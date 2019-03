Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e3567f2-bb3c-49b3-90a1-c951d4dc2f54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel próbálják távozásra bírni.","shortLead":"Ezzel próbálják távozásra bírni.","id":"20190326_Mar_peticio_is_idult_Pocs_Janos_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e3567f2-bb3c-49b3-90a1-c951d4dc2f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88a4409-738b-4626-b4d8-1b14a18c5c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Mar_peticio_is_idult_Pocs_Janos_ellen","timestamp":"2019. március. 26. 21:34","title":"Már petíció is indult Pócs János ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16970591-66e7-46d8-80f9-347911582264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Légügyi Hatóság lassan két hete nem jutott előrébb a Boeing 737 MAX 8 és 9 típusú gépeivel kapcsolatban, és a légitársaságok sem tudják, mikorra várható bármi előremozdulás. Mindez nemcsak a Boeing, de a hatóság iránti bizalmat is megtépázza.","shortLead":"Az Amerikai Légügyi Hatóság lassan két hete nem jutott előrébb a Boeing 737 MAX 8 és 9 típusú gépeivel kapcsolatban, és...","id":"20190327_boeing_737_max_8_amerikai_legugyi_hatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16970591-66e7-46d8-80f9-347911582264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87d1b3e-88e7-4b1c-9108-0c1f2db33495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_boeing_737_max_8_amerikai_legugyi_hatosag","timestamp":"2019. március. 27. 08:33","title":"Kilátás sincs arra, mikor repülhetnek újra a Boeing hibás gépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető a Morrowind című rész. ","shortLead":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető...","id":"20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2edd809-5656-4a0b-995c-36fbb0815855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","timestamp":"2019. március. 25. 19:33","title":"Siessen, csak ma ingyen tölthető a valaha készült egyik legjobb szerepjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem utazik Angolába, Orbán Viktor elutazik a Zöld-foki szigetekre. A kis szigetcsoport nem tűnik kitörési pontnak gazdasági szempontból.\r

\r

","shortLead":"Ha nem utazik Angolába, Orbán Viktor elutazik a Zöld-foki szigetekre. A kis szigetcsoport nem tűnik kitörési pontnak...","id":"20190327_Orban_a_Zoldfoki_Koztarsasagra_utazik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea0ffeb-b5f2-4f11-9ac9-43c028ab13d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Orban_a_Zoldfoki_Koztarsasagra_utazik","timestamp":"2019. március. 27. 08:14","title":"Orbán a Zöld-foki Köztársaságba utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bbdc10-b644-4fbb-9371-e2ef0f3b7e92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás miatt egyre kisebb területen lehet csak a csokoládé alapanyagát jelentő kakaóbabot termelni, ami erdőirtáshoz vezet. Van azonban megoldás arra, hogy ez ne történjen meg.","shortLead":"A klímaváltozás miatt egyre kisebb területen lehet csak a csokoládé alapanyagát jelentő kakaóbabot termelni, ami...","id":"20190327_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_erdoirtas_mars_cocoa_for_generations","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89bbdc10-b644-4fbb-9371-e2ef0f3b7e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7dc9e6-14a9-4a03-9884-b71da52476a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_erdoirtas_mars_cocoa_for_generations","timestamp":"2019. március. 27. 11:33","title":"A klímaváltozás a csokoládét sem kíméli, de volna itt egy élhető megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz a nyomozás, és méltatlankodva kevesellte a „politikai szálat” a büntetőügyben – derül ki a hvg.hu birtokába került nyomozati anyagokból. A kormánylap újságírója nemcsak az alapvető sajtóetikát rúgta fel, a Polt Péternek címzett dokumentumban leírja saját „jelentős szerepét” is az eljárásban. Az informátorral folytatott levelezéseit is megszereztük és lehozzuk, mert plasztikusan mutatják, hogyan gyárt cikket a NER-média.","shortLead":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz...","id":"20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55fe57-e710-49a8-bc84-68e19227ce55","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","timestamp":"2019. március. 27. 06:30","title":"Feltálalta informátorát Polt Péternek a kormánylap, csak vesszen Czeglédy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd1a96a-3633-441d-b5fc-adeff4e595aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A horvátok ellen jubiláló szélső szerint mostantól minden meccs, amit a válogatottban játszhat, ajándék lesz.","shortLead":"A horvátok ellen jubiláló szélső szerint mostantól minden meccs, amit a válogatottban játszhat, ajándék lesz.","id":"20190326_dzsudzsak_balazs_magyar_valogatott_foci_eb_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd1a96a-3633-441d-b5fc-adeff4e595aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c7e4f5-7b8c-449e-b3b1-c234fc320fb6","keywords":null,"link":"/sport/20190326_dzsudzsak_balazs_magyar_valogatott_foci_eb_selejtezo","timestamp":"2019. március. 26. 10:39","title":"Dzsudzsák: Sokan belém rúgtak, a választ vasárnap mindenkinek megadtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d851aa4a-3221-4980-9a3a-58e9f80ed8c0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Életünkben rengeteg olyan ember vesz körül minket, akikkel jó viszonyban vagyunk, de csak ritkán találkozunk velük. E kapcsolatok jelentőségét hajlamosak vagyunk alábecsülni, pedig befolyásolhatják mind a lehetőségeinket, mind a rálátásunkat a világra.","shortLead":"Életünkben rengeteg olyan ember vesz körül minket, akikkel jó viszonyban vagyunk, de csak ritkán találkozunk velük. E...","id":"20190326_Nem_csak_a_legjobb_barat_segithet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d851aa4a-3221-4980-9a3a-58e9f80ed8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1aa8319-2fce-47e4-a12f-3cbee095faae","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190326_Nem_csak_a_legjobb_barat_segithet","timestamp":"2019. március. 26. 13:15","title":"Helyzetek, amikor nem csak a legjobb barát segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]