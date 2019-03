Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öntöznének a gazdák, de nincs miből. A hivatalos önözési idő előrehozatalát kérik a termelők, ezt hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el, az agrártárcát a közvetítésre kérik. Ha nem öntözhetnek rövidesen, akkor katasztrófa fenyegeti a korai vetésű növényeket, nem lesz borsó, mák, és vöröshagyma.","shortLead":"Öntöznének a gazdák, de nincs miből. A hivatalos önözési idő előrehozatalát kérik a termelők, ezt hivatalosan...","id":"20190323_Veszhelyzet_kihirdeteset_kerik_a_gazdak_az_agrarminisztertol_az_aszaly_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0e9b6e-728c-4613-a8be-c2825f84e1dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Veszhelyzet_kihirdeteset_kerik_a_gazdak_az_agrarminisztertol_az_aszaly_miatt","timestamp":"2019. március. 23. 09:45","title":"Vészhelyzet kihirdetését kérik a gazdák az agrárminisztertől az aszály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abe8b97-4d6c-4a44-a3cc-6362591e15f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bonhams árverezőház április 24-i Los Angeles-i Modern dizájn és művészeti aukciójának egyik tétele a magyar származású kubista művész, Joseph Csaky egyik szobra, amelyet a ház előzetesen 40–50.000 dollárra ( 11–14 millió forintra) becsül. Ami nagyon olcsónak számít, igaz van egy kis \"szépséghibája\" - szúrta ki Papageno.hu","shortLead":"A Bonhams árverezőház április 24-i Los Angeles-i Modern dizájn és művészeti aukciójának egyik tétele a magyar...","id":"20190323_A_muvesz_halala_utan_keszult_szobrot_arulnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8abe8b97-4d6c-4a44-a3cc-6362591e15f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb37e42-bfe0-4b8c-8fb8-c92db805614c","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_A_muvesz_halala_utan_keszult_szobrot_arulnak","timestamp":"2019. március. 23. 13:49","title":"A művész halála után készült szobrot árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nap és ismét kiderültek egy adatszivárgási botrány részletei. Ezúttal egy olyan cég, pontosabban gyártó került célkeresztbe, akitől ezt igazán nem várnánk.","shortLead":"Újabb nap és ismét kiderültek egy adatszivárgási botrány részletei. Ezúttal egy olyan cég, pontosabban gyártó került...","id":"20190323_europai_nokia_7_plus_telefonok_adatkuldes_kinai_szerverre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbf05e1-98df-4605-bba4-e35b66857587","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_europai_nokia_7_plus_telefonok_adatkuldes_kinai_szerverre","timestamp":"2019. március. 23. 19:03","title":"Kínos dolog derült ki a Nokia telefonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9980d36-1e62-4a58-8647-48c4fabd6324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molnár Áront és Székely B. Miklóst nem a forgatáson érte baleset.","shortLead":"Molnár Áront és Székely B. Miklóst nem a forgatáson érte baleset.","id":"20190324_A_mi_kis_falunk_baleset_forgatas_Molnar_Aron_Szekely_B_Miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9980d36-1e62-4a58-8647-48c4fabd6324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4449c832-1abf-4f53-b753-adddd40b0b08","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_A_mi_kis_falunk_baleset_forgatas_Molnar_Aron_Szekely_B_Miklos","timestamp":"2019. március. 24. 11:26","title":"Csúszott a forgatás, mert balesetet szenvedett A mi kis falunk két szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc120cdf-a4e2-42a4-b1e8-21a1a75ae7d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen három-négy helyen változtat a kezdőcsapaton ahhoz képest, ahogy a szlovákok vendégeként küldte pályára a magyar labdarúgó-válogatottat. Egy edzést kihagytak regenerálódás céljából. Rossi bátor és agresszív játékot vár a csapattól.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen három-négy helyen változtat...","id":"20190323_Rossi_elarulta_hogyan_kuldi_palyara_a_valogatottat_Horvatorszag_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc120cdf-a4e2-42a4-b1e8-21a1a75ae7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37730610-9188-4bb1-a540-b10f8fd379f9","keywords":null,"link":"/sport/20190323_Rossi_elarulta_hogyan_kuldi_palyara_a_valogatottat_Horvatorszag_ellen","timestamp":"2019. március. 23. 15:25","title":"Rossi elárulta, hogyan küldi pályára a válogatottat Horvátország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnőt bántja, hogy nem csillapodnak a kedélyek a popsztár molesztálási ügyével kapcsolatban. ","shortLead":"Az énekesnőt bántja, hogy nem csillapodnak a kedélyek a popsztár molesztálási ügyével kapcsolatban. ","id":"20190324_Diana_Ross_pedofiliaval_vadolt_Michael_Jackson_Twitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5460fee9-f620-456c-96d4-9cfe8d70685a","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Diana_Ross_pedofiliaval_vadolt_Michael_Jackson_Twitter","timestamp":"2019. március. 24. 10:27","title":"Diana Ross is megvédte a pedofíliával vádolt Michael Jacksont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetek utolsó napjain a 100E az eddiginél sűrűbben, 10 percenként jár majd március 31-től. ","shortLead":"A hetek utolsó napjain a 100E az eddiginél sűrűbben, 10 percenként jár majd március 31-től. ","id":"20190322_jaratsurites_bkk_ferihegy_repuloteri_busz_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4279514-2cad-4254-9b84-88ca31b972fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_jaratsurites_bkk_ferihegy_repuloteri_busz_vasarnap","timestamp":"2019. március. 22. 17:17","title":"Nagyot változik a ferihegyi reptéri busz vasárnapi menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b6ff1c-42a7-489f-a063-6fb02d42f8da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple igen nagy titokban fejlesztette az iPhone-t, tulajdonképpen még a munkába bevont mérnökök sem tudták, min dolgoznak. Honnan is tudhatták volna arról a prototípusról, amelynek sok-sok év után csak most szivárgott ki a képe.","shortLead":"Az Apple igen nagy titokban fejlesztette az iPhone-t, tulajdonképpen még a munkába bevont mérnökök sem tudták, min...","id":"20190322_iphone_m68_prototipus_aramkori_lap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b6ff1c-42a7-489f-a063-6fb02d42f8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9e51db-4e3e-4f90-acf2-59a2977d6dc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_iphone_m68_prototipus_aramkori_lap","timestamp":"2019. március. 22. 13:03","title":"Meg fog lepődni, milyen volt a legelső iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]