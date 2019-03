Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudott belenyugodni, hogy el akar tőle válni, ezért úgy döntött, megöli. A túladagolást választotta.","shortLead":"Nem tudott belenyugodni, hogy el akar tőle válni, ezért úgy döntött, megöli. A túladagolást választotta.","id":"20190320_Gyogyszertuladagolassal_olte_meg_ferjet_egy_no_Fejer_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d1c5e1-d732-4e9b-ad9c-c266a1f7cf01","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Gyogyszertuladagolassal_olte_meg_ferjet_egy_no_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. március. 20. 10:54","title":"Gyógyszer-túladagolással ölte meg férjét egy nő Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3fc913-764b-46cc-a143-25da1eff10d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra magyar állampolgár lett a százegy éves Békési Ilona, az 1918. október 2-án magyar állampolgárként Kolozsvárott született asszony szegedi otthonában Botka László polgármester előtt tette le az esküt szerdán.","shortLead":"Újra magyar állampolgár lett a százegy éves Békési Ilona, az 1918. október 2-án magyar állampolgárként Kolozsvárott...","id":"20190320_Ujra_magyar_allampolgar_lett_a_101_eves_magyartanarno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e3fc913-764b-46cc-a143-25da1eff10d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dd939e-a81e-4f09-92e4-72772be0132e","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Ujra_magyar_allampolgar_lett_a_101_eves_magyartanarno","timestamp":"2019. március. 20. 16:07","title":"Újra magyar állampolgár lett a 101 éves magyartanárnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sporttevékenység a fő fókusz, de sportlétesítményt is működtethetnek.","shortLead":"A sporttevékenység a fő fókusz, de sportlétesítményt is működtethetnek.","id":"20190319_Volt_felcsuti_focistaval_alapitottak_uj_ceget_Meszarosek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee49c8ae-a9ea-4c1d-a099-87e01fd31390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Volt_felcsuti_focistaval_alapitottak_uj_ceget_Meszarosek","timestamp":"2019. március. 19. 11:50","title":"Volt felcsúti focistával alapítottak új céget Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7943047f-961c-4a6a-922e-c88ac0f4a7d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz néppárti tagságát. Manfred Weber azt mondta, a Fidesz kizárása nem került le a napirendről, de majd az értékelő bizottság jelentése után döntenek erről. ","shortLead":"Azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz néppárti tagságát. Manfred Weber azt mondta, a Fidesz...","id":"20190320_Hivatalos_Felfuggesztik_a_Fideszt_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7943047f-961c-4a6a-922e-c88ac0f4a7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce720019-d8d7-4ea4-ae74-f1a16866d056","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Hivatalos_Felfuggesztik_a_Fideszt_a_Neppartban","timestamp":"2019. március. 20. 18:46","title":"Hivatalos: Felfüggesztik a Fideszt a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77790279-3901-49bf-a0b9-b6f4bb332589","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az autisták gyakran visszatérő viselkedési mintázatokat mutatnak, vagy problémáik vannak a többi emberrel való társas érintkezéssel. Autizmussal élők agyi vizsgálata során egy nemzetközi kutatócsoport arra jutott, hogy bizonyos agyi területeket különböző idegi kapcsolódási mintázatok jellemzik. Az új ismeretek új terápiás módszerek kidolgozásához vezethetnek. ","shortLead":"Az autisták gyakran visszatérő viselkedési mintázatokat mutatnak, vagy problémáik vannak a többi emberrel való társas...","id":"20190320_autizmus_agy_kapcsolodasi_mintazatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77790279-3901-49bf-a0b9-b6f4bb332589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1b003f-b4df-4f34-bb77-df2c1cc88bae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_autizmus_agy_kapcsolodasi_mintazatok","timestamp":"2019. március. 20. 15:03","title":"Különös dolgokat találtak az autisták agyában, és ez jól jön az orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3c62e4-2de6-4137-9422-01b0c1fc3780","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy texasi férfi a háza alatt futó tévékábeleket akarta megigazítani, amikor a sötétben furcsa hangokra lett figyelmes. Akkor derült ki, hogy nincs egyedül.","shortLead":"Egy texasi férfi a háza alatt futó tévékábeleket akarta megigazítani, amikor a sötétben furcsa hangokra lett figyelmes...","id":"20190321_csorgokigyo_texas_kabelteve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e3c62e4-2de6-4137-9422-01b0c1fc3780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61732581-cee4-4320-8265-08eadb748526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_csorgokigyo_texas_kabelteve","timestamp":"2019. március. 21. 10:03","title":"Az igazi rémálom: benézett a háza alá, 45 csörgőkígyó nézett vele farkasszemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfb86a6-7677-4043-a120-2a006ecb6e8d","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Méltatlanul bánt el az állam az Oscar-díjas producerrel, Udvardy Annával.","shortLead":"Méltatlanul bánt el az állam az Oscar-díjas producerrel, Udvardy Annával.","id":"20190319_Orbaneknak_nem_eleg_az_Oscar_egy_allami_dijhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbfb86a6-7677-4043-a120-2a006ecb6e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bed03f-4de0-4e4c-b8ca-b3f3476b5d7f","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Orbaneknak_nem_eleg_az_Oscar_egy_allami_dijhoz","timestamp":"2019. március. 19. 14:18","title":"Orbánéknak nem elég az Oscar egy állami díjhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek kivonulni a területről. ","shortLead":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek...","id":"20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43089166-0328-4d8d-9c7e-c4a037647f61","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","timestamp":"2019. március. 20. 11:06","title":"Tihanyba is bevackoltak a kormányközeli üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]