[{"available":true,"c_guid":"df4518a1-6c03-47ef-995d-ca08ba366160","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előadások maradnak el.","shortLead":"Előadások maradnak el.","id":"20190415_Megbetegedett_Eszenyi_Eniko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4518a1-6c03-47ef-995d-ca08ba366160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428bf96c-61be-436b-8ad3-b8105b114b20","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Megbetegedett_Eszenyi_Eniko","timestamp":"2019. április. 15. 12:24","title":"Megbetegedett Eszenyi Enikő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező egyes után párosban is továbbjutott az első fordulóból az 5,2 millió euró (1,6 milliárd forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar teniszező egyes után párosban is továbbjutott az első fordulóból az 5,2 millió euró (1,6 milliárd forint...","id":"20190416_fucsovics_marton_paros_monte_carlo_tenisztorna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbbbb1a-73f6-4deb-a1a9-6fe076b0cf96","keywords":null,"link":"/sport/20190416_fucsovics_marton_paros_monte_carlo_tenisztorna","timestamp":"2019. április. 16. 18:04","title":"Párosban is győzött Fucsovics Monte-Carlóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018309ec-24ff-4c70-909b-f4e88202f4fa","c_author":"Sándor Anna - Vándor Éva","category":"elet","description":"Túlságosan is adja magát a kísértés, hogy a Notre-Dame-i tűzvészben a dicső múlt pusztulását lássuk bele, de épp a katedrális történelme az, ami a dicső múlt fennmaradását megelőlegezi.","shortLead":"Túlságosan is adja magát a kísértés, hogy a Notre-Dame-i tűzvészben a dicső múlt pusztulását lássuk bele, de épp...","id":"20190416_Nemcsak_a_Notre_Dame_a_franciak_lelke_is_megperzselodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=018309ec-24ff-4c70-909b-f4e88202f4fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fac3ea-5337-450a-9714-f7c981a18bf2","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Nemcsak_a_Notre_Dame_a_franciak_lelke_is_megperzselodott","timestamp":"2019. április. 16. 14:55","title":"Nemcsak a Notre-Dame, a franciák lelke is megperzselődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan hibát találtak az Internet Explorerben, ami azoknak is kárt okozhat, akik egyébként sosem használják a böngészőt. Szinte minden windowsos számítógép érintett.","shortLead":"Olyan hibát találtak az Internet Explorerben, ami azoknak is kárt okozhat, akik egyébként sosem használják a böngészőt...","id":"20190415_windows_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_sebezhetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873a6022-8499-49be-b61c-96f3827d14f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_windows_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 15. 08:03","title":"Ezt most azonnal kapcsolja ki a számítógépén, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d33686-6534-4bde-8637-a3fec2f2e798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Watch Dogs 2-t azért is szeretik sokan, mert viszonylag nagy szabadságot biztosít a felhasználónak. Egy játékos élt is a lehetőséggel. ","shortLead":"A Watch Dogs 2-t azért is szeretik sokan, mert viszonylag nagy szabadságot biztosít a felhasználónak. Egy játékos élt...","id":"20190415_watch_dogs_2_san_francisco_seta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d33686-6534-4bde-8637-a3fec2f2e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6108b6f-1797-4a7d-9859-a9911cd8a728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_watch_dogs_2_san_francisco_seta","timestamp":"2019. április. 15. 14:33","title":"Ilyen videót még nem látott: egy játékos keresztülsétált egész San Franciscón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742595c1-3b33-4a90-8c49-1907a35b6d2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fotót a tűzoltók drónja készítette.","shortLead":"A fotót a tűzoltók drónja készítette.","id":"20190415_dronfelvetel_mutatja_a_langolo_notre_dame_allapotat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742595c1-3b33-4a90-8c49-1907a35b6d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a883c0d7-6ad8-47ef-8154-24d4f5ac77b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_dronfelvetel_mutatja_a_langolo_notre_dame_allapotat","timestamp":"2019. április. 15. 22:45","title":"Drónfelvétel mutatja a lángoló Notre-Dame siralmas állapotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Demszkyre mutogat a Miniszterelnökség a dugódíj miatt, azt írták, ők nem támogatják annak bevezetését.","shortLead":"Demszkyre mutogat a Miniszterelnökség a dugódíj miatt, azt írták, ők nem támogatják annak bevezetését.","id":"20190416_Kormany_Nem_tamogatjuk_a_dugodijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024e631f-cb98-429c-aaf0-297ecccfb19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Kormany_Nem_tamogatjuk_a_dugodijat","timestamp":"2019. április. 16. 17:53","title":"Kormány: Demszky akarta, mi nem támogatjuk a dugódíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50012fc3-89ac-4598-a6e7-2b5e0859cedd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyhéten szép tavaszi idő várható, eső nem lesz jellemző, és egyre melegszik majd a hőmérséklet.\r

\r

","shortLead":"Nagyhéten szép tavaszi idő várható, eső nem lesz jellemző, és egyre melegszik majd a hőmérséklet.\r

\r

","id":"20190415_Napos_szaraz_egyre_melegedo_ido_lesz_a_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50012fc3-89ac-4598-a6e7-2b5e0859cedd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaaa3fd-dc87-4f44-b04e-337f155b9515","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Napos_szaraz_egyre_melegedo_ido_lesz_a_heten","timestamp":"2019. április. 15. 05:05","title":"Napos, száraz, egyre melegedő idő lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]