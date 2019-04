Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2449e1a-7d60-433c-9ef7-e0c258d267ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták a vizsgálatok folytatását ígérik annak feltárására, hogy akadályozta-e Trump az igazság felderítését az oroszügyi vizsgálat során. Ehhez a teljes, nem szerkesztett Mueller-jelentést kell kézhez kapniuk.","shortLead":"A demokraták a vizsgálatok folytatását ígérik annak feltárására, hogy akadályozta-e Trump az igazság felderítését...","id":"20190419_A_teljes_kitakaratlan_Muellerjelentest_kovetelik_a_demokratak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2449e1a-7d60-433c-9ef7-e0c258d267ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5af2614-dd16-4740-8231-1b1a5641eec6","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_A_teljes_kitakaratlan_Muellerjelentest_kovetelik_a_demokratak","timestamp":"2019. április. 19. 17:49","title":"A teljes Mueller-jelentést követelik a demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","shortLead":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","id":"20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74487e5e-d11c-4716-9ed7-87729a16a209","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","timestamp":"2019. április. 20. 09:45","title":"Felcsúton gyűjtöttek aláírást a kétfarkúak - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A következő vihar előtt inkább lezárták a műemléket. ","shortLead":"A következő vihar előtt inkább lezárták a műemléket. ","id":"20190418_Viillam_csapott_az_Akropoliszba_negyen_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a3bbb2-28e1-4582-a207-0bf32d696bdb","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Viillam_csapott_az_Akropoliszba_negyen_megserultek","timestamp":"2019. április. 18. 19:06","title":"Villám csapott az Akropoliszba, négyen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f00549-22b5-45c3-8a2d-01db19e52dab","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly tizedével nőtt a lakáshitel-állomány, a felvett lakáshitelek összege pedig harmadával, a legtöbb hitelt használt lakásokra vették fel – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból.","shortLead":"Tavaly tizedével nőtt a lakáshitel-állomány, a felvett lakáshitelek összege pedig harmadával, a legtöbb hitelt használt...","id":"20190419_Hasznalt_lakasokra_vettek_fel_a_legtobb_hitelt_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f00549-22b5-45c3-8a2d-01db19e52dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf1708c-4391-4d61-b171-27fad5d91a18","keywords":null,"link":"/kkv/20190419_Hasznalt_lakasokra_vettek_fel_a_legtobb_hitelt_tavaly","timestamp":"2019. április. 19. 08:02","title":"Használt lakásokra vették fel a legtöbb hitelt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Váratlan győzelmet aratott az isztambuli főpolgármester-választáson az ellenzéki Ekrem Imamoglu, aki ezzel az országot 17 éve irányító Erdogan elnök komoly riválisa lehet.","shortLead":"Váratlan győzelmet aratott az isztambuli főpolgármester-választáson az ellenzéki Ekrem Imamoglu, aki ezzel az országot...","id":"201916_ekrem_imamoglu_atorok_ellenzek_uj_csillaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed140a3-3bef-46bb-85ca-c2417c889141","keywords":null,"link":"/vilag/201916_ekrem_imamoglu_atorok_ellenzek_uj_csillaga","timestamp":"2019. április. 19. 09:30","title":"Íme egy török, akiben a majdnem diktátor Erdogan is emberére akadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba25b331-aaea-4f24-83e2-a3376c5afc1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány játéknak nem volt engedélye, és ez tíz év után derült ki.","shortLead":"Néhány játéknak nem volt engedélye, és ez tíz év után derült ki.","id":"20190419_A_lakok_penzebol_felepult_az_onkormanyzat_lebontotta_a_jatszoteret_Nagykanizsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba25b331-aaea-4f24-83e2-a3376c5afc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931a1773-7888-4488-af7a-053306ab8acd","keywords":null,"link":"/kkv/20190419_A_lakok_penzebol_felepult_az_onkormanyzat_lebontotta_a_jatszoteret_Nagykanizsan","timestamp":"2019. április. 19. 15:33","title":"A lakók pénzéből felépült, az önkormányzat lebontotta a játszóteret Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2192abab-5ca3-49cc-913f-ffa6906691e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Többen keresztre feszíttették magukat a Fülöp-szigeteken a vallási odaadás jeleként és a nagypénteki szertartás szokásos megnyilvánulásaként. A \"pampangai Jézus Krisztusként\" becézett Ruben Enaje lassan kiöregszik a hagyományőrzésből.","shortLead":"Többen keresztre feszíttették magukat a Fülöp-szigeteken a vallási odaadás jeleként és a nagypénteki szertartás...","id":"20190419_A_fulopszigeteki_Jezus_Krisztus_belefaradt_a_keresztre_feszitesekbe_varja_az_utodjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2192abab-5ca3-49cc-913f-ffa6906691e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685421ad-6daa-4fd9-b57f-714b706fcadb","keywords":null,"link":"/elet/20190419_A_fulopszigeteki_Jezus_Krisztus_belefaradt_a_keresztre_feszitesekbe_varja_az_utodjat","timestamp":"2019. április. 19. 17:17","title":"A fülöp-szigeteki \"Jézus Krisztus\" belefáradt a keresztre feszítésekbe, várja az utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a7d31b-47af-4c0d-96b4-809aa8dbc5b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190419_Snetberger_Ferenc_tanitvanyai_most_megmutatjak_mit_tudnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56a7d31b-47af-4c0d-96b4-809aa8dbc5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce229c1-9acc-4b7c-baaa-cba98197930b","keywords":null,"link":"/kultura/20190419_Snetberger_Ferenc_tanitvanyai_most_megmutatjak_mit_tudnak","timestamp":"2019. április. 19. 14:39","title":"Snétberger Ferenc tanítványai most megmutatják, mit tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]