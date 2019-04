Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a2fd67b-5d8f-41ad-b30c-ed2b0ac86dfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új 3-as sorozat M3-as kivitele várhatóan 2020-ban fog bemutatkozni, vélhetően összkerekes, illetve hátsókerék-hajtású változatban is elérhető lesz.","shortLead":"Az új 3-as sorozat M3-as kivitele várhatóan 2020-ban fog bemutatkozni, vélhetően összkerekes, illetve...","id":"20190417_bmw_m3_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a2fd67b-5d8f-41ad-b30c-ed2b0ac86dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85b5f02-279c-473d-a198-c7b0ad508f3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_bmw_m3_2020","timestamp":"2019. április. 18. 04:44","title":"Videó: A hangja elég meggyőző az új BMW M3-asnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2192abab-5ca3-49cc-913f-ffa6906691e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Többen keresztre feszíttették magukat a Fülöp-szigeteken a vallási odaadás jeleként és a nagypénteki szertartás szokásos megnyilvánulásaként. A \"pampangai Jézus Krisztusként\" becézett Ruben Enaje lassan kiöregszik a hagyományőrzésből.","shortLead":"Többen keresztre feszíttették magukat a Fülöp-szigeteken a vallási odaadás jeleként és a nagypénteki szertartás...","id":"20190419_A_fulopszigeteki_Jezus_Krisztus_belefaradt_a_keresztre_feszitesekbe_varja_az_utodjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2192abab-5ca3-49cc-913f-ffa6906691e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685421ad-6daa-4fd9-b57f-714b706fcadb","keywords":null,"link":"/elet/20190419_A_fulopszigeteki_Jezus_Krisztus_belefaradt_a_keresztre_feszitesekbe_varja_az_utodjat","timestamp":"2019. április. 19. 17:17","title":"A fülöp-szigeteki \"Jézus Krisztus\" belefáradt a keresztre feszítésekbe, várja az utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9f70ef-fd97-486f-ae8b-97f2a10d88da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozatok száma időközben 29-re nőtt. ","shortLead":"Az áldozatok száma időközben 29-re nőtt. ","id":"20190418_Nemet_turistak_haltak_meg_a_madeirai_buszbalesetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af9f70ef-fd97-486f-ae8b-97f2a10d88da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f95b4af-709b-478a-94d5-902f4dfb56a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Nemet_turistak_haltak_meg_a_madeirai_buszbalesetben","timestamp":"2019. április. 18. 14:23","title":"Német turisták haltak meg a madeirai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9948cbe9-3204-407a-9f77-7a693eb6ce3d","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"Túlzott biztonságérzet, szegénység és oltásellenesség is segíti, hogy mind több országban terjed a nemrég még megfékezettnek hitt kanyaró. Ahol megfelelő a lakosság átoltottsága, oda pedig behurcolják a gyorsan terjedő fertőzést, amely azért fönnakadhat az immunitás falán.","shortLead":"Túlzott biztonságérzet, szegénység és oltásellenesség is segíti, hogy mind több országban terjed a nemrég még...","id":"201916__kanyarogocok_avilagban__behurcolt_fertozes__oltasellenesseg__veszjelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9948cbe9-3204-407a-9f77-7a693eb6ce3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5991623f-36bc-437b-8489-1a6a07ab6859","keywords":null,"link":"/elet/201916__kanyarogocok_avilagban__behurcolt_fertozes__oltasellenesseg__veszjelzes","timestamp":"2019. április. 19. 10:00","title":"Gyorsabban terjed, mint az ebola, már kanyaró-világjárványtól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A párizsi tűzoltók két DJI drón segítségével határozták meg, hová kell célozni a tömlőkkel.","shortLead":"A párizsi tűzoltók két DJI drón segítségével határozták meg, hová kell célozni a tömlőkkel.","id":"20190418_notre_dame_tuz_parizs_tuzoltas_dron_dji_mavic_pro_dji_matrice_m210","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa824ea-ceee-4eef-b2b1-23cb9a527685","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_notre_dame_tuz_parizs_tuzoltas_dron_dji_mavic_pro_dji_matrice_m210","timestamp":"2019. április. 18. 08:33","title":"Két drón is besegített a Notre-Dame oltásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök, Emmanuel Macron azt szeretné, ha öt éven belül befejeződne a katedrális újjáépítése.","shortLead":"A francia elnök, Emmanuel Macron azt szeretné, ha öt éven belül befejeződne a katedrális újjáépítése.","id":"20190418_Ideiglenes_fatemplomot_allitanak_a_leegett_NotreDame_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42874385-0f17-4951-bc91-1f36998be737","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Ideiglenes_fatemplomot_allitanak_a_leegett_NotreDame_ele","timestamp":"2019. április. 18. 16:24","title":"Ideiglenes fatemplomot állítanak a leégett Notre-Dame elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc28528c-8c32-45d5-b919-c189f42be90b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A kormány elé viszik a divatipari stratégiát.","shortLead":"A kormány elé viszik a divatipari stratégiát.","id":"20190418_Nagy_tervei_vannak_a_divatiparral_Orban_Rahel_baratnojenek_a_kormany_segitseget_keri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc28528c-8c32-45d5-b919-c189f42be90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c10725a-5884-4c44-8a66-feccd78ec1cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Nagy_tervei_vannak_a_divatiparral_Orban_Rahel_baratnojenek_a_kormany_segitseget_keri","timestamp":"2019. április. 18. 11:22","title":"Nagy tervei vannak a divatiparral Orbán Ráhel barátnőjének, a kormány segítségét kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0885292-6360-4303-8886-2423ab870c0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mutatjuk a partifotókat.","shortLead":"Mutatjuk a partifotókat.","id":"20190419_Nagy_buli_volt_Bodrogi_Gyula_85_szuletesnapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0885292-6360-4303-8886-2423ab870c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da57329-3dd1-41c7-93cb-ac524ef67d20","keywords":null,"link":"/kultura/20190419_Nagy_buli_volt_Bodrogi_Gyula_85_szuletesnapja","timestamp":"2019. április. 19. 07:45","title":"Nagy buli volt Bodrogi Gyula 85. születésnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]