[{"available":true,"c_guid":"477a9d99-b461-440b-a122-4924eb980bf5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csapattársa, Leonardo Bonucci szerint a Juventus és az olasz válogatott elefántcsontparti származású támadója, Moise Kean maga is tehet arról, hogy kedden este a Cagliari szurkolói megnyilvánulásainak céltáblájává vált. \r

","shortLead":"Csapattársa, Leonardo Bonucci szerint a Juventus és az olasz válogatott elefántcsontparti származású támadója, Moise...","id":"20190403_moise_kean_leonardo_bonucci_juventus_cagliari_rasszizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477a9d99-b461-440b-a122-4924eb980bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469d305f-0ddd-4726-829d-b0ad67728c57","keywords":null,"link":"/sport/20190403_moise_kean_leonardo_bonucci_juventus_cagliari_rasszizmus","timestamp":"2019. április. 03. 20:28","title":"Rasszista botránytól hangos az olasz futball, nagy nevek üzentek a Juventus játékosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","shortLead":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","id":"20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb87735-8c55-4629-b116-188affd11e81","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","timestamp":"2019. április. 03. 09:44","title":"Sokmilliós arab megbízással vert át mindenkit Herczeg Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálóbizottságot alakítana a Fidesz, hogy kiderüljön, ki a felelős a zuglói parkolómutyiért. Karácsony Gergely szerint a felelős maga a helyi Fidesz.","shortLead":"Vizsgálóbizottságot alakítana a Fidesz, hogy kiderüljön, ki a felelős a zuglói parkolómutyiért. Karácsony Gergely...","id":"20190403_Karacsony_valasza_vizsgalobizottsagra_a_Fidesztobbseg_hozta_a_dontest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fea9d0-0196-4a8b-9117-bdea472b6ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Karacsony_valasza_vizsgalobizottsagra_a_Fidesztobbseg_hozta_a_dontest","timestamp":"2019. április. 03. 19:35","title":"Karácsony válasza a vizsgálóbizottságra: a Fidesz-többség hozta a döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pest, Fejér és Borsod megye városai közül került a legtöbb a kifogásolt kategóriába.","shortLead":"Pest, Fejér és Borsod megye városai közül került a legtöbb a kifogásolt kategóriába.","id":"20190404_Kecskemeten_egeszsegtelen_sok_mas_nagyvarosban_is_kifogasolt_a_levego_minosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf96e60-c66d-4131-8869-fdb139f47a1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Kecskemeten_egeszsegtelen_sok_mas_nagyvarosban_is_kifogasolt_a_levego_minosege","timestamp":"2019. április. 04. 15:32","title":"Kecskeméten egészségtelen, de sok más nagyvárosban is kifogásolt a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be velük.","shortLead":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be...","id":"20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6846114-9071-4c7f-aec9-203197b7ca67","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","timestamp":"2019. április. 03. 18:23","title":"Magyar befektetők kelet-európai startupokkal törnének be az amerikai piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan legyen miből választaniuk. Ezzel viszont fel is adták a leckét nekik: bár a legerősebb verzió kétségkívül a Galaxy S10+, ár-érték arányban már nem biztos, hogy ez a helyzet.","shortLead":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan...","id":"20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9003b-c3cb-4ebb-b53c-f94d3f90608f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","timestamp":"2019. április. 04. 20:00","title":"Három csúcstelefonja is van most a Samsungnak, melyiket éri meg megvenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","shortLead":"A Lime rollerei több amerikai városban már beváltak, a cég ezért új piacok felé fordul. Nálunk is megvetnék a lábukat. ","id":"20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b63550-653c-4e58-9151-0a478e613559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_budapest_lime_roller_kolcsonzes_kozbringarendszer_mol_bubi","timestamp":"2019. április. 03. 14:33","title":"Budapestre is elhozzák a kölcsönözhető e-rollereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában már évi 12 ezer milliárd dollár értékben vásárolnak mobilfizetéssel, világszerte évi 20 százalékkal nő az ilyen tranzakciók száma, és már a Google is QR-kód alapú fizetési megoldáson dolgozik, de Magyarországon még mindig gyermekcipőben jár a technológia. Hozhat-e változást a július 1-jén induló Azonnali Fizetési Rendszer? A blockchain-fejlesztésben utazó magyar cég, a BlockBen közölt elemzést a sokak számára ismeretlen módszerről, amit 2019 egyik legizgalmasabb trendjének tartanak.","shortLead":"Kínában már évi 12 ezer milliárd dollár értékben vásárolnak mobilfizetéssel, világszerte évi 20 százalékkal nő az ilyen...","id":"20190403_qr_kodos_fizetes_magyarorszagon_blockben_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e88dee4-85d1-4477-a6ec-f59d96f72315","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_qr_kodos_fizetes_magyarorszagon_blockben_elemzes","timestamp":"2019. április. 03. 09:33","title":"Tegye el a bankkártyáját, július 1-jétől Magyarországon is hódíthat az új fizetési mód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]