Kemény beszédben dorongolta le Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a Koreai Munkapárt Központi Bizottságát szerdán. A plenáris ülésen, ahol Kim Dzsong Un és Donald Trump eredménytelen hanoi találkozója volt a téma, a vezető elítélte a pártelit önzését, "defetizmusát", visszaéléseit, bürokratizmusát, és "ezeket, valamint mindenfajta egyéb nemkívánatos gyakorlatot ki kell gyomlálni" – idézte a KCNA állami hírügynökség az észak-koreai vezetőt. A KCNA észak-koreai állami hírügynökség értesülései szerint a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának tanácskozásán kiemelt napirendi pont volt az ország gazdasági helyzete is.

Csong Szung Csang, a koreai kultúrával foglalkozó, dél-koreai Szedzsong Intézet igazgatóhelyettese szerint Kim vélhetően személycseréket rendel majd el a Központi Bizottságban, ezek pedig akár Kim Jong Csoltot, a bizottság alelnökét is érinthetik. Kim Jong Csolt az észak-koreai vezető jobbkezeként tartják számon, és ő vezeti a tárgyalásokat az ország nukleáris leszereléséről is. Csong Szung Csang nem zárta ki azt sem, hogy a jelenlegi zsákutcáért Kim Jong Csolt fogják felelőssé tenni, és elképzelhetőnek tartja azt is, hogy új, rugalmasabb főtárgyalót neveznek ki a helyére.