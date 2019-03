Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb13550e-46d8-43e3-89b0-6dc56e760ace","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Volkswagen a Genfi Autószalonon tárta a nagyközönség elé retró húrokat megpendítő villanyos újdonságát. Megnéztük.","shortLead":"A Volkswagen a Genfi Autószalonon tárta a nagyközönség elé retró húrokat megpendítő villanyos újdonságát. Megnéztük.","id":"20190308_terence_hill_is_megirigyelheti_megneztuk_a_vw_uj_elektromos_homokjarojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb13550e-46d8-43e3-89b0-6dc56e760ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb76b645-dc87-4404-b0ce-6ad8af65bc9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_terence_hill_is_megirigyelheti_megneztuk_a_vw_uj_elektromos_homokjarojat","timestamp":"2019. március. 08. 11:21","title":"Terence Hill is megirigyelheti: megnéztük a VW új elektromos homokjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc44989-aa5d-4d89-825a-63f95d2582df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 16 éve pályán levő vasutast személyesen kereste meg oklevéllel a MÁV-vezér és Miskolc polgármestere.","shortLead":"A 16 éve pályán levő vasutast személyesen kereste meg oklevéllel a MÁV-vezér és Miskolc polgármestere.","id":"20190308_Kituntettek_a_Miskolcnal_szembemeno_vonatokat_megallito_valtokezelot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc44989-aa5d-4d89-825a-63f95d2582df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fd6112-6bf0-468f-a96e-1b4440c2e5d8","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Kituntettek_a_Miskolcnal_szembemeno_vonatokat_megallito_valtokezelot","timestamp":"2019. március. 08. 20:33","title":"Kitüntették a Miskolcnál szembemenő vonatokat megállító váltókezelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4ba172-b51f-4758-a2a0-6fd91e888ec3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borús, de meleg lesz a szombat.","shortLead":"Borús, de meleg lesz a szombat.","id":"20190309_Ez_a_zaporok_napja_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca4ba172-b51f-4758-a2a0-6fd91e888ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0785099-4947-45a0-a17e-e501b05cb5f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Ez_a_zaporok_napja_lesz","timestamp":"2019. március. 09. 07:51","title":"Ez a záporok napja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e0481de-c4ef-42bc-bfc5-61025ddd229f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 36 éves férfi a zárka mellékhelyiségében végzett magával péntek délelőtt.","shortLead":"A 36 éves férfi a zárka mellékhelyiségében végzett magával péntek délelőtt.","id":"20190308_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_palhalmai_bortonben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e0481de-c4ef-42bc-bfc5-61025ddd229f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0670f8fa-b536-49b1-866d-d572b5498c84","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_palhalmai_bortonben","timestamp":"2019. március. 08. 16:40","title":"Öngyilkos lett egy rab a pálhalmai börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9fe1df-24a5-4839-a8f8-0323946517df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A március 15-i nemzeti ünnep elé időzítette az egyik álhíroldal annak a levélnek a közzétételét, amely állítólag Orbán Viktor bejelentését idézi. Amennyire nagyképű a szöveg, annyira hamis is.","shortLead":"A március 15-i nemzeti ünnep elé időzítette az egyik álhíroldal annak a levélnek a közzétételét, amely állítólag Orbán...","id":"20190308_orban_viktor_nagykepu_bejelentese_azert_kozlemeny_marcius_15_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f9fe1df-24a5-4839-a8f8-0323946517df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7edfb7-b968-4597-a5dd-33368a984e39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_orban_viktor_nagykepu_bejelentese_azert_kozlemeny_marcius_15_level","timestamp":"2019. március. 08. 08:03","title":"Olyan Orbán-álbejelentés terjed a neten, hogy a fal adja a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d4d7ac-d889-4b9d-92b6-b136e30f5105","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhol felesleges zene és hangeffektek ellenére azért elég jól szól az új Ferrari.","shortLead":"A néhol felesleges zene és hangeffektek ellenére azért elég jól szól az új Ferrari.","id":"20190308_Ferrari_F8_Tributo_versenypalyan_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d4d7ac-d889-4b9d-92b6-b136e30f5105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc16645-0b98-442d-be6a-56f4549fe974","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_Ferrari_F8_Tributo_versenypalyan_video","timestamp":"2019. március. 08. 14:20","title":"Végre videón is üvöltetik a Ferrari F8 Tributót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a88fc1-3f75-401a-b05f-429ca10318c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190307_Zsenialis_memeket_generalt_a_gyuros_M_Richard_festegetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69a88fc1-3f75-401a-b05f-429ca10318c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebfbe04-7d8b-4f42-9f62-222a13a4809a","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Zsenialis_memeket_generalt_a_gyuros_M_Richard_festegetese","timestamp":"2019. március. 07. 09:51","title":"Mémgyár: a gyúrós M. Richárd pingálását figurázza ki a net népe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozások kétharmada azzal együtt is megtartotta a dolgozóknak nyújtott béren kívüli juttatásokat, hogy ezek többségének adókedvezményét ez év elejétől jelentősen megnyirbálták. Akadnak azonban olyan megoldások (pl. az ún. csekély értékű ajándék), amelyek 2019-ben is megőrizték adóelőnyüket, de csak kevesen ismerik őket.","shortLead":"A vállalkozások kétharmada azzal együtt is megtartotta a dolgozóknak nyújtott béren kívüli juttatásokat, hogy ezek...","id":"20190307_Csekely_erteku_ajandekokkal_elegedhetnek_meg_iden_a_munkavallalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d776cd1-0d89-41d0-968f-b9820ab1ec0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Csekely_erteku_ajandekokkal_elegedhetnek_meg_iden_a_munkavallalok","timestamp":"2019. március. 07. 10:26","title":"Csekély értékű ajándékokkal elégedhetnek meg idén a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]