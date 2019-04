Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dd99f50-efb2-41f7-9f60-d3292acd47ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google véletlenül nyilvánossá tett részleteket egy még be sem jelentett eszközről. Azóta már eltávolították a kiszivárgott képeket, azonban az internet nem felejt.","shortLead":"A Google véletlenül nyilvánossá tett részleteket egy még be sem jelentett eszközről. Azóta már eltávolították...","id":"20190402_google_nest_hub_max_okoskijelzo_kiszivargott_reszletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dd99f50-efb2-41f7-9f60-d3292acd47ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dbbd3d-d908-4f93-bd89-671797c57ec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_google_nest_hub_max_okoskijelzo_kiszivargott_reszletek","timestamp":"2019. április. 02. 10:33","title":"Véletlenül kiszivárgott, hogy épp min dolgozik a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos a 100. Ivana Jorovic ellen kapott ki Mexikóban.","shortLead":"A magyar játékos a 100. Ivana Jorovic ellen kapott ki Mexikóban.","id":"20190402_Babos_szettelonyrol_veszitett_a_monterreyi_tenisztornan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac7fb14-5f4f-4251-a2f9-9c215141ec17","keywords":null,"link":"/sport/20190402_Babos_szettelonyrol_veszitett_a_monterreyi_tenisztornan","timestamp":"2019. április. 02. 08:58","title":"Babos szettelőnyről veszített a monterreyi tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az uniós lista végére kerültünk a gyorsan bővülő létszámú cégek számában.","shortLead":"Az uniós lista végére kerültünk a gyorsan bővülő létszámú cégek számában.","id":"20190402_Ujabb_szam_mutatja_mekkora_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a9a4b4-36fb-4cbb-80cd-66dcf5d2c1b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Ujabb_szam_mutatja_mekkora_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 02. 16:49","title":"Újabb szám mutatja, mekkora a munkaerőhiány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c04d48-0fc7-4894-8bf5-1024b266baba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alfie, az alpaka 2018-ban került egy ausztrál házaspárhoz. Gazdái úgy kezelik őt, mint egy családtagot, az alpakának bejárása van a házba, hiszen szobatiszta. Jelenleg nincsen ennél szerethetőbb kontent az interneten.","shortLead":"Alfie, az alpaka 2018-ban került egy ausztrál házaspárhoz. Gazdái úgy kezelik őt, mint egy családtagot, az alpakának...","id":"20190403_Szeret_strandolni_es_szobatiszta_az_Instagram_legimadnivalobb_sztarja_egy_alpaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c04d48-0fc7-4894-8bf5-1024b266baba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba83939-b0e9-4d3d-93a9-b24bb4b5bac5","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Szeret_strandolni_es_szobatiszta_az_Instagram_legimadnivalobb_sztarja_egy_alpaka","timestamp":"2019. április. 03. 11:06","title":"Szeret strandolni és szobatiszta az Instagram legimádnivalóbb sztárja, egy alpaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Más időpontra tették a szokásos tavaszi helyett.","shortLead":"Más időpontra tették a szokásos tavaszi helyett.","id":"20190401_Aprilisban_elmarad_a_Titanic_de_a_fesztival_nem_sullyed_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7765d6f1-29a5-491c-83bd-769b8622cb86","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Aprilisban_elmarad_a_Titanic_de_a_fesztival_nem_sullyed_el","timestamp":"2019. április. 01. 15:25","title":"Áprilisban elmarad a Titanic, de a fesztivál nem süllyed el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","shortLead":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","id":"20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a301d8-e0d2-4377-958e-0e621ad05ae6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","timestamp":"2019. április. 02. 06:41","title":"Dávid és Góliát: Hány Suzuki Jimny húz el egy Mercedes G63-at? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igazságtalan bérszakadékokra panaszkodnak a polgármesteri irodákban.","shortLead":"Igazságtalan bérszakadékokra panaszkodnak a polgármesteri irodákban.","id":"20190403_A_polgarmesterek_csokosai_kapjak_a_jo_fizetest__panaszkodnak_kozszolgak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecf2c5b-69ce-4d6a-9523-5cd377e82400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_A_polgarmesterek_csokosai_kapjak_a_jo_fizetest__panaszkodnak_kozszolgak","timestamp":"2019. április. 03. 07:06","title":"A polgármesterek csókosai kapják a jó fizetést – panaszkodnak közszolgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1353618c-6089-423a-9c6e-0ca0fdbb399d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos szabályok betartása mellett az eddig a felhasználók tudta nélkül a számítógépeiken zajló kriptobányászatot törvényes üzleti modellek finanszírozására is lehetne használni. A hirdetések megtekintése mellett így a kriptobányászat engedélyezésével is fizethetnénk a webes tartalmakért.","shortLead":"Bizonyos szabályok betartása mellett az eddig a felhasználók tudta nélkül a számítógépeiken zajló kriptobányászatot...","id":"20190403_gdata_eco_verband_whitepaper_legalis_kriptobanyaszat_javaslat_online_beveteli_forras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1353618c-6089-423a-9c6e-0ca0fdbb399d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3414dd4-82a2-4b93-8629-466d67897bc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_gdata_eco_verband_whitepaper_legalis_kriptobanyaszat_javaslat_online_beveteli_forras","timestamp":"2019. április. 03. 12:03","title":"Csak egy jó törvény kellene: sem fizetni nem kellene a neten, sem reklámok nem lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]