[{"available":true,"c_guid":"a65a0f14-8c10-4e2a-9044-b8c5e024fda7","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Rétegközönségnek kínálnak kiállítást Kölnben, három kortárs brit mester jóvoltából (Hockney/Hamilton – Expanded Graphics). Az apropót az adta, hogy nemrég a helybeli Herbert Meyer-Ellinger és Christoph Vowinckel gyűjtőpáros a múzeumnak ajándékozta David Hockney 1966-os, Illustrations for Fourteen Poems by C. P. Cavafy című mappáját, amely itt most kerül először nyilvánosság elé. ","shortLead":"Rétegközönségnek kínálnak kiállítást Kölnben, három kortárs brit mester jóvoltából (Hockney/Hamilton – Expanded...","id":"20190408_Kiterjesztett_grafikak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a65a0f14-8c10-4e2a-9044-b8c5e024fda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88c2752-6b1e-4bda-b929-88c12e6b96e8","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190408_Kiterjesztett_grafikak","timestamp":"2019. április. 08. 12:50","title":"Kiterjesztett grafikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Mondhatnánk, bármi lehet az, ami ez idő tájt sörisszának jólesik. De azért adjuk meg a módját. \r

","shortLead":"Mondhatnánk, bármi lehet az, ami ez idő tájt sörisszának jólesik. De azért adjuk meg a módját. \r

","id":"20190408_Mi_az_a_tavaszi_sor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a29964-fb52-4a68-bdcb-6fbb91e3d923","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Mi_az_a_tavaszi_sor","timestamp":"2019. április. 08. 19:38","title":"Mi az a tavaszi sör?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg a munkásokban.","shortLead":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg...","id":"20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e737a0-2777-439f-9802-0d5375cd5d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","timestamp":"2019. április. 08. 06:41","title":"A nap fotója: egyetlen darabos ez a budapesti puzzle, mégsem sikerült kirakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b9f6f2-9876-4a4f-9e93-d56dd9d94c5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára több mint 3,5 millió olyan vezetékes elérést biztosít a Telekom hálózata, ahol legalább 30 Mbps sebességgel internetezhetnek az ügyfelek – közölte a szolgáltató, kihangyúlyozva, hogy egymillió elérés esetén már gigabites sebességet biztosító optikai hálózat áll az ügyfelek rendelkezésére, akik itt akár 2 Gbps sebességű otthoni internetcsomagot is igénybe vehetnek.","shortLead":"Mára több mint 3,5 millió olyan vezetékes elérést biztosít a Telekom hálózata, ahol legalább 30 Mbps sebességgel...","id":"20190408_magyar_telekom_gigabites_optikai_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19b9f6f2-9876-4a4f-9e93-d56dd9d94c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1995475e-7c4f-49dd-8fde-ed9a262ef1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_magyar_telekom_gigabites_optikai_halozat","timestamp":"2019. április. 08. 15:03","title":"Egymillió helyen ad már 1 Gbps internetet a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cbde18-6905-4af4-b8ee-be7944ac9351","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a BMW-alapokon nyugvó Alpina nemcsak 3 évtizede, hanem most is igen komoly tiszteletet érdemel.","shortLead":"Ez a BMW-alapokon nyugvó Alpina nemcsak 3 évtizede, hanem most is igen komoly tiszteletet érdemel.","id":"20190409_egy_darabka_80as_evek_elado_koranak_leggyorsabb_4_ajtos_kocsija_bmw_alpina_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6cbde18-6905-4af4-b8ee-be7944ac9351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb265385-4719-4a53-ada5-a2d50ab33bd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_egy_darabka_80as_evek_elado_koranak_leggyorsabb_4_ajtos_kocsija_bmw_alpina_tuning","timestamp":"2019. április. 09. 06:53","title":"Egy darabka 80-as évek: eladó korának leggyorsabb 4 ajtós kocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f533caf7-6d43-43ed-92e5-e2640c9a3a1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ellenzéki jelölt lesz minden körzetben, de a konkrét indulókban még nem állapodtak meg.","shortLead":"Egy ellenzéki jelölt lesz minden körzetben, de a konkrét indulókban még nem állapodtak meg.","id":"20190409_Kaposvaron_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f533caf7-6d43-43ed-92e5-e2640c9a3a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fb3573-fc23-4231-994d-a49047325d49","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Kaposvaron_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. április. 09. 06:07","title":"Kaposváron is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65351751-a787-47d8-a627-2c7dde161168","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadhatnak olyan titkos megbeszélések, melyekből a sofőrt sem árt teljesen kizárni. És mostantól semmi akadálya ennek.","shortLead":"Akadhatnak olyan titkos megbeszélések, melyekből a sofőrt sem árt teljesen kizárni. És mostantól semmi akadálya ennek.","id":"20190408_gombnyomasra_privat_szoba_lesz_az_uj_rollsroyce_phantom_utastere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65351751-a787-47d8-a627-2c7dde161168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0ad944-5855-45fe-a28e-926e796b6122","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_gombnyomasra_privat_szoba_lesz_az_uj_rollsroyce_phantom_utastere","timestamp":"2019. április. 08. 13:21","title":"Gombnyomásra privát szoba lesz az új Rolls-Royce utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651731d0-72c1-483b-8a25-a920828f9d8a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezt a 2-0-ra megnyert Valladolid elleni meccs után jelentette be, de azt is hozzátette, folytatni tudja a munkát a kispadon.\r

\r

","shortLead":"Ezt a 2-0-ra megnyert Valladolid elleni meccs után jelentette be, de azt is hozzátette, folytatni tudja a munkát...","id":"20190408_Leukemias_a_Sevilla_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651731d0-72c1-483b-8a25-a920828f9d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552e9b28-17e2-42ac-8dbd-52570d228572","keywords":null,"link":"/sport/20190408_Leukemias_a_Sevilla_edzoje","timestamp":"2019. április. 08. 10:38","title":"Leukémiás a Sevilla edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]