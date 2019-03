Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nőnap alkalmáből tüntették ki a díszpolgári címről lemondani kényszerülő Bálint Györgyöt.","shortLead":"Nőnap alkalmáből tüntették ki a díszpolgári címről lemondani kényszerülő Bálint Györgyöt.","id":"20190309_Az_MSZP_a_noket_unnepelte_de_Balint_gazdat_dijazta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c80959-3e89-4c6d-b371-9bbbb30b6785","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Az_MSZP_a_noket_unnepelte_de_Balint_gazdat_dijazta","timestamp":"2019. március. 09. 15:12","title":"Az MSZP a nőket ünnepelte, de Bálint gazdát díjazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a114cb-2ac7-423a-a919-b26a926ec12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szabálytalanságok gyanúja miatt vizsgálódik az UEFA Manchesterben.","shortLead":"Szabálytalanságok gyanúja miatt vizsgálódik az UEFA Manchesterben.","id":"20190307_Vizsgalat_indult_a_Manchester_City_ellen_a_penzugyek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8a114cb-2ac7-423a-a919-b26a926ec12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935b7421-9172-4d74-89f5-9e271ebda4cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Vizsgalat_indult_a_Manchester_City_ellen_a_penzugyek_miatt","timestamp":"2019. március. 07. 21:19","title":"Vizsgálat indult a Manchester City ellen a pénzügyek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kismértékben növelheti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát a hosszú távon, szájon át alkalmazott hormonterápia menopauza utáni nők esetében - derítették ki finn kutatók.","shortLead":"Kismértékben növelheti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát a hosszú távon, szájon át alkalmazott hormonterápia...","id":"20190309_hormonterapia_hormonkeszitmeny_hormontabletta_osztrogen_alzheimer_kor_demencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32d169a-cafb-4150-96b1-e8a7fcc80eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_hormonterapia_hormonkeszitmeny_hormontabletta_osztrogen_alzheimer_kor_demencia","timestamp":"2019. március. 09. 16:03","title":"Ha hormontartalmú gyógyszert szed, akkor erről a kockázatról jobb, ha tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bc1eda-bd53-43eb-960b-f75f21e117c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megnyerték az áramháborút, Chavez a sötétben is él!","shortLead":"Megnyerték az áramháborút, Chavez a sötétben is él!","id":"20190308_Orias_aramszunet_volt_Venezuelaban_a_kormany_imperialista_tamadast_orront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3bc1eda-bd53-43eb-960b-f75f21e117c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556cceea-218d-4e2a-ae52-3f2052e0eb09","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Orias_aramszunet_volt_Venezuelaban_a_kormany_imperialista_tamadast_orront","timestamp":"2019. március. 08. 10:02","title":"Óriás áramszünet volt Venezuelában, a kormány imperialista támadást orront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","shortLead":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","id":"20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38daa1e-69fd-4a22-9fb5-26542d909a44","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","timestamp":"2019. március. 09. 18:19","title":"Egyetlen rossz mozdulat és már dőlt is a pezsgőtorony – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozathozatal helyett felfüggesztette a tárgyalást a Fővárosi Törvényszék.","shortLead":"Határozathozatal helyett felfüggesztette a tárgyalást a Fővárosi Törvényszék.","id":"20190308_Egy_ideig_meg_biztosan_nem_lesz_dontes_az_Esterhazykincsek_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=372e23f4-10c1-44da-9e92-06a5f28a9355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764a6ea2-aefe-4ec7-a970-4968cbc25017","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Egy_ideig_meg_biztosan_nem_lesz_dontes_az_Esterhazykincsek_ugyeben","timestamp":"2019. március. 08. 18:00","title":"Egy ideig még biztosan nem lesz döntés az Esterházy-kincsek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este tűnt el, már csak a holttestét találták meg.","shortLead":"Péntek este tűnt el, már csak a holttestét találták meg.","id":"20190309_Megoltek_egy_oteves_kislanyt_Szekszardon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e8230a-377f-4b88-b652-42d39ef5ff48","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Megoltek_egy_oteves_kislanyt_Szekszardon","timestamp":"2019. március. 09. 13:24","title":"Megöltek egy ötéves kislányt Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4ba172-b51f-4758-a2a0-6fd91e888ec3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borús, de meleg lesz a szombat.","shortLead":"Borús, de meleg lesz a szombat.","id":"20190309_Ez_a_zaporok_napja_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca4ba172-b51f-4758-a2a0-6fd91e888ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0785099-4947-45a0-a17e-e501b05cb5f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Ez_a_zaporok_napja_lesz","timestamp":"2019. március. 09. 07:51","title":"Ez a záporok napja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]