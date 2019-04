A szlovák miniszterelnöknek sikerült: találkozik Trumppal

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8270f87c-1a66-4e26-8884-982f7c41bb5e","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van szó. A siker üldözése közben sokszor mindkettőt elveszítjük, majd amikor erre rájövünk, pénzen próbáljuk meg visszavásárolni legalább az egyiket. Pedig érdemesebb lenne inkább menet közben odafigyelni, mit és mire áldozunk.","shortLead":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van...","id":"HVG_konferencia_20190404_Siker_egeszsegert_cserebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8270f87c-1a66-4e26-8884-982f7c41bb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59238cf1-5b69-4471-83fd-3d3abd753cd4","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190404_Siker_egeszsegert_cserebe","timestamp":"2019. április. 24. 11:10","title":"Siker egészségért cserébe? - A tudatos egészség koncepciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"d279ac61-b08e-4391-bf3c-1a6ee37f3641","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Ustream alapítója, Fehér Gyula otthagyta az IBM-et, hogy Pistyur Veronikával, a Bridge Budapest vezetőjével és ismert milliárdosokkal közös befektetőcéget indítson, saját vagyonából 500 millió forinttal szállt be. A befektetőcég tervezett költségvetése 20 millió euró, ennyi pénzből szeretnék levadászni Kelet-Európa legígéretesebb kezdő startupjait. Kettőt már találtak is. Fehér Gyulával és Pistyur Veronikával beszélgettünk.","shortLead":"A Ustream alapítója, Fehér Gyula otthagyta az IBM-et, hogy Pistyur Veronikával, a Bridge Budapest vezetőjével és ismert...","id":"20190424_Ulhetne_a_cegeert_kapott_milliardokon_de_hajtja_az_adrenalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d279ac61-b08e-4391-bf3c-1a6ee37f3641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0aedd3-6351-404c-b90a-dd93209ab733","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Ulhetne_a_cegeert_kapott_milliardokon_de_hajtja_az_adrenalin","timestamp":"2019. április. 24. 13:20","title":"Ülhetne a cégéért kapott tízmilliárdokon, de hajtja az adrenalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc7c2b2-7ce3-4176-8a31-43eb7d6c4369","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190424_Beszallt_Kiss_Tibiek_melle_Lajko_Felix_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc7c2b2-7ce3-4176-8a31-43eb7d6c4369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8ef60f-2ce8-43ec-af0c-d80678950a68","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Beszallt_Kiss_Tibiek_melle_Lajko_Felix_video","timestamp":"2019. április. 24. 14:15","title":"Beszállt Kiss Tibiék mellé Lajkó Félix (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervekkel ellentétben nem kerül piacra pénteken a Samsung Galaxy Fold, miután az újságíróknak küldött első teszttelefonok közül több képernyője egy-két nap alatt felmondta a szolgálatot.","shortLead":"Az eredeti tervekkel ellentétben nem kerül piacra pénteken a Samsung Galaxy Fold, miután az újságíróknak küldött első...","id":"20190422_samsung_galaxy_fold_csuszas_osszehajthato_telefon_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420058ea-5142-4246-af79-2e94218a7a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_samsung_galaxy_fold_csuszas_osszehajthato_telefon_problemak","timestamp":"2019. április. 22. 19:48","title":"Beütött a baj: konstrukciós hiba miatt elhalasztja összehajtható telefonja kiadását a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt kanadai reformátusok kapják, nem először támogatják őket. ","shortLead":"A pénzt kanadai reformátusok kapják, nem először támogatják őket. ","id":"20190424_orban_viktor_miniszterelnokseg_magyar_egyhaz_tamogatas_toronto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f23fd52-166f-4b5b-9d94-73753fe809ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_orban_viktor_miniszterelnokseg_magyar_egyhaz_tamogatas_toronto","timestamp":"2019. április. 24. 07:54","title":"Még 250 milliót küld Orbán egy torontói magyar egyháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bfa709-8b61-47ee-ad90-94da71df707d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190423_Es_akkor_feltunik_a_Sesame_Street_vicces_babja_a_Tronok_Harcaban_aki_megoldja_a_tronviszalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22bfa709-8b61-47ee-ad90-94da71df707d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5b580b-5798-4645-8884-13e3d730b4f8","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Es_akkor_feltunik_a_Sesame_Street_vicces_babja_a_Tronok_Harcaban_aki_megoldja_a_tronviszalyt","timestamp":"2019. április. 23. 14:16","title":"Feltűnik a Sesame Street vicces bábja a Trónok Harcában, és megoldja a trónviszályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72b4202-ce9b-40d5-8940-698e11cac25c","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem biztos, hogy könnyebb lesz az unokánknak emlékezni ránk, mint nekünk a nagyszüleinkre, vagy a nagyszüleinknek a szépszüleinkre. Most tengernyi fotó és videó készül rólunk, ami segítheti, hogy felidézzék majd az emlékeket, de félő, hogy azok az emlékek bizony sekélyesek lesznek.","shortLead":"Nem biztos, hogy könnyebb lesz az unokánknak emlékezni ránk, mint nekünk a nagyszüleinkre, vagy a nagyszüleinknek...","id":"20190423_Emlekkepek_kepemlekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72b4202-ce9b-40d5-8940-698e11cac25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417d2f7b-50aa-4fab-ad5f-789d628f20f1","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Emlekkepek_kepemlekek","timestamp":"2019. április. 23. 20:05","title":"Rengeteg fotónk van, de hány igazi emlékünk? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új kezelésének köszönhetően. A szakértők szerint az eredmények nagy reményekre adnak okot. ","shortLead":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új...","id":"20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02598b9-a55d-40f5-a166-eb923f59737f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","timestamp":"2019. április. 23. 18:03","title":"Áttörést értek el kanadai kutatók a Parkinson-kóros betegek kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]