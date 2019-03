Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Múlt hét végén érte el eddigi csúcsát a Wutip tájfun, ami mintegy 290 km/h-s széllökésekkel tombolt.","shortLead":"Múlt hét végén érte el eddigi csúcsát a Wutip tájfun, ami mintegy 290 km/h-s széllökésekkel tombolt.","id":"20190228_wutip_tajfun_tropusi_vihar_guam_eszaki_felgomb_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1249661-a97f-4cfc-8841-a006ea6c3601","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_wutip_tajfun_tropusi_vihar_guam_eszaki_felgomb_rekord","timestamp":"2019. február. 28. 10:03","title":"Sosem volt még ilyen erős vihar februárban: 290 km/h-val tombolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52720fab-9b39-4fba-b76f-16e6d9355758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával turbózza fel szövegszerkesztője helyesírás-ellenőrzőjét a Google.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával turbózza fel szövegszerkesztője helyesírás-ellenőrzőjét a Google.","id":"20190301_google_dokumentumok_mesterseges_intelligencia_helyesiras_g_suite","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52720fab-9b39-4fba-b76f-16e6d9355758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f12dd1c-8955-44fb-9ee9-c0df7a875d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_google_dokumentumok_mesterseges_intelligencia_helyesiras_g_suite","timestamp":"2019. március. 01. 12:03","title":"Rég várt újítás került a Google Dokumentumokba, de még nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f04ea9-68bd-4f36-b65b-7106a70c1615","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB liberális alapvetéseket határozott meg Versenyképességi programjával, és szembemegy a kormány által eddig vallott értékekkel, mint pl. a munkaalapú társadalom. A valósággal pedig köszönőviszonyban sincs.\r

