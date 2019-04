Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz közleményével maximálisan egyetért, Pócsnak Jánosnak pedig nem kell lemondani szerinte. ","shortLead":"A Fidesz közleményével maximálisan egyetért, Pócsnak Jánosnak pedig nem kell lemondani szerinte. ","id":"20190401_Megkerdeztek_Farkas_Floriant_mit_gondol_a_Pocsugyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2db05ea-41c0-44b4-8443-d157efd3acca","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Megkerdeztek_Farkas_Floriant_mit_gondol_a_Pocsugyrol","timestamp":"2019. április. 01. 14:51","title":"Megkérdezték Farkas Flóriánt, mit gondol a Pócs-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A cél az, hogy 2021-re ugyanannyi szabadság járjon az apáknak a gyerekük születése után, mint az anyáknak.","shortLead":"A cél az, hogy 2021-re ugyanannyi szabadság járjon az apáknak a gyerekük születése után, mint az anyáknak.","id":"20190401_Ket_honap_extra_szabadsagot_kapnak_a_spanyol_apak_a_gyerekuk_szuletesekor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef2ea59-7a15-46ac-8618-e58e0ca27daa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Ket_honap_extra_szabadsagot_kapnak_a_spanyol_apak_a_gyerekuk_szuletesekor","timestamp":"2019. április. 01. 13:27","title":"Két hónap extra szabadságot kapnak a spanyol apák a gyerekük születésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469dcdcd-da4e-4d17-98dc-efe93a35de69","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több törvényt módosítanak az intézkedésekhez. ","shortLead":"Több törvényt módosítanak az intézkedésekhez. ","id":"20190401_Ma_szavaznak_csak_a_parlamentben_a_csaladvedelmi_akciotervrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469dcdcd-da4e-4d17-98dc-efe93a35de69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2165bd4b-2953-4b9f-bab1-3c5d2a3e9506","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Ma_szavaznak_csak_a_parlamentben_a_csaladvedelmi_akciotervrol","timestamp":"2019. április. 01. 06:03","title":"Ma szavaznak csak a parlamentben a családvédelmi akciótervről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","shortLead":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","id":"20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363207f3-7897-48a2-9610-d9cd76178c39","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","timestamp":"2019. április. 01. 11:10","title":"Feljelentést tesz a Párbeszéd a Mi Hazánk szegedi akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee2687-2f70-47db-8cdf-1a5c609b7465","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre csak kínai ügyfelek használhatják a kínai cégóriás által fejlesztett fizetési rendszert. ","shortLead":"Egyelőre csak kínai ügyfelek használhatják a kínai cégóriás által fejlesztett fizetési rendszert. ","id":"20190401_Magyarorszagon_is_van_mar_Alipayfizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90ee2687-2f70-47db-8cdf-1a5c609b7465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4665a9-1def-4546-9e1c-bc7266d748fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Magyarorszagon_is_van_mar_Alipayfizetes","timestamp":"2019. április. 01. 09:10","title":"Magyarországon is van már Alipay-fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936e7246-a5c6-4a6a-ba7f-bc6d92b8ec62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szövetségi bíró felfüggesztette Donald Trump engedélyét az olaj-, és gázkitermelésre az Északi-Jeges-tengeren. Az ottani olajkitermelést Trump elődje tiltotta be, amit ő megpróbált felülírni.","shortLead":"Egy szövetségi bíró felfüggesztette Donald Trump engedélyét az olaj-, és gázkitermelésre az Északi-Jeges-tengeren...","id":"20190331_Egy_biro_nem_engedi_hogy_Trump_fittyen_hanyjon_Obama_kornyezetet_vedo_rendeletere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=936e7246-a5c6-4a6a-ba7f-bc6d92b8ec62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab11d61-6061-4b48-b4ae-85c5e0f9cd22","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Egy_biro_nem_engedi_hogy_Trump_fittyen_hanyjon_Obama_kornyezetet_vedo_rendeletere","timestamp":"2019. március. 31. 09:39","title":"Egy bíró nem engedi, hogy Trump fittyen hányjon Obama Jeges-tengert védő rendeletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050d5e0f-bade-4d54-ba67-87a3c68df3e2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hangtalan, eszeveszettül gyorsul, nincsenek benne gombok, de kandalló és szellentős index került bele. Ez az új Tesla, ami hamarosan hivatalosan is megérkezik Magyarországra, mi pedig már meg is hajtottuk Budapesten és környékén.","shortLead":"Hangtalan, eszeveszettül gyorsul, nincsenek benne gombok, de kandalló és szellentős index került bele. Ez az új Tesla...","id":"20190401_uj_tesla_model_3_2018_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=050d5e0f-bade-4d54-ba67-87a3c68df3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33d8c32-3104-4e0a-b1fc-b9c0b4bbcc3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_uj_tesla_model_3_2018_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. április. 01. 20:00","title":"Kívül-belül unikum: kipróbáltuk a kisebb és olcsóbb új Teslát, a Model 3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cserbenhagyásos gázolást történt szombaton éjjel. A gyanúsítottat sikerült elfognia a rendőrségnek.","shortLead":"Cserbenhagyásos gázolást történt szombaton éjjel. A gyanúsítottat sikerült elfognia a rendőrségnek.","id":"20190331_Reszeg_betepett_sofor_gazolt_halalra_ejjel_egy_fiatal_not_Szegeden_majd_ott_hagyta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2ee360-48ec-46cc-8374-b6e4eeac7513","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_Reszeg_betepett_sofor_gazolt_halalra_ejjel_egy_fiatal_not_Szegeden_majd_ott_hagyta","timestamp":"2019. március. 31. 14:42","title":"Részeg, betépett sofőr gázolt halálra éjjel egy fiatal nőt Szegeden, majd ott hagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]