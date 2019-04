Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb összeesküvés-elmélet kelt szárnyra a közösségi médiában, miután valaki arról posztolt, hogy egy imám sétált a Notre-Dame tetején.","shortLead":"Újabb összeesküvés-elmélet kelt szárnyra a közösségi médiában, miután valaki arról posztolt, hogy egy imám sétált...","id":"20190417_atveres_hoax_kamu_notre_dame_tuz_konteo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46780942-337a-4712-a243-f0ec71ecda36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_atveres_hoax_kamu_notre_dame_tuz_konteo","timestamp":"2019. április. 17. 16:03","title":"Újabb átverés terjed a leégett Notre-Dame-ról, ne dőljön be neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","shortLead":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","id":"20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253c8da5-bd8d-4001-8fb6-f61b362dc1dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","timestamp":"2019. április. 16. 19:22","title":"Kémkedésért 14 év börtönt kapott Moszkvában egy norvég állampolgár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"elet","description":"Lesz-e az Apple-nek saját vízköpője az új templomon?","shortLead":"Lesz-e az Apple-nek saját vízköpője az új templomon?","id":"20190418_Orokkevalosag_Reszvenytarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa2c33d-bdfa-46e4-89f2-06306ac0ed6e","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Orokkevalosag_Reszvenytarsasag","timestamp":"2019. április. 18. 12:08","title":"PRK: Örökkévalóság Részvénytársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5580c947-ac99-4ab7-8b07-52ebb7e04a9e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Új gépsort telepítenek az AGC tatabányai üzemében.","shortLead":"Új gépsort telepítenek az AGC tatabányai üzemében.","id":"20190418_Negymilliard_forintosbol_fejlesztik_a_tatabanyai_autouveggyarat_de_uj_dolgozokat_nem_vesznek_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5580c947-ac99-4ab7-8b07-52ebb7e04a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3396229e-5ef8-4bfd-a369-534e4905c706","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Negymilliard_forintosbol_fejlesztik_a_tatabanyai_autouveggyarat_de_uj_dolgozokat_nem_vesznek_fel","timestamp":"2019. április. 18. 12:24","title":"Négymilliárd forintból fejlesztik a tatabányai autóüveggyárat, de új dolgozókat nem vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d804b38-a573-4928-b17f-2e1ce4396978","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Bagóért vették át az almát tavaly a külföldi kézben levő almafeldolgozók, a multi lett a végén a mumus. Így most azt tervezik a termelők, hogy saját feldolgozót építenek. A politikai lózungok messze járnak a valódi megoldásoktól.","shortLead":"Bagóért vették át az almát tavaly a külföldi kézben levő almafeldolgozók, a multi lett a végén a mumus. Így most azt...","id":"20190417_szabolcsi_almatermelok_multik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d804b38-a573-4928-b17f-2e1ce4396978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfca8e4a-0226-4412-82ac-fa8fb149c02d","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_szabolcsi_almatermelok_multik","timestamp":"2019. április. 17. 11:00","title":"A multikat szidják a szabolcsi almások, de most kitaláltak valamit a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","shortLead":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","id":"20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146a0826-eaea-4570-aa16-1f23c1c86ac5","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","timestamp":"2019. április. 16. 20:09","title":"Azt hitték, megolvadt, de megtalálták a Notre-Dame rézkakasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha BSC labdarúgóklub magyar vezetőedzője a Nemzeti Sportnak azt mondta, nem bánja, hogy következőleg már nem vele kezdenek bele a felkészülésbe. ","shortLead":"A Hertha BSC labdarúgóklub magyar vezetőedzője a Nemzeti Sportnak azt mondta, nem bánja, hogy következőleg már nem vele...","id":"20190417_dardai_pal_hertha_bsc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a40476-3c3b-4e87-a44e-e03e5675bfa1","keywords":null,"link":"/sport/20190417_dardai_pal_hertha_bsc","timestamp":"2019. április. 17. 10:20","title":"Dárdai: Elfáradtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991218bd-798d-4a88-b75d-5eb291d84a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkabeszüntetés alatt óránként 15 Budapestre induló gépet irányítanak, az átrepülő forgalomban pedig óránként 49-et.","shortLead":"A munkabeszüntetés alatt óránként 15 Budapestre induló gépet irányítanak, az átrepülő forgalomban pedig óránként 49-et.","id":"20190417_Sztrajkolnak_a_legiiranyitok_keshetnek_a_gepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991218bd-798d-4a88-b75d-5eb291d84a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8290246d-36fb-4b72-bd15-cfb41113b336","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Sztrajkolnak_a_legiiranyitok_keshetnek_a_gepek","timestamp":"2019. április. 17. 12:44","title":"Sztrájkolnak a légiirányítók, késhetnek a gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]