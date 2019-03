Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3607855b-1eb2-4ee8-b0de-eb8b0beb794a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjárók mostanság hatalmas népszerűségnek örvendenek, így a német szakemberek most ebben a kategóriában tesztelték a legújabb nyárigumikat.","shortLead":"A kompakt divatterepjárók mostanság hatalmas népszerűségnek örvendenek, így a német szakemberek most ebben...","id":"20190329_itt_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_nokian_bridgestone_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3607855b-1eb2-4ee8-b0de-eb8b0beb794a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8828a2-b8c1-47ed-90b3-eaa6b98d413c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_itt_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_nokian_bridgestone_","timestamp":"2019. március. 29. 13:21","title":"Itt a legfrissebb nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bca1019-cebd-4b59-b68a-791c7e82acfa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez a világ legkönnyebb selyemruhája, és kétezer éve készült. ","shortLead":"Ez a világ legkönnyebb selyemruhája, és kétezer éve készült. ","id":"20190329_Megfejtettek_a_mindossze_49_grammos_osi_kinai_selyemoltozet_titkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bca1019-cebd-4b59-b68a-791c7e82acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d66ab7-b734-4cc8-aedb-252cc3e74f0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_Megfejtettek_a_mindossze_49_grammos_osi_kinai_selyemoltozet_titkat","timestamp":"2019. március. 29. 19:03","title":"Megfejtették a mindössze 49 grammos ősi kínai selyemöltözet titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","shortLead":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","id":"20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d0049d-6b46-414f-a817-dedc9ee8b3b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","timestamp":"2019. március. 30. 16:38","title":"Jogellenesen kezel adatokat a Szcientológia Egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23a0523-c7b5-4448-ae4e-d5ba675c6636","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Húsz éve nem volt ekkora aszály Magyarországon, mint most, a kilátások pedig sem rövid, sem hosszabb távon nem biztatóak. A megoldás a hatalmas károkat elszenvedő mezőgazdaságnak az öntözés lenne, ezt azonban évek óta nehezíti a bürokrácia. Pénz, politikai akarat lenne, de a magyar földtulajdoni viszonyok és egyéb jellemzők sem segítik a helyzet megoldását. ","shortLead":"Húsz éve nem volt ekkora aszály Magyarországon, mint most, a kilátások pedig sem rövid, sem hosszabb távon nem...","id":"20190329_Aszalypara_sok_millio_tonna_magyar_termeny_sorsa_pecsetelodik_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d23a0523-c7b5-4448-ae4e-d5ba675c6636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a39927-b304-4df9-b92b-93bef438e64b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_Aszalypara_sok_millio_tonna_magyar_termeny_sorsa_pecsetelodik_meg","timestamp":"2019. március. 29. 18:30","title":"Lassan kezdjünk el víztározókat építeni – vagy tanuljunk jó esőtáncokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd32ff4c-bf0e-44d1-b03c-be583a356cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így inkább senki se próbáljon bókolni.","shortLead":"Így inkább senki se próbáljon bókolni.","id":"20190329_Tom_Hiddleston_latvanyosan_kinosan_erzi_magat_ebben_a_reklamban__es_mi_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd32ff4c-bf0e-44d1-b03c-be583a356cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9705c76-e8f4-4147-815e-fc73a39d5ac3","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Tom_Hiddleston_latvanyosan_kinosan_erzi_magat_ebben_a_reklamban__es_mi_is","timestamp":"2019. március. 29. 10:43","title":"Tom Hiddleston látványosan kínosan érzi magát ebben a reklámban – és mi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár mind a 16 vádpontot ejtették kedden a chicagói bíróságon Jussie Smollett esetében, Chicago városa a nyomozás költségei miatt mégis 130 ezer dolláros (37 millió forintos) kártérítést követel a színésztől. ","shortLead":"Bár mind a 16 vádpontot ejtették kedden a chicagói bíróságon Jussie Smollett esetében, Chicago városa a nyomozás...","id":"20190329_Jussie_Smollett_rendorseg_nyomozas_Chicago_karterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15944b37-e425-4bc3-bf16-12f4577ffee4","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Jussie_Smollett_rendorseg_nyomozas_Chicago_karterites","timestamp":"2019. március. 29. 19:10","title":"A nyomozás költségeinek megtérítését követelik a színésztől, akit azzal vádoltak, hogy saját magát verette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Víz nélkül az űrhajósok nem tudják kimosni a ruháikat, így ha elpiszkolódnak, újra váltanak. ","shortLead":"Víz nélkül az űrhajósok nem tudják kimosni a ruháikat, így ha elpiszkolódnak, újra váltanak. ","id":"20190329_Vilagur_mosogep_orosz_tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb4a74a-a426-44c5-9787-7f4ac8fc9798","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_Vilagur_mosogep_orosz_tudosok","timestamp":"2019. március. 29. 17:44","title":"A világűrben használható mosógépet fejlesztenek orosz tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2017 nyarán életbe lépett pénzmosás elleni törvény miatt a bankoknak június 26-ig frissíteni kell a régebbi ügyfelek adatait. ","shortLead":"A 2017 nyarán életbe lépett pénzmosás elleni törvény miatt a bankoknak június 26-ig frissíteni kell a régebbi ügyfelek...","id":"20190330_Ha_nem_azonositja_magat_a_fizeteset_sem_kapja_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5220aa-1f26-4e91-b2d2-19359bdf913f","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Ha_nem_azonositja_magat_a_fizeteset_sem_kapja_meg","timestamp":"2019. március. 30. 13:55","title":"Ha nem azonosítja magát, a fizetését sem kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]