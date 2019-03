Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf5bbf4c-318d-4428-851e-0ef01596ff28","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Nagyon komoly vádakat és érveket sorakoztat fel Michael Jackson ellen a Leaving Neverland című négyórás dokumentumfilm. Wade Robson és James Safechuck vallomásának mégis az az egyik legfontosabb kérdése, hogy ha Michael Jackson egy szörnyeteg, akkor hogy lehet szeretni?","shortLead":"Nagyon komoly vádakat és érveket sorakoztat fel Michael Jackson ellen a Leaving Neverland című négyórás dokumentumfilm...","id":"20190308_Parizsban_megtanitott_maszturbalni_igy_kezdodott_az_egesz_Michael_Jackson_Leaving_Neverland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf5bbf4c-318d-4428-851e-0ef01596ff28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045315e0-308b-4e29-98ab-74073a501569","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Parizsban_megtanitott_maszturbalni_igy_kezdodott_az_egesz_Michael_Jackson_Leaving_Neverland","timestamp":"2019. március. 08. 15:00","title":"„Michael Jackson Párizsban megtanított maszturbálni, így kezdődött az egész”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még az edzettebb kocsisok is csak a fejüket fognák, olyan mocsoközön zúdul átlagos napjain Cseh Katalin Momentum-politikusra, aki ezekből nyújtott át egy erősen 18+-os csokrot nőnapon a nyilvánosságnak.","shortLead":"Még az edzettebb kocsisok is csak a fejüket fognák, olyan mocsoközön zúdul átlagos napjain Cseh Katalin...","id":"20190308_Ocsmany_olah_szuka_vagy__Cseh_Katalin_a_Momentum_politikusa_nokent_ilyen_uzeneteket_kap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba4f1ad-a626-48c5-bf82-1b3480c5df0d","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Ocsmany_olah_szuka_vagy__Cseh_Katalin_a_Momentum_politikusa_nokent_ilyen_uzeneteket_kap","timestamp":"2019. március. 08. 16:16","title":"\"Ocsmány, oláh szuka vagy\" – Cseh Katalin, a Momentum politikusa ilyen üzeneteket kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy brüsszeli szakmai fórumon az európai légitársaságok a légi irányítási rendszer reformját sürgették a dinamikusan növekvő forgalom kiszolgálása érdekében.","shortLead":"Egy brüsszeli szakmai fórumon az európai légitársaságok a légi irányítási rendszer reformját sürgették a dinamikusan...","id":"20190308_Kifakadt_a_Ryanairvezer_reformot_es_karteritest_kovetelnek_a_munkaerohiany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d6892b-63ac-4cac-bf81-9d3d31fa338a","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Kifakadt_a_Ryanairvezer_reformot_es_karteritest_kovetelnek_a_munkaerohiany_miatt","timestamp":"2019. március. 08. 14:02","title":"Kifakadt a Ryanair-vezér, reformot és kártérítést követelnek a munkaerőhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2528eb61-20d3-4843-be29-51cec99cea2e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróságnál évekig hevernek a beadványok úgy, hogy rájuk se néznek. Ahol maga az Alaptörvény szab határidőt, azt nem tartják be. Magyarázatot adni, kérdésekre válaszolni nem hajlandó az Ab.","shortLead":"Az Alkotmánybíróságnál évekig hevernek a beadványok úgy, hogy rájuk se néznek. Ahol maga az Alaptörvény szab határidőt...","id":"20190308_Az_Alkotmanybirosag_maga_szegi_meg_az_Alaptorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2528eb61-20d3-4843-be29-51cec99cea2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f286919-fa1e-42b2-a4fb-8b135b4c6b09","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Az_Alkotmanybirosag_maga_szegi_meg_az_Alaptorvenyt","timestamp":"2019. március. 08. 17:06","title":"Az Alkotmánybíróság maga szegi meg az Alaptörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Debrecen női kézilabdacsapatának négy szurkolóját bántalmazták Kisvárdán, a két együttes pénteki bajnokiját követően, ezért a rendőrség vizsgálatot indított.","shortLead":"A Debrecen női kézilabdacsapatának négy szurkolóját bántalmazták Kisvárdán, a két együttes pénteki bajnokiját követően...","id":"20190309_A_biztonsagiak_verhettek_meg_a_debreceni_szurkolokat_Kisvardan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdd37c1-1a14-4b2c-a8b9-5e5929aabd1f","keywords":null,"link":"/sport/20190309_A_biztonsagiak_verhettek_meg_a_debreceni_szurkolokat_Kisvardan","timestamp":"2019. március. 09. 17:45","title":"A biztonságiak verhették meg a debreceni szurkolókat Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök mond ünnepi beszédet március 15-én - mondta Hollik István kormányszóvivő szombaton.","shortLead":"Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök mond ünnepi beszédet március 15-én - mondta...","id":"20190309_Orban_mellett_a_lengyel_kormanyfo_is_beszedet_mond_marcius_15en","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20346955-860a-4637-a8fb-c9a753a63959","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Orban_mellett_a_lengyel_kormanyfo_is_beszedet_mond_marcius_15en","timestamp":"2019. március. 09. 17:09","title":"Orbán mellett a lengyel kormányfő is beszédet mond március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9601ca7f-d0c5-43d3-a828-1b888473b0f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 egyik új műsorát fogja vezetni. ","shortLead":"A TV2 egyik új műsorát fogja vezetni. ","id":"20190308_Kvizmusorral_ter_vissza_a_kepernyore_Stohl_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9601ca7f-d0c5-43d3-a828-1b888473b0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef416d0-98ef-4182-9cf6-c858ac7b406c","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Kvizmusorral_ter_vissza_a_kepernyore_Stohl_Andras","timestamp":"2019. március. 08. 10:16","title":"Kvízműsorral tér vissza a képernyőre Stohl András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d364b9-a8bb-47d7-8bdd-72e7372a7498","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem talált visszaélést a 4-es metró építéséhez nyújtott hitellel kapcsolatban a finanszírozó Európai Beruházási Bank. Az EU bankja, amely tavaly majdnem 900 millió eurót bocsátott Magyarország rendelkezésére, kedvező feltételekkel nyújt kölcsönt akár állami nagyprojektekhez, de a paksi bővítéssel kapcsolatban nem kereste meg a kormány.","shortLead":"Nem talált visszaélést a 4-es metró építéséhez nyújtott hitellel kapcsolatban a finanszírozó Európai Beruházási Bank...","id":"20190308_Amig_fizeti_az_allam_a_torlesztest_nem_lepunk_kozbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d364b9-a8bb-47d7-8bdd-72e7372a7498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf78862-305d-4c8e-b3d5-2b9f8247c2f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Amig_fizeti_az_allam_a_torlesztest_nem_lepunk_kozbe","timestamp":"2019. március. 08. 18:00","title":"\"Amíg fizeti az állam a törlesztést, nem lépünk közbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]