[{"available":true,"c_guid":"eb8dc8e5-9d06-499e-a5d7-164ba6129289","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselő szerint szemetet zúdítanak Magyarországra a nyugati élelmiszergyártók, ezért lassan, de biztosan mindent megtesznek, hogy ez megszűnjön.","shortLead":"A képviselő szerint szemetet zúdítanak Magyarországra a nyugati élelmiszergyártók, ezért lassan, de biztosan mindent...","id":"20190323_Lazar_Janos_Nincs_megint_nekiment_multiknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb8dc8e5-9d06-499e-a5d7-164ba6129289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fc3732-83fd-458e-90fa-da979b718bb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Lazar_Janos_Nincs_megint_nekiment_multiknak","timestamp":"2019. március. 23. 19:16","title":"Lázár János megint nekiment multiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716af2f2-5773-40cc-82b6-d7a3ca34c014","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Ukrajnához tartozó Krím orosz annektálása volt az az esemény, amely máig hatóan megrontotta Oroszország és a Nyugat viszonyát. A félsziget lakóinak többsége Moszkva-párti ugyan, ám Oroszország-szerte egyre többen akadnak, akik túl magasnak tartják a félszigetért fizetett árat: a nyugati szankciókat, a nemzetközi elszigeteltséget.","shortLead":"Az Ukrajnához tartozó Krím orosz annektálása volt az az esemény, amely máig hatóan megrontotta Oroszország és a Nyugat...","id":"201912__oroszukran_valsag__a_krim_utolso_ot_eve__valtozo_kozvelemeny__foldet_vissza_nemadnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=716af2f2-5773-40cc-82b6-d7a3ca34c014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04739f5b-0a6e-4835-adeb-e42bd047abf4","keywords":null,"link":"/vilag/201912__oroszukran_valsag__a_krim_utolso_ot_eve__valtozo_kozvelemeny__foldet_vissza_nemadnak","timestamp":"2019. március. 23. 18:00","title":"Tiszta ráfizetés Putyinnak az öt éve elfoglalt Krím, de semmiért sem adná vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab76116b-50cf-4d25-9749-08ddae0b58ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chris Pratt és Will Smith is több liter trutyit kapott a nyakába a Kids's Choice Award-díjátadóján. ","shortLead":"Chris Pratt és Will Smith is több liter trutyit kapott a nyakába a Kids's Choice Award-díjátadóján. ","id":"20190324_Kids_Choice_Award_slime","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab76116b-50cf-4d25-9749-08ddae0b58ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6d5e66-ec6a-4b35-8da4-7c6dec27ce00","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Kids_Choice_Award_slime","timestamp":"2019. március. 24. 13:37","title":"A szupersztárok sincsenek biztonságban a gálán, ahol gyerekek döntenek a nyertesekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"Szendi Nóra","category":"elet","description":"A drogfüggő rapper felépülésének szentelt Tiszta lappal című film ott kezdődik, ahol a rehab véget ér, akaratlanul is arra utalva, hogy a drogok megvonásában, nem pedig egy új identitás kialakításában keresendő a megoldás. Csakhogy a rehab nem valamiféle szervíz, ahová beadják a függőt, akár egy szoftverhibás laptopot, hogy aztán olyan legyen, mint új korában.","shortLead":"A drogfüggő rapper felépülésének szentelt Tiszta lappal című film ott kezdődik, ahol a rehab véget ér, akaratlanul is...","id":"20190323_Tiszta_lappal_kelle_aggodnunk_Curtisert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26933803-a5d6-4dc2-acb6-50516741efc6","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Tiszta_lappal_kelle_aggodnunk_Curtisert","timestamp":"2019. március. 23. 17:51","title":"Tiszta lappal: kell-e aggódnunk Curtisért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 451-es úton elütöttek egy gyalogost.\r

\r

","shortLead":"A 451-es úton elütöttek egy gyalogost.\r

\r

","id":"20190325_Halalos_baleset_Csongradnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55902693-1bfe-45b1-982d-246118810dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Halalos_baleset_Csongradnal","timestamp":"2019. március. 25. 05:09","title":"Halálos baleset Csongrádnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Uniónak a jövőben minden tagállamban rendszeresen vizsgálnia kellene a jogállam működését, szükség esetén pedig kényszerítő intézkedéseket hoznia a normák tiszteletben tartására.","shortLead":"Az Európai Uniónak a jövőben minden tagállamban rendszeresen vizsgálnia kellene a jogállam működését, szükség esetén...","id":"20190325_Minden_tagallamban_vizsgalna_az_EU_a_jogallamisagot_kenyszerito_intezkedeseket_is_bevetne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5912f1-137b-4834-88b7-01dd64a28ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Minden_tagallamban_vizsgalna_az_EU_a_jogallamisagot_kenyszerito_intezkedeseket_is_bevetne","timestamp":"2019. március. 25. 08:23","title":"Minden tagállamban vizsgálná az EU a jogállamiságot, kényszerítő intézkedéseket is bevetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f62a4f7-12ac-4c3b-8991-d6567f5dbe9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt a román kormányfő jelentette be Washingtonban.","shortLead":"Ezt a román kormányfő jelentette be Washingtonban.","id":"20190324_Romania_athelyezi_izraeli_nagykovetseget_TelAvivbol_Jeruzsalembe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f62a4f7-12ac-4c3b-8991-d6567f5dbe9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f162621-b08f-4990-a57a-c8423c5249fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Romania_athelyezi_izraeli_nagykovetseget_TelAvivbol_Jeruzsalembe","timestamp":"2019. március. 24. 18:50","title":"Románia áthelyezi izraeli nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légierő két repülőgépe érkezett szombaton a venezuelai fővárosba, Caracasba, fedélzetén az orosz védelmi tárca egy magas rangú tisztviselőjével és csaknem száz katonával.","shortLead":"Az orosz légierő két repülőgépe érkezett szombaton a venezuelai fővárosba, Caracasba, fedélzetén az orosz védelmi tárca...","id":"20190324_Orosz_katonak_landoltak_Venezuelaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4075a31a-d405-425d-87e6-6de58510aee8","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Orosz_katonak_landoltak_Venezuelaban","timestamp":"2019. március. 24. 20:24","title":"Orosz katonák landoltak Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]