[{"available":true,"c_guid":"33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több ezren gyűltek össze a temetőhöz vezető utcákon, így tisztelegve a nemrég elhunyt énekes, Keith Flint előtt.","shortLead":"Több ezren gyűltek össze a temetőhöz vezető utcákon, így tisztelegve a nemrég elhunyt énekes, Keith Flint előtt.","id":"20190401_Rajongok_ezrei_buliztak_a_Prodigy_enekesenek_temetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b17398f-ffe3-4f45-b158-6ab0b0a0e515","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Rajongok_ezrei_buliztak_a_Prodigy_enekesenek_temetesen","timestamp":"2019. április. 01. 11:45","title":"Rajongók ezrei buliztak a Prodigy énekesének temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7120ac-d3e1-43b3-8e05-12149a085403","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Az 1967-ben elfoglalt Golán-fennsík izraeli annektálásának amerikai elismerése veszélyt jelent a nemzetközi világrendre. 