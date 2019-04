Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dirk Gerkens vezérigazgató távozott először.","shortLead":"Dirk Gerkens vezérigazgató távozott először.","id":"20190405_Par_nap_alatt_harom_vezeto_tavozott_a_TV2tol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ea0058-8045-4008-9e9f-43c80358e915","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Par_nap_alatt_harom_vezeto_tavozott_a_TV2tol","timestamp":"2019. április. 05. 13:39","title":"Pár nap alatt három vezető távozott a TV2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f0fcfc-3451-4d5e-8f97-4ff2f6d9ed7e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább hetven ember halt meg az utóbbi napokban az Irán nagy részén pusztító áradások miatt, s mivel újabb esők várhatóak, a hatóságok sorra ürítik ki a veszélybe került településeket. Teherán szerint a védekezést megnehezíti, hogy az USA szankciókat léptetett életbe a perzsa állam ellen, s ezért például nincs elég mentőhelikopter az országban.","shortLead":"Legalább hetven ember halt meg az utóbbi napokban az Irán nagy részén pusztító áradások miatt, s mivel újabb esők...","id":"20190406_Hatalmas_aradasok_Iranban_Teheran_szerint_az_USA_is_felelos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77f0fcfc-3451-4d5e-8f97-4ff2f6d9ed7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b90d075-7946-472a-a25d-7d14f33c4eee","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Hatalmas_aradasok_Iranban_Teheran_szerint_az_USA_is_felelos","timestamp":"2019. április. 06. 15:27","title":"Hatalmas áradások Iránban, Teherán szerint az USA is felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap forrásai szerint közelednek az álláspontok, kompromisszum születhet.","shortLead":"A lap forrásai szerint közelednek az álláspontok, kompromisszum születhet.","id":"20190404_Nepszava_Kozel_a_megegyezes_az_MTA_es_Palkovics_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c85506-daed-4d73-90d6-879e6d0b5a92","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Nepszava_Kozel_a_megegyezes_az_MTA_es_Palkovics_kozott","timestamp":"2019. április. 04. 22:02","title":"Népszava: Közel a megegyezés az MTA és Palkovics között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már forgalomba kerültek azok a brit útlevelek, amelyeken nem szerepel az Európai Unió - noha az országnak még nem sikerült kiveckelődnie az unióból.","shortLead":"Már forgalomba kerültek azok a brit útlevelek, amelyeken nem szerepel az Európai Unió - noha az országnak még nem...","id":"20190406_Meg_EUtagok_a_britek_de_az_utlevelen_ez_mar_nem_latszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0fa493-1ce4-4588-bd93-5d0d01cb9b45","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Meg_EUtagok_a_britek_de_az_utlevelen_ez_mar_nem_latszik","timestamp":"2019. április. 06. 08:49","title":"Még EU-tagok a britek, de az útlevélen ez már nem látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c801db-4767-4dd6-9e5e-25688aa201ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős asszony a földre esett, az állatok megijedhettek és ezért téphették szét csütörtökön Szegváron, ezt mondja az áldozat unokája, akié a három kutya. Az állatok szocializáltak, kutyaiskolába is jártak, ezért gazdájuk nem érti, miért vadultak meg.","shortLead":"Az idős asszony a földre esett, az állatok megijedhettek és ezért téphették szét csütörtökön Szegváron, ezt mondja...","id":"20190405_Korabban_semmi_baj_nem_volt_a_nagymamat_szettepo_staffordshire_terrierekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69c801db-4767-4dd6-9e5e-25688aa201ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1923551-15b2-4263-9d57-06569ce7d8e8","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Korabban_semmi_baj_nem_volt_a_nagymamat_szettepo_staffordshire_terrierekkel","timestamp":"2019. április. 05. 20:56","title":"Korábban semmi baj nem volt a nagymamát széttépő staffordshire terrierekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19714fef-6c52-4bd8-89c5-e4b2e9717fd9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vlagyimir Putyin természetesen személyesen is részt vett az új gyár avatásán. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin természetesen személyesen is részt vett az új gyár avatásán. ","id":"20190406_mercedes_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19714fef-6c52-4bd8-89c5-e4b2e9717fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5818f35-87e5-4d68-ab06-a76e84dd6e7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_mercedes_oroszorszag","timestamp":"2019. április. 06. 14:21","title":"Oroszországból jönnek majd a jövőben a klasszikus E-oszályú Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d398cb3-5971-476d-959b-3e09cc53e7a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez egy börtönóvoda” – mondta Szél Bernadett, miután Szabó Szabolccsal megnézték a röszkei tranzitzónát.","shortLead":"„Ez egy börtönóvoda” – mondta Szél Bernadett, miután Szabó Szabolccsal megnézték a röszkei tranzitzónát.","id":"20190405_61_gyermek_lehet_a_magyar_tranzitzonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d398cb3-5971-476d-959b-3e09cc53e7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6319eb-5e48-44b6-a45b-c808b15b29e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_61_gyermek_lehet_a_magyar_tranzitzonaban","timestamp":"2019. április. 05. 08:30","title":"61 menekült gyermek lehet a magyar tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa34f380-5ecb-4233-b5fc-97f86d68d2ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kimaradó pártok szerint a többiek kizárólag pozícióval seftelnek.","shortLead":"A kimaradó pártok szerint a többiek kizárólag pozícióval seftelnek.","id":"20190406_LMPJobbik_a_budapesti_alkurol_A_kapzsisag_gyozott_az_elvek_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa34f380-5ecb-4233-b5fc-97f86d68d2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057dacc1-795e-4496-abbd-183815477ba5","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_LMPJobbik_a_budapesti_alkurol_A_kapzsisag_gyozott_az_elvek_felett","timestamp":"2019. április. 06. 14:07","title":"Az LMP és a Jobbik beintett: \"A kapzsiság győzött az elvek felett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]