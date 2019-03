Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c8b44bd-f1a2-42d2-976a-716357700a47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vas- és késő császárkori települések elemeire bukkantak régészek a debreceni BMW-beruházás helyszínén. ","shortLead":"Vas- és késő császárkori települések elemeire bukkantak régészek a debreceni BMW-beruházás helyszínén. ","id":"20190321_bmw_gyar_debrecen_csaszarkori_vaskori_telepulesek_lelet_regeszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c8b44bd-f1a2-42d2-976a-716357700a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee74361f-7e03-4c86-8836-2923343abd73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_bmw_gyar_debrecen_csaszarkori_vaskori_telepulesek_lelet_regeszek","timestamp":"2019. március. 21. 14:03","title":"Római és kelta települések maradványai kerültek elő a debreceni BMW-gyár helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a százalékszámítás alapvetően nem bonyolult művelet, mégis van egy pofonegyszerű módja annak, hogy kiszámoljuk egy szám valamennyi százalékát.","shortLead":"Bár a százalékszámítás alapvetően nem bonyolult művelet, mégis van egy pofonegyszerű módja annak, hogy kiszámoljuk...","id":"20190322_szazalekszamitas_twittert_trukk_matematika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adcdc44-5141-42a2-8c7b-5bab1c9a13ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_szazalekszamitas_twittert_trukk_matematika","timestamp":"2019. március. 22. 11:03","title":"Mutatunk egy zseni matekos trükköt, amire talán még soha nem gondolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A repülésügyi szakemberek szerint az egyre fejlettebb automata rendszerek, valamint a pilóták képzetlensége együttesen súlyos tragédiákhoz vezethet majd a légi közlekedésben. Mindezt még egy 2004-ben megjelent tanulmányban állították.","shortLead":"A repülésügyi szakemberek szerint az egyre fejlettebb automata rendszerek, valamint a pilóták képzetlensége együttesen...","id":"20190322_boeing_737_max_8_legikatasztrofa_utasszallito_repulogep_automatizalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b779f70f-297b-4f23-a3a7-e362340191fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_boeing_737_max_8_legikatasztrofa_utasszallito_repulogep_automatizalas","timestamp":"2019. március. 22. 09:03","title":"Szörnyű igazság: 15 éve már megjósolták a szakértők, hogy bekövetkezik a \"Boeing-tragédia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4f6bf0-29b7-4c2a-aed2-64a6fe138328","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben sokan állásuk elvesztésétől tartva azon gondolkodnak, hogyan tudnánk versenyre kelni a munkahelyekre trójai falóként beszivárgó robotokkal és intelligens algoritmusokkal, egy szerda esti rendezvényen megszólaló szakértők szerint ennek valószínűleg semmi értelme nincs. Kár versenyezni, mert már középtávon is biztosan alulmaradunk. A Magyar Telekom innovációs rendezvénysorozatán ezúttal a munkaerőpiac átalakulásáról volt szó, és nyugodjon meg, a kerekasztal-beszélgetésnek a fentinél valamivel pozitívabb tanulságai is voltak.","shortLead":"Miközben sokan állásuk elvesztésétől tartva azon gondolkodnak, hogyan tudnánk versenyre kelni a munkahelyekre trójai...","id":"20190322_telekom_most_forum_munkaeropiac_atalakulasa_digitalizacio_robotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c4f6bf0-29b7-4c2a-aed2-64a6fe138328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604ff0aa-1c46-4491-8fbe-26467c6e84fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_telekom_most_forum_munkaeropiac_atalakulasa_digitalizacio_robotok","timestamp":"2019. március. 22. 08:33","title":"Ha el tudja mondani egy mondatban, hogy mi most a munkája, akkor van egy riasztó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország jövő évi gázellátása akkor is biztosított, ha Moszkva és Kijev között nem születik az év végéig új, gáztranzitról szóló megállapodás, a Gazprommal emellett megindult a hosszú távú hazai ellátás biztonságához szükséges tervezés és együttműködés is – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek, miután Moszkvában megbeszélést folytatott Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával.","shortLead":"Magyarország jövő évi gázellátása akkor is biztosított, ha Moszkva és Kijev között nem születik az év végéig új...","id":"20190321_Szijjarto_Magyarorszag_akkor_is_kap_gazt_a_Gazpromtol_ha_Kijev_es_Moszkva_nem_jut_dulore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ee30cc-af67-4d91-b2c5-8f643bc24cab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Szijjarto_Magyarorszag_akkor_is_kap_gazt_a_Gazpromtol_ha_Kijev_es_Moszkva_nem_jut_dulore","timestamp":"2019. március. 21. 15:38","title":"Szijjártó: Magyarország akkor is kap gázt a Gazpromtól, ha Kijev és Moszkva nem jut dűlőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6062447b-e010-424a-8997-6fe696aecf34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Humble Bundle új akciójában most korlátozott ideig a közel 80 százalékos értékelésen álló Tacomát lehet ingyen beszerezni.","shortLead":"A Humble Bundle új akciójában most korlátozott ideig a közel 80 százalékos értékelésen álló Tacomát lehet ingyen...","id":"20190322_tacoma_humble_bundle_scifi_jatek_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6062447b-e010-424a-8997-6fe696aecf34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f45a669-4d00-4c18-8f62-87ba2e08690e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_tacoma_humble_bundle_scifi_jatek_ingyen","timestamp":"2019. március. 22. 19:33","title":"Ha siet, most ingyen az öné lehet egy 5000 forintos, remek sci-fi játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d3d256-bec0-4607-a5a5-d20c35097a65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hét késéssel ugyan, de épségben megérkezett Magyarországra Zoltán, miután hatezer kilométert repült egy hét alatt. ","shortLead":"Egy hét késéssel ugyan, de épségben megérkezett Magyarországra Zoltán, miután hatezer kilométert repült egy hét alatt. ","id":"20190322_megerkezett_feszkebe_a_gemenci_fekete_golya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41d3d256-bec0-4607-a5a5-d20c35097a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b5221a-2c6b-4992-ab1c-8d668694a311","keywords":null,"link":"/elet/20190322_megerkezett_feszkebe_a_gemenci_fekete_golya","timestamp":"2019. március. 22. 18:24","title":"Megérkezett Gemencre Zoltán, a fekete gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efd79d1-5f22-499d-b6d3-a5143e207b9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ütközés után az egyik busz kigyulladt, sokan bent égtek.","shortLead":"Az ütközés után az egyik busz kigyulladt, sokan bent égtek.","id":"20190322_Buszok_utkoztek_Ghanaban_legalabb_60an_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4efd79d1-5f22-499d-b6d3-a5143e207b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a269f2-cf35-4f11-93b4-17fc5de1119d","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Buszok_utkoztek_Ghanaban_legalabb_60an_meghaltak","timestamp":"2019. március. 22. 15:41","title":"Buszok ütköztek Ghánában, legalább 60-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]