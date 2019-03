Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd6203ce-feef-4577-8f1a-f0508f148cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régóta nagy a jövés-menés a Fogaskerekű svábhegyi megállójától pár perce lévő, szűkös Felhő utcában. Kiderült, a tulajdoni lap szerint a 3000 négyzetméteres, két korábbi telek összevonásából megszületett ingatlannak kizárólag egy tulajdonosa van, Bessenyei István.","shortLead":"Régóta nagy a jövés-menés a Fogaskerekű svábhegyi megállójától pár perce lévő, szűkös Felhő utcában. Kiderült...","id":"20190311_Sarka_Kata_elettarsa_3000_negyzetmeteren_epitkezik_a_Svabhegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd6203ce-feef-4577-8f1a-f0508f148cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdfe3ba-18a0-420c-bedb-c7ce0422d00b","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Sarka_Kata_elettarsa_3000_negyzetmeteren_epitkezik_a_Svabhegyen","timestamp":"2019. március. 11. 11:13","title":"Sarka Kata élettársa 3000 négyzetméteren építkezik a Svábhegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtépázott háztetők, kidőlt fák miatt hívták őket.","shortLead":"Megtépázott háztetők, kidőlt fák miatt hívták őket.","id":"20190311_Sok_munkat_ad_a_tombolo_szel_a_tuzoltoknak_Pest_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182709cb-a9d7-4671-b58d-7a3f11273172","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Sok_munkat_ad_a_tombolo_szel_a_tuzoltoknak_Pest_megyeben","timestamp":"2019. március. 11. 12:30","title":"Sok munkát ad a tomboló szél a tűzoltóknak Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce994c0c-2748-4a2f-b2b0-36e3f6def5d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapilletmény 100 ezerrel emelkedik, de a frakcióvezetők emelése ennek a duplája lesz. ","shortLead":"Az alapilletmény 100 ezerrel emelkedik, de a frakcióvezetők emelése ennek a duplája lesz. ","id":"20190311_Szazezrekkel_no_az_orszaggyulesi_kepviselok_fizetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce994c0c-2748-4a2f-b2b0-36e3f6def5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad04ad6a-385d-4163-aefe-39a381fd3a6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Szazezrekkel_no_az_orszaggyulesi_kepviselok_fizetese","timestamp":"2019. március. 11. 19:23","title":"Százezrekkel nő az országgyűlési képviselők fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vecsési ház padlásán fogták el azt a két fiatalt, akik előző héten elloptak egy újszülött pónit Pestszentlőrincről.","shortLead":"Egy vecsési ház padlásán fogták el azt a két fiatalt, akik előző héten elloptak egy újszülött pónit Pestszentlőrincről.","id":"20190310_Elkaptak_Vecsesen_a_ponitolvajokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3726e7a-1813-41a0-b3cf-afa3430c9d4c","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Elkaptak_Vecsesen_a_ponitolvajokat","timestamp":"2019. március. 10. 22:19","title":"Elkapták Vecsésen a pónitolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757d4ec6-dcfa-4bbd-b92b-cdcef2ef1cd6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Q3 és a Q5 közé érkezett modell meghajtásáról 100 százalékban elektromos rendszer gondoskodik.","shortLead":"A Q3 és a Q5 közé érkezett modell meghajtásáról 100 százalékban elektromos rendszer gondoskodik.","id":"20190312_korbejartuk_a_legujabb_villanyaudit_a_q4_etron_divatterepjarot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=757d4ec6-dcfa-4bbd-b92b-cdcef2ef1cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c80cd66-b377-41ff-9cb8-6360c11a2447","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_korbejartuk_a_legujabb_villanyaudit_a_q4_etron_divatterepjarot","timestamp":"2019. március. 12. 08:21","title":"Körbejártuk a legújabb villany-Audit, a Q4 e-tron divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a9b3af-5bca-4b77-9bc4-6d510782ef01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány letakarta saját plakátjait, mire Manfred Weber néppárti csúcsjelölt megérkezett az országba, így nem láthatta Junckert és Sorost. A Momentum ezeken a letakart plakátokon üzent Webernek.","shortLead":"A kormány letakarta saját plakátjait, mire Manfred Weber néppárti csúcsjelölt megérkezett az országba, így nem láthatta...","id":"20190312_A_Momentum_uzent_Webernek_Novesszen_tokoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9a9b3af-5bca-4b77-9bc4-6d510782ef01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d99918c-e075-4be0-9915-6242712025f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_A_Momentum_uzent_Webernek_Novesszen_tokoket","timestamp":"2019. március. 12. 14:17","title":"A Momentum üzent Webernek: Növesszen tököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Buteflika azt mondta, nem indul újra a mandátumért, de nem is tartják meg az áprilisra kiírt elnökválasztást. ","shortLead":"Buteflika azt mondta, nem indul újra a mandátumért, de nem is tartják meg az áprilisra kiírt elnökválasztást. ","id":"20190311_Elhalasztotta_az_algeriai_elnokvalasztast_a_husz_eve_hatalmon_levo_Buteflika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c248d3-5aa4-4fff-8949-885ec535e322","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elhalasztotta_az_algeriai_elnokvalasztast_a_husz_eve_hatalmon_levo_Buteflika","timestamp":"2019. március. 11. 19:59","title":"Elhalasztotta az algériai elnökválasztást a húsz éve hatalmon lévő Buteflika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi Lakásügyi Tanács szocialista elnökének lakásügyével támadta Márki-Zay Pétert a helyi Fidesz. Most az elnök közölte, hogy törvényes úton jutott a lánya lakáshoz. Ráadásul ebben őt fideszes képviselők is támogatták, akik most elővették a korábbi ügyet, hogy ellenfelüket eláztassák. Azt azért elismerte, hogy hibázott.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Lakásügyi Tanács szocialista elnökének lakásügyével támadta Márki-Zay Pétert a helyi Fidesz. Most...","id":"20190311_Kavargo_lakasugy_MarkiZay_Peter_varosaban_a_lanyanak_lakast_intezo_kepviselo_elismerte_hogy_hibazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff6bdc2-68c6-4013-aa71-2335b49c6bb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Kavargo_lakasugy_MarkiZay_Peter_varosaban_a_lanyanak_lakast_intezo_kepviselo_elismerte_hogy_hibazott","timestamp":"2019. március. 11. 17:25","title":"Hódmezővásárhelyi lakásügy: Márki-Zay Pétert támadták, a Lakásügyi Tanács elnöke elismerte, hogy hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]