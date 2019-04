Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig az eredeti javaslatot már felpuhították. A gender szóról is a liberális propaganda jut Donald Trumpék eszébe.\r

","shortLead":"Pedig az eredeti javaslatot már felpuhították. A gender szóról is a liberális propaganda jut Donald Trumpék eszébe.\r

","id":"20190423_Vetoval_fenyegeti_az_USA_az_ENSZ_nemi_eroszak_elleni_javaslatat_mert_abortusztamogatast_olvas_ki_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246ac969-bd23-4df3-9032-9b7985df8cbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Vetoval_fenyegeti_az_USA_az_ENSZ_nemi_eroszak_elleni_javaslatat_mert_abortusztamogatast_olvas_ki_belole","timestamp":"2019. április. 23. 09:47","title":"Vétóval fenyegeti az USA az ENSZ nemi erőszak elleni javaslatát, mert abortusztámogatást olvas ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e7b686-1bbc-4961-b018-80ab0aebba6e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilencvenegy évesen elhunyt Martin Böttcher, akinek az Old Shatterhand-film emlékezetes zenei témáját köszönhetjük.","shortLead":"Kilencvenegy évesen elhunyt Martin Böttcher, akinek az Old Shatterhand-film emlékezetes zenei témáját köszönhetjük.","id":"20190422_Elhunyt_Martin_Bottcher_a_Winnetoufilmek_zeneszerzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e7b686-1bbc-4961-b018-80ab0aebba6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574cbf52-d5b2-490f-8513-c0c05631bb44","keywords":null,"link":"/kultura/20190422_Elhunyt_Martin_Bottcher_a_Winnetoufilmek_zeneszerzoje","timestamp":"2019. április. 22. 16:12","title":"Elhunyt Martin Böttcher, a Winnetou-filmek zeneszerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy Elek Ference lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és enigmatikusak – őket mutattuk be közelebbről az elmúlt hetekben. Listánk első helyezettje ifj. Vidnyánszky Attila, korosztálya legtehetségesebb színésze, aki már húszévesen elvitt egy milliárdos mozifilmet a hátán, az Aranyélet második évadának a lelke volt, és a legjobb dolog lehetett volna A Viszkisben.","shortLead":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy...","id":"20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c29f70-f9d0-4681-9595-b9800a6c2563","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","timestamp":"2019. április. 21. 20:00","title":"ifj. Vidnyánszky Attila: Boldognak lenni nem szégyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy embert kellett kórházba szállítani.\r

\r

","shortLead":"Egy embert kellett kórházba szállítani.\r

\r

","id":"20190421_Ket_auto_utkozott_Szombathelynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee114b93-4cf2-4873-aec8-c8631b5677a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Ket_auto_utkozott_Szombathelynel","timestamp":"2019. április. 21. 21:41","title":"Két autó ütközött Szombathelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6744d1-0a57-4cfc-a596-67810a59ac98","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szökőárriadót nem rendeltek el, de a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy készüljenek fel az esetleges utórengésekre.","shortLead":"Szökőárriadót nem rendeltek el, de a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy készüljenek fel az esetleges...","id":"20190422_Tobben_meghaltak_amikor_63es_erossegu_foldrenges_razta_meg_a_Fulopszigeteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee6744d1-0a57-4cfc-a596-67810a59ac98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9bd7c2-8c5c-43aa-a94e-4c73f71e00b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Tobben_meghaltak_amikor_63es_erossegu_foldrenges_razta_meg_a_Fulopszigeteket","timestamp":"2019. április. 22. 14:36","title":"Többen meghaltak, amikor 6,3-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Útinform tájékoztatása szerint az ország több pontján is torlódásokra kell számítani.","shortLead":"Az Útinform tájékoztatása szerint az ország több pontján is torlódásokra kell számítani.","id":"20190422_Tobb_kilometeres_a_kocsisor_Hegyeshalomnal_a_kilepo_oldalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9066763-e23d-491f-a886-7722ad6b8cf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Tobb_kilometeres_a_kocsisor_Hegyeshalomnal_a_kilepo_oldalon","timestamp":"2019. április. 22. 16:16","title":"Több kilométeres a kocsisor Hegyeshalomnál, a kilépő oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"939f6cac-0e0b-4543-ae38-75209339b939","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondhatni varázslatos lesz.","shortLead":"Mondhatni varázslatos lesz.","id":"20190423_Harry_Potter_kollekcio_Vans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=939f6cac-0e0b-4543-ae38-75209339b939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ccffca-a7f2-4f99-b13b-2cee8a134c6f","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Harry_Potter_kollekcio_Vans","timestamp":"2019. április. 23. 10:48","title":"Harry Potter-kollekciót dob piacra a Vans","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szőnyi út egy szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani a baleset miatt.","shortLead":"A Szőnyi út egy szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani a baleset miatt.","id":"20190422_Ketten_megserultek_amikor_egymasba_futott_ket_auto_Zugloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59472a0-06a1-4ccc-9f89-b7a1c0d0109b","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Ketten_megserultek_amikor_egymasba_futott_ket_auto_Zugloban","timestamp":"2019. április. 22. 13:45","title":"Ketten megsérültek, amikor egymásba futott két autó Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]