[{"available":true,"c_guid":"0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Lassan javul a helyzet az élelmiszer-biztonságban, ahogy egyre többen félnek az ellenőrzésektől.","shortLead":"Lassan javul a helyzet az élelmiszer-biztonságban, ahogy egyre többen félnek az ellenőrzésektől.","id":"20190329_Nebih_Sokan_probalnak_lejart_etelt_ratukmalni_a_vasarlokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8863e5-08ad-40cc-9ba9-bc0b1ccbeb4f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190329_Nebih_Sokan_probalnak_lejart_etelt_ratukmalni_a_vasarlokra","timestamp":"2019. március. 29. 11:00","title":"Nébih: Sokan próbálnak lejárt ételt rátukmálni a vásárlókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2017 nyarán életbe lépett pénzmosás elleni törvény miatt a bankoknak június 26-ig frissíteni kell a régebbi ügyfelek adatait. ","shortLead":"A 2017 nyarán életbe lépett pénzmosás elleni törvény miatt a bankoknak június 26-ig frissíteni kell a régebbi ügyfelek...","id":"20190330_Ha_nem_azonositja_magat_a_fizeteset_sem_kapja_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5220aa-1f26-4e91-b2d2-19359bdf913f","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Ha_nem_azonositja_magat_a_fizeteset_sem_kapja_meg","timestamp":"2019. március. 30. 13:55","title":"Ha nem azonosítja magát, a fizetését sem kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb54c841-11fb-4afb-bd74-4b27c9ac3d46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Boltot nyit jövő héten Szegeden az a sajtüzem, amelyet egy diplomás közmunkás igazgatott kezdetben. ","shortLead":"Boltot nyit jövő héten Szegeden az a sajtüzem, amelyet egy diplomás közmunkás igazgatott kezdetben. ","id":"20190330_Kilohet_a_viharsarki_zsakfalu_sajtuzeme_amit_kozmunkasok_inditottak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb54c841-11fb-4afb-bd74-4b27c9ac3d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ef4ead-1667-4656-bf6a-924967b2a531","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Kilohet_a_viharsarki_zsakfalu_sajtuzeme_amit_kozmunkasok_inditottak_el","timestamp":"2019. március. 30. 11:48","title":"Kilőhet a viharsarki zsákfalu sajtüzeme, amit közmunkások indítottak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7779a548-eede-441c-a60e-4a21d1f76460","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, aki már meg is kapta a kártalanítást. ","shortLead":"Van, aki már meg is kapta a kártalanítást. ","id":"20190329_Milliardokat_fizet_a_beteteseknek_Matolcsy_Gyorgy_unokatestverenek_bankja_miatt_a_betetbiztositasi_alap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7779a548-eede-441c-a60e-4a21d1f76460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16945e02-0d31-4a09-8e57-723efd33179c","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Milliardokat_fizet_a_beteteseknek_Matolcsy_Gyorgy_unokatestverenek_bankja_miatt_a_betetbiztositasi_alap","timestamp":"2019. március. 29. 14:08","title":"Milliárdokat fizet a betéteseknek Matolcsy György unokatestvérének bankja miatt a betétbiztosítási alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f38c337f-3dd9-44e0-8b3c-ae387ed645b8","c_author":"Napi.hu","category":"enesacegem","description":"Az elmúlt három évben folyamatosan lehetett igényelni támogatást a POS-terminálokra, a második kör határideje vasárnap járt volna le, most ezt hosszabbította meg a kormány a jövő év közepéig.","shortLead":"Az elmúlt három évben folyamatosan lehetett igényelni támogatást a POS-terminálokra, a második kör határideje vasárnap...","id":"20190330_Meg_egy_evig_lehet_palyazni_a_kartyaelfogado_terminalokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f38c337f-3dd9-44e0-8b3c-ae387ed645b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e44c3d-6cac-4899-ab97-773d8a96a3c9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190330_Meg_egy_evig_lehet_palyazni_a_kartyaelfogado_terminalokra","timestamp":"2019. március. 30. 12:12","title":"Még egy évig lehet pályázni a kártyaelfogadó terminálokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bca1019-cebd-4b59-b68a-791c7e82acfa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez a világ legkönnyebb selyemruhája, és kétezer éve készült. ","shortLead":"Ez a világ legkönnyebb selyemruhája, és kétezer éve készült. ","id":"20190329_Megfejtettek_a_mindossze_49_grammos_osi_kinai_selyemoltozet_titkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bca1019-cebd-4b59-b68a-791c7e82acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d66ab7-b734-4cc8-aedb-252cc3e74f0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_Megfejtettek_a_mindossze_49_grammos_osi_kinai_selyemoltozet_titkat","timestamp":"2019. március. 29. 19:03","title":"Megfejtették a mindössze 49 grammos ősi kínai selyemöltözet titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalók próbálnak hozzájutni a Telenor ügyfeleinek adataihoz egy első ránézésre hitelesnek tűnő levéllel.","shortLead":"Csalók próbálnak hozzájutni a Telenor ügyfeleinek adataihoz egy első ránézésre hitelesnek tűnő levéllel.","id":"20190329_telenor_telefonszamla_csalas_telenoros_atveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326ee85a-17c2-4f92-b4db-220450255ff8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_telenor_telefonszamla_csalas_telenoros_atveres","timestamp":"2019. március. 29. 18:33","title":"Ha ilyen e-mailt kap a Telenortól, nehogy továbbkattintson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A terrorista a közösségi oldalon élőben közvetítette, hogy megöl ötven embert egy christchurchi mecsetben.","shortLead":"A terrorista a közösségi oldalon élőben közvetítette, hogy megöl ötven embert egy christchurchi mecsetben.","id":"20190330_Ujzelandi_meszarlas_vegre_megszolalt_a_Facebook_bar_mondanivaloja_nem_sok_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08e57b3-6a1c-4564-bd25-9f378215aa8a","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Ujzelandi_meszarlas_vegre_megszolalt_a_Facebook_bar_mondanivaloja_nem_sok_volt","timestamp":"2019. március. 30. 15:07","title":"Új-zélandi mészárlás: végre megszólalt a Facebook, bár mondanivalója nem sok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]