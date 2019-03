A részeredmények szerint Caputová és Sefcovic jut a szlovák elnökválasztás második fordulójába

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93368e9b-1887-4005-829c-ef08123b2602","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Várhegyi Attila, Szolnok egykori fideszes polgármestere, akit hűtlen kezelés miatt 2002-ben felfüggesztett börtönre ítélt a bíróság, még hivatalban lévő városvezetőként furcsa üzletet kötött 1995-ben a város központjában lévő telek eladásával. Az üzlettel mindenki rosszul járt, az önkormányzat és a bankfiók építésében gondolkodó OTP is, kivéve a telket lényegében közvetítő mérnöki iroda, amely egyetlen nap alatt több mint 50 százalékos hasznot csinált az ügyleten. A furcsa ingatlanügy részleteiről a 24.hu számolt be tanulságos oknyomozó riportjában.","shortLead":"Várhegyi Attila, Szolnok egykori fideszes polgármestere, akit hűtlen kezelés miatt 2002-ben felfüggesztett börtönre...","id":"20190316_Igy_adta_el_a_Fidesz_eladta_Szolnok_kozepet_hogy_most_berleti_dijat_fizethessen_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93368e9b-1887-4005-829c-ef08123b2602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dff66ed-b313-49ce-a20e-48494b8ef4fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190316_Igy_adta_el_a_Fidesz_eladta_Szolnok_kozepet_hogy_most_berleti_dijat_fizethessen_erte","timestamp":"2019. március. 16. 12:02","title":"Így adta el a Fidesz Szolnok közepét, hogy most bérleti díjat fizethessen érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő terrorcselekmények elkövetője ellen a férfi esetleges bulgáriai kapcsolatai miatt - közölte Szotir Cacarov bolgár főügyész péntek este. Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is megfordult, a merénylethez használt fegyverein pedig a törökök ellen küzdő történelmi személyiségek nevei és muszlim vereségeket jelző történelmi dátumok is fel voltak tüntetve.","shortLead":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő...","id":"20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fdb5da-4dce-4214-a2d0-45ff97a625b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. március. 16. 09:52","title":"Magyarországon is járt az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5418784c-162e-4448-9411-89f005ed809c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a rikító sárga sportkocsi a külcsínje alapján egy néhány évtizedes fejlesztésnek tűnhet, pedig a karbonszálas borítás alatt modern csúcstechnika lapul.","shortLead":"Ez a rikító sárga sportkocsi a külcsínje alapján egy néhány évtizedes fejlesztésnek tűnhet, pedig a karbonszálas...","id":"20190316_ulesprobat_vettunk_a_80as_evekbe_visszarepito_szupermodern_porscheban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5418784c-162e-4448-9411-89f005ed809c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0be83f-de13-44f3-9cdf-b9c18c5eb622","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_ulesprobat_vettunk_a_80as_evekbe_visszarepito_szupermodern_porscheban","timestamp":"2019. március. 16. 06:41","title":"Üléspróbát vettünk a 80-as évekbe visszarepítő, szupermodern Porschéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf90d21-234f-4079-953b-a7e0b7088149","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Japánból érkezett, de olaszosan izgalmas a dizájnja a Mazda új kompaktjának. És hamarosan a benzin- és dízelmotorok előnyeit egymással kombináló új erőforrással is elérhető lesz.","shortLead":"Japánból érkezett, de olaszosan izgalmas a dizájnja a Mazda új kompaktjának. És hamarosan a benzin- és dízelmotorok...","id":"20190316_a_harmas_az_uj_jeles_teszten_a_mazda_3_skyactiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abf90d21-234f-4079-953b-a7e0b7088149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba31a6f-98ef-425a-aeda-c7fe4752bca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_a_harmas_az_uj_jeles_teszten_a_mazda_3_skyactiv","timestamp":"2019. március. 16. 18:00","title":"Mazda 3-teszt: nyomokban MX-5 életérzést tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b73039-5284-4817-b6e7-d057b82bec9a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az egyik legunalmasabb beszéd volt ez a mostani Orbán Viktortól. De mi lehet ennek az oka? És miért vonul újabban az ellenzék? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az egyik legunalmasabb beszéd volt ez a mostani Orbán Viktortól. De mi lehet ennek az oka? És miért vonul újabban...","id":"20190316_Fulke_Orban_Viktor_most_nem_ontott_olajat_a_tuzre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b73039-5284-4817-b6e7-d057b82bec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee54b3d-1d96-4a8b-9282-4b8222bfbae4","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Fulke_Orban_Viktor_most_nem_ontott_olajat_a_tuzre","timestamp":"2019. március. 16. 10:00","title":"Fülke: Orbán Viktor most nem öntött olajat a tűzre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hihetetlen felvételen egy pillanat alatt az oldalán sodródik a sok tonnás jármű.","shortLead":"A hihetetlen felvételen egy pillanat alatt az oldalán sodródik a sok tonnás jármű.","id":"20190315_kamion_eros_szel_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7a906c-0c05-4b4d-9b79-4df3016610b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190315_kamion_eros_szel_autos_video","timestamp":"2019. március. 16. 05:03","title":"Mint egy gyerekjátékot, úgy borítja fel a kamiont az erős szél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánok nyelik el a kibocsátott szén-dioxid csaknem egyharmadát, a klímaváltozás nélkülük sokkal súlyosabb lenne. A világ vizeinek is van azonban egy maximális tárolási kapacitása.","shortLead":"Az óceánok nyelik el a kibocsátott szén-dioxid csaknem egyharmadát, a klímaváltozás nélkülük sokkal súlyosabb lenne...","id":"20190316_klimavaltozas_legkorbe_kerulo_szendioxid_elnyelese_oceanok_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9f39ec-e51d-4ce2-8a5a-1f429872c942","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_klimavaltozas_legkorbe_kerulo_szendioxid_elnyelese_oceanok_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. március. 16. 16:03","title":"Ha így folytatódik a globális felmelegedés, meg fognak telni szén-dioxiddal az óceánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a23dcc-7f2f-49e0-a77b-a9e791c725ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 30 százalékos feldolgozottság után közzétett, nemhivatalos részeredmények szerint az ellenzéki Zuzana Caputová 39 százalékon áll, míg a hivatalosan függetlenként induló, de az exminiszterelnök, Robert Fico emberének tartott Maros Sefcovic 19 százalék körüli eredményre számíthat az első fordulóban.","shortLead":"A 30 százalékos feldolgozottság után közzétett, nemhivatalos részeredmények szerint az ellenzéki Zuzana Caputová 39...","id":"20190316_A_reszeredmenyek_szerint_Caputova_es_Sefcovic_jut_a_szlovak_elnokvalasztas_masodik_fordulojaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6a23dcc-7f2f-49e0-a77b-a9e791c725ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5816ba2e-4cb2-4ec1-9c5e-c42d4d64d9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_A_reszeredmenyek_szerint_Caputova_es_Sefcovic_jut_a_szlovak_elnokvalasztas_masodik_fordulojaba","timestamp":"2019. március. 16. 23:59","title":"A részeredmények szerint Caputová és Sefcovic jut a szlovák elnökválasztás második fordulójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]