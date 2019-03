Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellenzi a Donald Trump elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás megindítását Nancy Pelosi. A demokrata párti házelnök a The Washington Post című napilapnak beszélt álláspontjáról.","shortLead":"Ellenzi a Donald Trump elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás megindítását Nancy Pelosi. A demokrata párti...","id":"20190312_donald_trump_nancy_pelosi_amerikai_elnok_elmozditas_impeachment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a78d0a2-e00b-4e03-b2e1-358e93327b28","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_donald_trump_nancy_pelosi_amerikai_elnok_elmozditas_impeachment","timestamp":"2019. március. 12. 05:25","title":"Nem éri meg elmozdítani Trumpot, jól jön a demokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e908f64d-e9b3-4fc5-9f7f-cd2c14087b56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyáron már használhatják az autósok az M3-as új felüljáróját és csomópontját.","shortLead":"Nyáron már használhatják az autósok az M3-as új felüljáróját és csomópontját.","id":"20190311_csomopont_utepites_mogyorod_hungaroring_m3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e908f64d-e9b3-4fc5-9f7f-cd2c14087b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d5ccd0-99f0-475b-8bf5-a18b2fc0ddb5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190311_csomopont_utepites_mogyorod_hungaroring_m3","timestamp":"2019. március. 11. 15:21","title":"Az idei magyar F1-futamra kész lehet az új csomópont az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebd56a7-9782-41f4-bbac-539e360ac2a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valószínűleg nem is indult a választáson, az úgyis csak egy formaság. ","shortLead":"Valószínűleg nem is indult a választáson, az úgyis csak egy formaság. ","id":"20190312_Valasztasok_voltak_EszakKoreaban_de_Kim_Dzsong_Un_nem_lett_tagja_a_parlamentnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eebd56a7-9782-41f4-bbac-539e360ac2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616856a5-0f8c-4f73-ac85-634fc3fcbb06","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Valasztasok_voltak_EszakKoreaban_de_Kim_Dzsong_Un_nem_lett_tagja_a_parlamentnek","timestamp":"2019. március. 12. 08:35","title":"Választások voltak Észak-Koreában, de Kim Dzsong Un nem lett tagja a parlamentnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80c9f13-a931-4350-a799-6bbbca09fb17","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Ha új állást keresel, az első dolog, amit meg kell tenned, a LinkedIn-profilod felfrissítése. Sok álláskereső azonban hajlamos nagyobb hibákat is elkövetni, amikor a profilját szerkeszti, ezzel tudattalanul is szabotálva a lehetőségeit.","shortLead":"Ha új állást keresel, az első dolog, amit meg kell tenned, a LinkedIn-profilod felfrissítése. Sok álláskereső azonban...","id":"20190308_A_6_legnagyobb_hiba_amit_a_LinkedInen_elkovetsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c80c9f13-a931-4350-a799-6bbbca09fb17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3ac80-7128-4d4f-8f3d-31c0f8dcee5a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190308_A_6_legnagyobb_hiba_amit_a_LinkedInen_elkovetsz","timestamp":"2019. március. 11. 15:00","title":"A 6 legnagyobb hiba, amit a LinkedInen elkövetsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítani a járműből.","shortLead":"Egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítani a járműből.","id":"20190311_Harom_kamion_utkozott_ossze_az_M1es_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46739715-f3e2-4150-b316-469cce2743f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Harom_kamion_utkozott_ossze_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. március. 11. 06:46","title":"Három kamion ütközött össze az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak teljesülnie kell, azokból nem enged. Egyelőre nincs megegyezés, folytatják a tárgyalásokat. Weber szeretne megoldást találni, meglátja, erre van-e lehetőség.","shortLead":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak...","id":"20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bf53e5-820d-42d4-914b-e98829704be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","timestamp":"2019. március. 12. 15:31","title":"\"Még sok munka áll előttünk\" – Manfred Weber két sajtótájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 18 éves Szoboszlai Dominik, illetve a Cipruson légióskodó Balogh Norbert is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely a szlovákok és a horvátok elleni jövő heti Európa-bajnoki selejtezőkre kezdi meg a felkészülést.","shortLead":"A 18 éves Szoboszlai Dominik, illetve a Cipruson légióskodó Balogh Norbert is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott...","id":"20190311_A_magyar_foci_egyik_legnagyobb_tehetseget_is_behivtak_a_valogatottba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a8016d-0a7b-429d-a164-04753c5e1cef","keywords":null,"link":"/sport/20190311_A_magyar_foci_egyik_legnagyobb_tehetseget_is_behivtak_a_valogatottba","timestamp":"2019. március. 11. 15:52","title":"A magyar foci egyik legnagyobb tehetségét is behívták a válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Sikertörténet a pedagógus-életpályamodell” – nyilatkozta a minap Rétvári államtitkár. „Ennél nagyobb melléfogást nehezen lehetett volna kitalálni” – véli egy gyakorló pedagógus.","shortLead":"„Sikertörténet a pedagógus-életpályamodell” – nyilatkozta a minap Rétvári államtitkár. „Ennél nagyobb melléfogást...","id":"20190311_Az_eletpalyamodell_tantestuleteket_vert_szet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a8f5f8-652a-4ead-a7f4-95aca0632aaf","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Az_eletpalyamodell_tantestuleteket_vert_szet","timestamp":"2019. március. 11. 17:10","title":"„Az életpályamodell tantestületeket vert szét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]