[{"available":true,"c_guid":"0e65803a-4cee-4601-8b1a-d4cf8f72b7e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Válasz Online-nak Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija. Szerinte a Jobbik ugyanaz maradt, a baloldal és véleményformálói nagy hibát követtek el, amikor kiengedték a karanténból. Ezért a baloldal és a Jobbik összefogását meg kell akadályozni, az ugyanis káros a zsidóságnak, ezt képviselik az EMIH-hez kapcsolható médiumok, a 168 Óra és a Klubrádió. Manfred Weber \"performansza a Dohány utcai zsinagógában pedig nem tett jót a magyarországi zsidóknak.","shortLead":"Interjút adott a Válasz Online-nak Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija...","id":"20190320_Koves_Slomo_rabbi_A_baloldal_es_a_Jobbik_osszefogasa_karos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e65803a-4cee-4601-8b1a-d4cf8f72b7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8271bf6-6d0a-4ea7-a8ac-72a758246b88","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Koves_Slomo_rabbi_A_baloldal_es_a_Jobbik_osszefogasa_karos","timestamp":"2019. március. 20. 11:44","title":"Köves Slomó rabbi: A baloldal és a Jobbik összefogása káros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1f3b73-cc57-4818-98a2-b30f8eb12b56","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Tegyünk úgy, mintha egész életükben gyerekeink edzői lennénk, ők pedig a játékosok – javasolja Erica Reischer pszichológus. Hibákat elkövetni, kudarcot átélni ugyanis lehetőséget kínál a gyerekeknek, hogy megtanuljanak jobban teljesíteni és új készségeket elsajátítani.","shortLead":"Tegyünk úgy, mintha egész életükben gyerekeink edzői lennénk, ők pedig a játékosok – javasolja Erica Reischer...","id":"20190321_Miert_rossz_ha_egy_szulo_tulbuzgo_gyereke_segiteseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c1f3b73-cc57-4818-98a2-b30f8eb12b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655cd21a-a5e9-46b8-9db7-99cae6ddb5c2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190321_Miert_rossz_ha_egy_szulo_tulbuzgo_gyereke_segiteseben","timestamp":"2019. március. 21. 13:15","title":"Miért rossz, ha egy szülő túlbuzgó gyereke segítésében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cbf4d9-d79b-4693-878b-49d7bcd3a8cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A debreceni Zsuzsi kisvasút 7 km-es szakasza és szerelvényei születnek újjá az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóvoltából.\r

\r

","shortLead":"A debreceni Zsuzsi kisvasút 7 km-es szakasza és szerelvényei születnek újjá az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20190320_Ujabb_kisvasutra_kolt_a_kormany_771_milliot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4cbf4d9-d79b-4693-878b-49d7bcd3a8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2160fd6-ef05-428f-a394-730aafbf2643","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Ujabb_kisvasutra_kolt_a_kormany_771_milliot","timestamp":"2019. március. 20. 12:35","title":"Újabb kisvasútra költ a kormány 771 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89c122e-0428-4775-8845-273aa73a33f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fotók kerültek ki a netre a március 26-án érkező Huawei P30 és P30 Pro készülékekről, de megerősítették azt is, milyen processzor kerül a mobilba.","shortLead":"Újabb fotók kerültek ki a netre a március 26-án érkező Huawei P30 és P30 Pro készülékekről, de megerősítették azt is...","id":"20190321_huawei_p30_pro_milyen_szinekben_kaphato_okostelefon_android_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d89c122e-0428-4775-8845-273aa73a33f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936ad57f-c793-436c-b148-c582cb58332e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_huawei_p30_pro_milyen_szinekben_kaphato_okostelefon_android_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. március. 21. 13:33","title":"Lesz miből választani: ilyen színekben érkezik a Huawei P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azt mondják a szlovákok, jól felkészültek a magyarokból a nagyszombati Európa-bajnoki selejtezőre.","shortLead":"Azt mondják a szlovákok, jól felkészültek a magyarokból a nagyszombati Európa-bajnoki selejtezőre.","id":"20190320_szlovak_magyar_valogatott_meccs_europa_bajnoki_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b10dea6-972b-4bf0-abf8-30f9a047ea80","keywords":null,"link":"/sport/20190320_szlovak_magyar_valogatott_meccs_europa_bajnoki_selejtezo","timestamp":"2019. március. 20. 18:27","title":"Agresszív magyarokra számítanak a szlovákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333fbe61-d7d3-465b-b564-8fb5500b1fdf","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az utolsó rohamban még 1850 bedőlt hiteles ingatlan került be az adósmentő programba, ezek felvásárlására és tehermentesítésére a kormány 6,3 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésben. Az utolsó körben mentett hitelesek kapásból vissza is vásárolhatják az ingatlanjaikat nagyon kedvező feltételekkel az eszközkezelőtől. A programba összesen több mint 36 ezer ingatlan került be, bérlőik választhatnak, hogy egy összegben vagy részletre vásárolják-e vissza az ingatlanjaikat, esetleg maradnak az állam bérlői.","shortLead":"Az utolsó rohamban még 1850 bedőlt hiteles ingatlan került be az adósmentő programba, ezek felvásárlására és...","id":"20190321_A_kuszkodo_lakashitelesek_lerohantak_a_mentoprogramot_kapuzaraskor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333fbe61-d7d3-465b-b564-8fb5500b1fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5954e77-47df-45bd-9358-270ba88a27dc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190321_A_kuszkodo_lakashitelesek_lerohantak_a_mentoprogramot_kapuzaraskor","timestamp":"2019. március. 21. 14:00","title":"A küszködő lakáshitelesek lerohanták a mentőprogramot kapuzáráskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzati képviselőket nem értesítették a terület védettségéről, mielőtt szavaztak a beruházásról.","shortLead":"Az önkormányzati képviselőket nem értesítették a terület védettségéről, mielőtt szavaztak a beruházásról.","id":"20190321_Megerositette_a_kormanyhivatal_vedettseg_alatt_allo_erdot_irtottak_ki_a_Balatonparton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cfcbca-8919-464f-872b-b138b67a2570","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Megerositette_a_kormanyhivatal_vedettseg_alatt_allo_erdot_irtottak_ki_a_Balatonparton","timestamp":"2019. március. 21. 19:43","title":"Megerősítette a kormányhivatal: védettség alatt álló erdőt irtottak ki a Balaton-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező a selejtező második fordulójában kikapott az észt Kaia Kanepitől.","shortLead":"A magyar teniszező a selejtező második fordulójában kikapott az észt Kaia Kanepitől.","id":"20190320_babos_timea_tenisz_miami_kieses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9b5d9d-fd17-4e21-bb8d-811586ddfa20","keywords":null,"link":"/sport/20190320_babos_timea_tenisz_miami_kieses","timestamp":"2019. március. 20. 18:29","title":"Máris kiesett Babos, nem jött össze a főtábla Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]