[{"available":true,"c_guid":"9bca1019-cebd-4b59-b68a-791c7e82acfa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez a világ legkönnyebb selyemruhája, és kétezer éve készült. ","shortLead":"Ez a világ legkönnyebb selyemruhája, és kétezer éve készült. ","id":"20190329_Megfejtettek_a_mindossze_49_grammos_osi_kinai_selyemoltozet_titkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bca1019-cebd-4b59-b68a-791c7e82acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d66ab7-b734-4cc8-aedb-252cc3e74f0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_Megfejtettek_a_mindossze_49_grammos_osi_kinai_selyemoltozet_titkat","timestamp":"2019. március. 29. 19:03","title":"Megfejtették a mindössze 49 grammos ősi kínai selyemöltözet titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a zuglói parkolási ügyre reagálva azt mondta, Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével.","shortLead":"A főpolgármester a zuglói parkolási ügyre reagálva azt mondta, Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével.","id":"20190328_Karacsony_feljelenti_es_vitara_hivja_Tarlost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f74067f-8e8f-449c-a51b-574f902709c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Karacsony_feljelenti_es_vitara_hivja_Tarlost","timestamp":"2019. március. 28. 16:40","title":"Karácsony feljelenti és vitára hívja Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa3417b-458c-49e0-9499-7dc5572d16fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Kutatási Tanács pénzét egy CEU-n dolgozó osztrák kutató is elnyerte. ","shortLead":"Az Európai Kutatási Tanács pénzét egy CEU-n dolgozó osztrák kutató is elnyerte. ","id":"20190328_Angliaban_elo_magyar_es_a_CEUn_kutato_osztrak_tudos_is_kapott_unios_tamogatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa3417b-458c-49e0-9499-7dc5572d16fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086a3d50-4999-4c92-b5f6-74de1f34d94c","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Angliaban_elo_magyar_es_a_CEUn_kutato_osztrak_tudos_is_kapott_unios_tamogatast","timestamp":"2019. március. 28. 16:45","title":"Angliában él a magyar tudós, aki támogatást nyert Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ac864a-c9d8-4327-924b-545fee14c329","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harmadszor is elhalasztották a díjemelést.","shortLead":"Harmadszor is elhalasztották a díjemelést.","id":"20190329_Az_utolso_pillanatban_elhalasztottak_a_kozjegyzoi_dijak_emeleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ac864a-c9d8-4327-924b-545fee14c329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decd7c8e-f389-4ddb-8b07-3f11e40ad1a2","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Az_utolso_pillanatban_elhalasztottak_a_kozjegyzoi_dijak_emeleset","timestamp":"2019. március. 29. 13:40","title":"Az utolsó pillanatban elhalasztották a közjegyzői díjak emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f3f78e-4033-4145-ac3d-ce24f123e89c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerűen otthagyták őket, egyenek, amit vagy akit tudnak.","shortLead":"Egyszerűen otthagyták őket, egyenek, amit vagy akit tudnak.","id":"20190329_Tigris_es_medve_nyomorog_egy_elhagyott_allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8f3f78e-4033-4145-ac3d-ce24f123e89c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcbc88f-6e8f-42e8-b23b-af58b8374c75","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Tigris_es_medve_nyomorog_egy_elhagyott_allatkertben","timestamp":"2019. március. 29. 11:09","title":"Tigris és medve nyomorog egy elhagyott állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cac231-9016-4497-a847-a48ce99e5552","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs arzén, nincs ammónium az ivóvízben, uniós milliárdokból új technológiával tisztított víz folyik a csapokból több száz településen. Csak az a baj, hogy ihatatlan. ","shortLead":"Nincs arzén, nincs ammónium az ivóvízben, uniós milliárdokból új technológiával tisztított víz folyik a csapokból több...","id":"20190330_Arzenos_viz_helyett_most_a_zavaroshoz_kell_hozzaszokni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8cac231-9016-4497-a847-a48ce99e5552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f053197a-5437-4e31-b0ee-bd0f23b80b10","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Arzenos_viz_helyett_most_a_zavaroshoz_kell_hozzaszokni","timestamp":"2019. március. 30. 09:55","title":"Arzénos víz helyett most a zavaroshoz kell hozzászokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebb3132-2329-43b6-8d22-45e92567bd79","c_author":"Kaufmann Balázs - Németh András","category":"vilag","description":"Szerbiában december óta minden hétvégén tüntetnek több ezren a főváros és a nagyobb városok utcáin. A legutóbbi tüntetésen mi is ott voltunk, és most elmondjuk, miben hasonlít és miben különbözik a szerb és a magyar ellenzék helyzete.","shortLead":"Szerbiában december óta minden hétvégén tüntetnek több ezren a főváros és a nagyobb városok utcáin. A legutóbbi...","id":"20190328_Mar_nem_tudok_lelegezni_ebben_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cebb3132-2329-43b6-8d22-45e92567bd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea8709-c31d-40b2-89bf-5be76179db56","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Mar_nem_tudok_lelegezni_ebben_az_orszagban","timestamp":"2019. március. 28. 20:00","title":"\"Már nem tudok lélegezni ebben az országban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2ba59e-2423-46e7-b955-a8d5421a29f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rogán Antal felesége ma már nemcsak rendezvényt szervez, feladatkörei közé felvette az ünnepélyes keretek közötti éremosztást is.","shortLead":"Rogán Antal felesége ma már nemcsak rendezvényt szervez, feladatkörei közé felvette az ünnepélyes keretek közötti...","id":"20190328_Rogan_Cecilia_ermet_adott_at_Debrecenben_az_Uszo_OBn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a2ba59e-2423-46e7-b955-a8d5421a29f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1364ad-d7eb-4917-a4bf-8ded201c86a6","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Rogan_Cecilia_ermet_adott_at_Debrecenben_az_Uszo_OBn","timestamp":"2019. március. 28. 17:30","title":"Rogán Cecília érmeket oszthatott a debreceni úszóbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]