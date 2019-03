Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec847019-73f0-4c44-9f34-d2e0e9307d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy civil szervezet megpróbálta összerakni a képet a kormány kommunikációjából, amivel az MTA átalakítását magyarázza. Egy igencsak tarka-barka kép állt össze.","shortLead":"Egy civil szervezet megpróbálta összerakni a képet a kormány kommunikációjából, amivel az MTA átalakítását magyarázza...","id":"20190320_Tereles_a_racionalis_vita_megakadalyozasa__elemeztek_a_kormany_kommunikaciojat_MTAugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec847019-73f0-4c44-9f34-d2e0e9307d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75230954-2b35-4105-8647-9f5de8cc0e91","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tereles_a_racionalis_vita_megakadalyozasa__elemeztek_a_kormany_kommunikaciojat_MTAugyben","timestamp":"2019. március. 20. 10:42","title":"Terelés, a racionális vita megakadályozása – elemezték a kormány kommunikációját MTA-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek kivonulni a területről. ","shortLead":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek...","id":"20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43089166-0328-4d8d-9c7e-c4a037647f61","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","timestamp":"2019. március. 20. 11:06","title":"Tihanyba is bevackoltak a kormányközeli üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4504038f-41b9-4349-a5b0-39dcf4c0d747","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha egész más szavazásról írnának: visszavert támadás, jó döntések, kompromisszum – így \"tájékoztatja\" olvasóit a kormányközeli sajtó a szerdai EPP-szavazásról.","shortLead":"Mintha egész más szavazásról írnának: visszavert támadás, jó döntések, kompromisszum – így \"tájékoztatja\" olvasóit...","id":"20190321_Elkepeszto_magyarazatokat_hoz_a_kormanykozeli_a_sajto_a_Fidesz_felfuggeszteserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4504038f-41b9-4349-a5b0-39dcf4c0d747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c063d778-0257-423c-8039-4d2f74f891ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Elkepeszto_magyarazatokat_hoz_a_kormanykozeli_a_sajto_a_Fidesz_felfuggeszteserol","timestamp":"2019. március. 21. 07:41","title":"Elképesztő magyarázatokat hoz a kormányközeli sajtó a Fidesz felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c3657-095b-4ed1-9abd-865e3eaae844","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Blaha Lujzától Móricz Zsigmondig, monarchistáktól horthystákig terjed azoknak a köre, akik száz évvel ezelőtt, esetenként teljesen különböző okok miatt támogatták a Tanácsköztársaságot. Bár Magyarország 1919-ben is nagyon megosztott volt, egy rövid ideig nagyon népszerű volt a proletár forradalom, amelyet pontosan száz éve \"kiáltottak ki\".","shortLead":"Blaha Lujzától Móricz Zsigmondig, monarchistáktól horthystákig terjed azoknak a köre, akik száz évvel ezelőtt...","id":"20190321_tanacskoztarsasag_1919","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d20c3657-095b-4ed1-9abd-865e3eaae844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8c8396-4259-4c74-9e2a-ad1a978bb162","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_tanacskoztarsasag_1919","timestamp":"2019. március. 21. 11:30","title":"Tanácsköztársaság lett a tanácstalan köztársaságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92f7702-2f71-4a17-91d9-a4a03531da64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Több százezren írták alá csütörtökig azt a hivatalos petíciót, amely a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat leállítását követeli. Olyan sokan, hogy egy időre össze is omlott az oldal.","shortLead":"Több százezren írták alá csütörtökig azt a hivatalos petíciót, amely a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat...","id":"20190321_peticio_brexit_brit_kormany_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92f7702-2f71-4a17-91d9-a4a03531da64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ffa0fe-d702-4880-951e-a9174017d7a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_peticio_brexit_brit_kormany_parlament","timestamp":"2019. március. 21. 13:44","title":"Annyian állítanák le a Brexitet, hogy bedőlt a brit kormány petíciós oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08251899-6ca3-44dd-beae-c61c7c556559","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább habosítják a Brexitet.","shortLead":"Tovább habosítják a Brexitet.","id":"20190320_May_Nem_lehetseges_a_megallapodasos_kilepes_a_jovo_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08251899-6ca3-44dd-beae-c61c7c556559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afccc7c-eb24-4294-a468-6254b66cacbd","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_May_Nem_lehetseges_a_megallapodasos_kilepes_a_jovo_heten","timestamp":"2019. március. 20. 22:01","title":"May: Nem lehetséges a megállapodásos kilépés a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a jó adatokat hasonlította össze az MSZP csepeli parlamenti képviselője, amikor arról beszélt, hogy egy év alatt 3400 emberrel csökkent a csepeliek száma, írja az Átlátszó.","shortLead":"Nem a jó adatokat hasonlította össze az MSZP csepeli parlamenti képviselője, amikor arról beszélt, hogy egy év alatt...","id":"20190321_Fogyatkozo_csepeliek_Bangone_kicsit_elszamolta_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4649b1-ef03-4619-920b-2733846d37b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Fogyatkozo_csepeliek_Bangone_kicsit_elszamolta_magat","timestamp":"2019. március. 21. 12:18","title":"Fogyatkozó csepeliek: Bangóné kicsit elszámolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendszerének sikeres bevezetése esetén a kormány napirendre veszi a szállodaszövetség által szorgalmazott áfacsökkentést a szálláshely-szolgáltatásban – mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a szállodaszövetség közgyűlését megnyitó beszédében szerdán Budapesten.","shortLead":"A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendszerének sikeres bevezetése esetén a kormány napirendre veszi...","id":"20190320_Csokkentheti_a_szallasafat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7824a4-d910-4f43-b744-6dadafcdfbd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Csokkentheti_a_szallasafat_a_kormany","timestamp":"2019. március. 20. 16:35","title":"Csökkentheti a szállásáfát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]