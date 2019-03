Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7945afb8-2628-4f83-bf91-dba145202897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finnország déli partjánál, Helsinkitől 54 kilométerre készülne a világ legokosabb útszakasza, amelyet már 5G technológia támogatna.","shortLead":"Finnország déli partjánál, Helsinkitől 54 kilométerre készülne a világ legokosabb útszakasza, amelyet már 5G...","id":"20190319_finnorszag_5g_kozut_autout","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7945afb8-2628-4f83-bf91-dba145202897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f7df69-e065-448a-b236-b985598180ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_finnorszag_5g_kozut_autout","timestamp":"2019. március. 19. 15:03","title":"Merész finn tervek: az övék lesz a világ legokosabb autóútja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha sikerül egyszerre alkalmaznunk néhány, kutatáson alapuló általános elvet azzal, hogy folyamatosan tudatosak vagyunk, felkészülten állunk a gyereknevelésben rejlő kihívások elé - vallja Erica Reischer pszichológus. Szerinte azonban nem elég tudni, hogyan kell valamit csinálni, hanem ténylegesen a meggyőződéseink mentén is kell cselekednünk.","shortLead":"Ha sikerül egyszerre alkalmaznunk néhány, kutatáson alapuló általános elvet azzal, hogy folyamatosan tudatosak vagyunk...","id":"20190317_Mi_a_jo_gyerekneveles_titka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2809335-a1a6-4acc-a5ce-030ccb39a739","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190317_Mi_a_jo_gyerekneveles_titka","timestamp":"2019. március. 17. 19:15","title":"Mi a jó gyereknevelés titka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114338e3-745b-412a-8d0e-20e702f14980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan munkahely, ahol a törvényi határidő után kapták meg a közszolgák az új szerződésüket, és a fájdalomdíjként beígért 30 százalékos emelés sem jár mindenkinek. Hosszú huzavona után eldőlt, mégis kap végkielégítést az, aki az átsorolás miatt felmond. ","shortLead":"Van olyan munkahely, ahol a törvényi határidő után kapták meg a közszolgák az új szerződésüket, és a fájdalomdíjként...","id":"20190319_kozszolgalat_fizetesemeles_vegkielegites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=114338e3-745b-412a-8d0e-20e702f14980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0222ecf-9576-47da-a7cf-111965cb5951","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_kozszolgalat_fizetesemeles_vegkielegites","timestamp":"2019. március. 19. 11:25","title":"Úgy írták át 70 ezer ember életét, hogy az utolsó pillanatig ők sem értették, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc48e30-c45b-4ff6-bb7a-159e2fb3570b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komjáthi Imre a büntetését közérdekű munkával dolgozza le. ","shortLead":"Komjáthi Imre a büntetését közérdekű munkával dolgozza le. ","id":"20190318_Kerteszkedessel_dolgozza_le_a_Kossuth_teri_attoresert_kapott_bunteteset_az_MSZPalelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cc48e30-c45b-4ff6-bb7a-159e2fb3570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d87418b-ab58-449c-b130-b31f3bab28ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Kerteszkedessel_dolgozza_le_a_Kossuth_teri_attoresert_kapott_bunteteset_az_MSZPalelnok","timestamp":"2019. március. 18. 09:39","title":"Kertészkedéssel dolgozza le a Kossuth téri áttörésért kapott büntetését az MSZP-alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b495f381-e63a-4735-b7e0-457b4ca928b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egységes szakmai ösztöndíjat vezet be a kormány.","shortLead":"Egységes szakmai ösztöndíjat vezet be a kormány.","id":"20190319_poloskeine_szakkepzes_szakgimnazium_technikum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b495f381-e63a-4735-b7e0-457b4ca928b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f81046a-01be-4138-8278-f38c137d5de9","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_poloskeine_szakkepzes_szakgimnazium_technikum","timestamp":"2019. március. 19. 09:09","title":"Pénzzel csábítja a szakképzésbe a diákokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb38853d-92eb-48e7-af5e-0d37a73a7cc1","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Vannak szép falvak Magyarországon, vannak sikeresek, és van Felcsút. A fociakadémia és a kisvasút után most tó épül szigettel a miniszterelnök falujában. Hétfőn egy mindössze 15 perces lakossági fórumon számolt be a falu lakóinak a polgármester az újabb sikerről, amely annyira mámorító, hogy elsőre be sem ugrott neki, hogy ezt uniós pénzből engedhetik meg maguknak. ","shortLead":"Vannak szép falvak Magyarországon, vannak sikeresek, és van Felcsút. A fociakadémia és a kisvasút után most tó épül...","id":"20190318_Nem_kell_irigykedni_Dolgozni_kell__Mindenki_orult_az_uj_csonakazo_tonak_a_felcsuti_lakossagi_forumon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb38853d-92eb-48e7-af5e-0d37a73a7cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd88e07-dc75-4ce7-8ad2-2a7dbc36081b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Nem_kell_irigykedni_Dolgozni_kell__Mindenki_orult_az_uj_csonakazo_tonak_a_felcsuti_lakossagi_forumon","timestamp":"2019. március. 18. 19:46","title":"\"Nem kell irigykedni! Dolgozni kell!\" - A felcsúti tónak és szigetnek mindenki örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kuruc fricska a labancoknak.","shortLead":"Kuruc fricska a labancoknak.","id":"20190318_Kokardas_48as_cipoben_lotte_elso_goljat_az_osztrak_ligaban_Szoboszlai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40620409-ac16-41e8-8f56-17a0159a34f8","keywords":null,"link":"/sport/20190318_Kokardas_48as_cipoben_lotte_elso_goljat_az_osztrak_ligaban_Szoboszlai","timestamp":"2019. március. 18. 08:55","title":"Kokárdás ’48-as cipőben lőtte első gólját az osztrák ligában Szoboszlai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk cége úgy döntött, hogy itt az ideje egy kis teljesítménynövelésnek. Ami ráadásul semmibe sem kerül.","shortLead":"Elon Musk cége úgy döntött, hogy itt az ideje egy kis teljesítménynövelésnek. Ami ráadásul semmibe sem kerül.","id":"20190319_ingyenes_tuning_a_tavolbol_egyszeru_gyari_szoftverfrissitessel_erosodnek_a_teslak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd00510-88c1-4138-a4be-48258323fb89","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_ingyenes_tuning_a_tavolbol_egyszeru_gyari_szoftverfrissitessel_erosodnek_a_teslak","timestamp":"2019. március. 19. 11:21","title":"Ingyenes tuning a távolból: Egyszerű gyári szoftverfrissítéssel erősödnek a Teslák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]