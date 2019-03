Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b653f845-e658-4532-995a-edc07316de9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fekete Saab sofőrjének rossz a lelkiismerete, ezért nyilvános levélben kér elnézést a szerencsére baleset nélkül végződött kihágásért.","shortLead":"A fekete Saab sofőrjének rossz a lelkiismerete, ezért nyilvános levélben kér elnézést a szerencsére baleset nélkül...","id":"20190327_a_nap_levele_piroson_athajto_gyori_autos_ker_bocsanatot_a_gyalogosoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b653f845-e658-4532-995a-edc07316de9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20c11f0-4562-46b8-8c40-519b8e63bbce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_a_nap_levele_piroson_athajto_gyori_autos_ker_bocsanatot_a_gyalogosoktol","timestamp":"2019. március. 27. 06:41","title":"A nap levele: piroson áthajtó győri autós kér bocsánatot a gyalogosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16970591-66e7-46d8-80f9-347911582264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Légügyi Hatóság lassan két hete nem jutott előrébb a Boeing 737 MAX 8 és 9 típusú gépeivel kapcsolatban, és a légitársaságok sem tudják, mikorra várható bármi előremozdulás. Mindez nemcsak a Boeing, de a hatóság iránti bizalmat is megtépázza.","shortLead":"Az Amerikai Légügyi Hatóság lassan két hete nem jutott előrébb a Boeing 737 MAX 8 és 9 típusú gépeivel kapcsolatban, és...","id":"20190327_boeing_737_max_8_amerikai_legugyi_hatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16970591-66e7-46d8-80f9-347911582264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87d1b3e-88e7-4b1c-9108-0c1f2db33495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_boeing_737_max_8_amerikai_legugyi_hatosag","timestamp":"2019. március. 27. 08:33","title":"Kilátás sincs arra, mikor repülhetnek újra a Boeing hibás gépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bd0773-e0f9-4828-926c-7c1858431419","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy autófeltörés vezetett a Zalaapáti környékén feltárt avar kori lovastemetkezés feltárásához. ","shortLead":"Egy autófeltörés vezetett a Zalaapáti környékén feltárt avar kori lovastemetkezés feltárásához. ","id":"20190326_avar_kori_sir_feltaras_lovastemetkezes_regeszet_zalaapati","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75bd0773-e0f9-4828-926c-7c1858431419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38654b80-bd0f-43d2-b100-27c0591af869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_avar_kori_sir_feltaras_lovastemetkezes_regeszet_zalaapati","timestamp":"2019. március. 26. 14:03","title":"Ripityára törte a combcsontját az az avar kori lovas, akinek most mutatták be a sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bd93c1-4670-4f9d-9b85-a8e9b72835a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hivatalos öntözési idő előrehozatalát kérték a minap a termelők, ezt hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el. Ha nem öntözhetnek rövidesen, akkor katasztrófa fenyegeti a korai vetésű növényeket, nem lesz borsó, mák és vöröshagyma.","shortLead":"A hivatalos öntözési idő előrehozatalát kérték a minap a termelők, ezt hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el...","id":"20190327_Kell_tobb_bizonyitek_az_aszalyveszelyre_Kiszaradt_a_lillafuredi_vizeses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78bd93c1-4670-4f9d-9b85-a8e9b72835a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33481715-76e8-4cec-a91e-1b3e0d0c6688","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Kell_tobb_bizonyitek_az_aszalyveszelyre_Kiszaradt_a_lillafuredi_vizeses","timestamp":"2019. március. 27. 13:21","title":"Kell több bizonyíték az aszályveszélyre? Kiszáradt a lillafüredi vízesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyfelek március végéig elvileg minden elmaradt 2017-es és 2018-as számlát megkapnak majd. ","shortLead":"Az ügyfelek március végéig elvileg minden elmaradt 2017-es és 2018-as számlát megkapnak majd. ","id":"20190327_Elvileg_nehany_napon_belul_rendbe_teszi_szamlait_a_kukaholding","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb82ba95-8253-4bec-a86d-4fa1025c1ba0","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Elvileg_nehany_napon_belul_rendbe_teszi_szamlait_a_kukaholding","timestamp":"2019. március. 27. 10:25","title":"Elvileg néhány napon belül rendbe teszi számláit a kukaholding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy éve, hogy a Google bejelentette a Maps kiterjesztett valósággal működő verzióját. Ez idő alatt nem csak rengeteget fejlődött, mostanra azt is látni, mit nyernek majd vele a felhasználók. ","shortLead":"Egy éve, hogy a Google bejelentette a Maps kiterjesztett valósággal működő verzióját. Ez idő alatt nem csak rengeteget...","id":"20190326_google_maps_terkepszoftver_gyalogos_forgalom_utbaigazitas_visual_positioning_system_google_maps_vps","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edc1ed1-8b77-4060-865a-25e95b95b995","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_google_maps_terkepszoftver_gyalogos_forgalom_utbaigazitas_visual_positioning_system_google_maps_vps","timestamp":"2019. március. 26. 09:03","title":"Mint egy álom, olyan lesz az új Google Maps","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az árfolyam azért változott, mert elindult a jegybanki szigorítás.","shortLead":"Az árfolyam azért változott, mert elindult a jegybanki szigorítás.","id":"20190326_Gyengult_a_forint_a_jegybank_bejelentese_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66cf84a-a9a6-43f2-b3e6-169d0895758a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Gyengult_a_forint_a_jegybank_bejelentese_utan","timestamp":"2019. március. 26. 14:50","title":"Átmenetileg gyengült a forint a jegybank bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4301b0b-4f73-4072-943e-3915a23d8f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt indult eljárás a férfi ellen. ","shortLead":"Állatkínzás miatt indult eljárás a férfi ellen. ","id":"20190326_A_Sioba_dobva_olt_meg_ket_kutyat_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4301b0b-4f73-4072-943e-3915a23d8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a18c78-85fe-4619-8a6e-89387655d0c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_A_Sioba_dobva_olt_meg_ket_kutyat_egy_ferfi","timestamp":"2019. március. 26. 16:27","title":"A Sióba dobva ölt meg két kutyát egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]