felszín...","id":"20190305_mars_viz_nyoma_tavak_torendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f79530f3-24d9-42db-9c7f-dda76170de1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cc1619-b495-4747-b1bd-bfa022f70a77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_mars_viz_nyoma_tavak_torendszer","timestamp":"2019. március. 05. 17:03","title":"Árulkodnak a felvételek: komplett tórendszer lehetett a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448b9653-e4b1-4abf-853a-401107697d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész hétfő reggel lett öngyilkos essexi otthonában.","shortLead":"A zenész hétfő reggel lett öngyilkos essexi otthonában.","id":"20190305_Elokerult_az_utolso_fenykep_a_Prodigy_frontembererol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=448b9653-e4b1-4abf-853a-401107697d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93b49f7-297e-4868-9558-44d150e5b69e","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Elokerult_az_utolso_fenykep_a_Prodigy_frontembererol","timestamp":"2019. március. 05. 09:09","title":"Előkerült az utolsó fénykép a Prodigy frontemberéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa7b803-55c5-4ccf-9c27-6494e95d5442","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Idén sincs hiány exkluzív videojátékokból, ha PlayStation 4 rendszerekről van szó, az egyik ráadásul néhány héten belül piacra kerül. Bemutatjuk a platform idei első nagy durranásának ígérkező Days Gone-t, melyben a motorból kifogyó benzin legalább annyira veszélyes, mint a hordákban ránk rontó, élőholtszerű lények.","shortLead":"Idén sincs hiány exkluzív videojátékokból, ha PlayStation 4 rendszerekről van szó, az egyik ráadásul néhány héten belül...","id":"20190306_bend_studio_days_gone_kritika_playstation_4_konzoljatek_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa7b803-55c5-4ccf-9c27-6494e95d5442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d684d5-2baf-4754-9692-09df56e9eb75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_bend_studio_days_gone_kritika_playstation_4_konzoljatek_videojatek","timestamp":"2019. március. 06. 11:10","title":"Már láttuk a játékot, ami után az xboxosok is sóvárogni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lazított a kötöttségeken a Samsung, mindenki saját maga döntheti el, hogy mi történjen akkor, ha megnyomja a telefonján az okosgombot.","shortLead":"Lazított a kötöttségeken a Samsung, mindenki saját maga döntheti el, hogy mi történjen akkor, ha megnyomja a telefonján...","id":"20190305_samsung_digitalis_asszisztens_bixby","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f98b6b8-93b6-4f94-8772-9af6ce7587ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_samsung_digitalis_asszisztens_bixby","timestamp":"2019. március. 05. 10:03","title":"Ha régebbi Samsung mobilja van, most frissítse, örülni fog ennek az új beállításnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdddd93-9a76-4cf1-ada4-e73006c76166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag az Echo TV-vel közös mikorofonszivacs képének kiszivárogtatása miatt. ","shortLead":"Állítólag az Echo TV-vel közös mikorofonszivacs képének kiszivárogtatása miatt. ","id":"20190306_Kirugtak_harom_embert_a_HirTVtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cdddd93-9a76-4cf1-ada4-e73006c76166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ca6321-806e-4819-9d20-40c0a2b76271","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Kirugtak_harom_embert_a_HirTVtol","timestamp":"2019. március. 06. 20:47","title":"Kirúgtak három embert a HírTV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hely továbbra is nyitva marad, az előre tervezett programokat megtartják. ","shortLead":"A hely továbbra is nyitva marad, az előre tervezett programokat megtartják. ","id":"20190306_Bezaratta_az_onkormanyzat_ejszakara_az_Aurora_pultjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1cd6cd-f7e4-4ca7-8676-48f65212dce5","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Bezaratta_az_onkormanyzat_ejszakara_az_Aurora_pultjat","timestamp":"2019. március. 06. 16:29","title":"Bezáratta az önkormányzat éjszakára az Auróra pultját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.\r

\r

","id":"20190305_Kiesett_egy_gyerek_a_harmadik_emeletrol_Mezoturon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f230d27-105d-4f60-879b-7c2e5f614d87","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Kiesett_egy_gyerek_a_harmadik_emeletrol_Mezoturon","timestamp":"2019. március. 05. 15:15","title":"Kiesett egy gyerek a harmadik emeletről Mezőtúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési és egészségügyi szükségleteit, áll egy új ENSZ-jelentésben.\r

\r

","shortLead":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési...","id":"20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8ee34f-a4f6-4d16-a650-4f96447f9756","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","timestamp":"2019. március. 06. 21:45","title":"ENSZ: Észak-Korea majdnem fele éhezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]