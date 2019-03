Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae51c77e-c542-4fb1-a215-2521edb8decc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez lesz a negyedik változata a Ceed családnak.","shortLead":"Ez lesz a negyedik változata a Ceed családnak.","id":"20190319_kia_ceed_crossover_szabadido_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae51c77e-c542-4fb1-a215-2521edb8decc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44efc97b-9118-4dcb-bad8-e2cb87051468","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_kia_ceed_crossover_szabadido_auto","timestamp":"2019. március. 19. 12:37","title":"Hivatalos: jön a Kia Ceed Crossover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iparági pletykák szerint a Nintendo is elgondolkodott rajta, hogy játékokra szabott mobilt adjon ki.","shortLead":"Iparági pletykák szerint a Nintendo is elgondolkodott rajta, hogy játékokra szabott mobilt adjon ki.","id":"20190320_nintendo_gamer_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647af7b9-37a0-4dcc-a1fa-32fa234bb555","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_nintendo_gamer_telefon","timestamp":"2019. március. 20. 14:33","title":"Váratlan szereplővel bővülhet a telefonos piac: beszáll a Nintendo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek kivonulni a területről. ","shortLead":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek...","id":"20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43089166-0328-4d8d-9c7e-c4a037647f61","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","timestamp":"2019. március. 20. 11:06","title":"Tihanyba is bevackoltak a kormányközeli üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d6519-b617-4ca9-b0f1-056e4b6282a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik jármű sofőrje vezetés közben épphogy csak el tudott hajolni a kő elől. ","shortLead":"Az egyik jármű sofőrje vezetés közben épphogy csak el tudott hajolni a kő elől. ","id":"20190318_Heccbol_kovel_dobalta_az_autosokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e81d6519-b617-4ca9-b0f1-056e4b6282a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7ff1e4-58e5-46db-87b9-854584ebe532","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Heccbol_kovel_dobalta_az_autosokat","timestamp":"2019. március. 18. 16:37","title":"Heccből kővel dobálta az autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7e053b-c3d6-488c-b0ce-9011959ec863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevin Tsujihara szerepeket próbált szerezni annak a színésznőnek, akivel viszonya volt.","shortLead":"Kevin Tsujihara szerepeket próbált szerezni annak a színésznőnek, akivel viszonya volt.","id":"20190319_Egy_viszony_miatt_kellett_lemondania_a_Warner_Bros_fonokenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e7e053b-c3d6-488c-b0ce-9011959ec863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81740fe9-41eb-4975-bff4-9826a0d3dacf","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Egy_viszony_miatt_kellett_lemondania_a_Warner_Bros_fonokenek","timestamp":"2019. március. 19. 09:31","title":"Egy viszony miatt kellett lemondania a Warner Bros főnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2711e-4d81-487f-97c4-541dcf9ae34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkahelyük raktárát csapolták meg. Most lett vége a nyomozásnak.","shortLead":"A munkahelyük raktárát csapolták meg. Most lett vége a nyomozásnak.","id":"20190320_Felmillio_forint_ertekben_lopott_kozmetikai_termekeket_ket_no_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be2711e-4d81-487f-97c4-541dcf9ae34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da27b0ab-38d0-45c6-a27c-88bbece89550","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Felmillio_forint_ertekben_lopott_kozmetikai_termekeket_ket_no_Budapesten","timestamp":"2019. március. 20. 13:04","title":"Félmillió forint értékben lopott kozmetikai termékeket két nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b66785-e281-4794-a904-f051cccfb712","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Most akkor probléma a halogatás, vagy sem? Sarah Tomley pszichoterapeuta elképzeli, mit tanácsolnának a pszichológia nagyjai a halogatóknak.","shortLead":"Most akkor probléma a halogatás, vagy sem? Sarah Tomley pszichoterapeuta elképzeli, mit tanácsolnának a pszichológia...","id":"20190319_Halogatas_miert_hagyunk_mindent_az_utolso_pillanatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b66785-e281-4794-a904-f051cccfb712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87aec311-6a2d-4294-8c90-d163f98f74cb","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190319_Halogatas_miert_hagyunk_mindent_az_utolso_pillanatra","timestamp":"2019. március. 19. 13:15","title":"Miért hagyunk mindent az utolsó pillanatra? Mi segíthet a halogatóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő éjszaka szabadultak rá a hackerek a Hydro nevű alumíniumgyártó vállalat rendszereire, a cég pedig azóta is azon dolgozik, hogy elhárítsa a támadást. Már a norvég kormány is besegít nekik.","shortLead":"Hétfő éjszaka szabadultak rá a hackerek a Hydro nevű alumíniumgyártó vállalat rendszereire, a cég pedig azóta is azon...","id":"20190319_kibertmadas_aluminiumgyarto_hydro_hacker_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8265db82-4ea7-4a50-933b-4ab960246c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_kibertmadas_aluminiumgyarto_hydro_hacker_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. március. 19. 14:33","title":"Kibertámadás érte a világ egyik legnagyobb alumíniumgyártóját, már a norvég kormány is besegít nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]