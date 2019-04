Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","shortLead":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","id":"20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8915a0c8-132c-4c90-a99c-ca68144c7660","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","timestamp":"2019. április. 22. 10:28","title":"Videó: parkolás közben robbanhatott fel egy Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37725a81-bdda-4525-a417-95cffe888351","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Debrecenben is nyertek, így kettős győzelemmel jutottak be a fináléba. ","shortLead":"Debrecenben is nyertek, így kettős győzelemmel jutottak be a fináléba. ","id":"20190424_magyar_kupa_elodonto_donto_mol_vidi_fc_debreceni_vsc_eredmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37725a81-bdda-4525-a417-95cffe888351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21d84bc-95ba-458c-9411-830424d04d85","keywords":null,"link":"/sport/20190424_magyar_kupa_elodonto_donto_mol_vidi_fc_debreceni_vsc_eredmenyek","timestamp":"2019. április. 24. 07:12","title":"Magyar Kupa: 4-0-val a döntőbe jutott a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38914c6c-0581-4b8f-aac4-4c02f427b455","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személygépkocsi letért az útról és az árokba borult. ","shortLead":"A személygépkocsi letért az útról és az árokba borult. ","id":"20190422_Ijeszto_fotok_erkeztek_a_reggeli_nagydorogi_balesetrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38914c6c-0581-4b8f-aac4-4c02f427b455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3625920-ff4b-432d-a81d-d157722c6e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Ijeszto_fotok_erkeztek_a_reggeli_nagydorogi_balesetrol","timestamp":"2019. április. 22. 12:59","title":"Ijesztő fotók érkeztek a reggeli nagydorogi balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Markó utcából fegyverrel és autóval próbált megszökni egy férfi, aki a gyanúsítás közlése miatt jelentett be panaszt, amit elutasított a nyomozóügyészség.

","shortLead":"A Markó utcából fegyverrel és autóval próbált megszökni egy férfi, aki a gyanúsítás közlése miatt jelentett be panaszt...","id":"20190423_Elutasitottak_a_fegyverrel_szoko_eltelt_panaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7f8a7d-5185-422d-ab0f-085c6edf6957","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Elutasitottak_a_fegyverrel_szoko_eltelt_panaszat","timestamp":"2019. április. 23. 10:38","title":"Elutasították a fegyverrel szökő elítélt panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Részben el kell bontani a kossuth téri Agrárminisztérium műemlék épületéből, hogy a nagy, összetartozást hirdető árok megépülhessen. Szinte minden szabályt elsöpört a kormány, hogy a terve elkészülhessen. A Vértanúk teréről pedig szinte teljesen eltűnnek a fák.\r

\r

","shortLead":"Részben el kell bontani a kossuth téri Agrárminisztérium műemlék épületéből, hogy a nagy, összetartozást hirdető árok...","id":"20190424_Muemleket_bont_a_kormany_a_Trianonemlekmuhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef93a6-0805-4067-8179-297239ebb842","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Muemleket_bont_a_kormany_a_Trianonemlekmuhoz","timestamp":"2019. április. 24. 09:06","title":"Műemléket bont a kormány a Trianon-emlékműhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Notre-Dame leégése után arra keresik a választ, hogyan lehetne jobban együttműködni, hogy megóvjuk az EU kulturális emlékeit. ","shortLead":"A Notre-Dame leégése után arra keresik a választ, hogyan lehetne jobban együttműködni, hogy megóvjuk az EU kulturális...","id":"20190422_A_franciak_azt_kerik_nevezzunk_meg_egy_magyar_emlekhelyet_aminek_kiemelt_vedelemre_van_szuksege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9675ed-12bc-4d0e-bbb6-3916181c8579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190422_A_franciak_azt_kerik_nevezzunk_meg_egy_magyar_emlekhelyet_aminek_kiemelt_vedelemre_van_szuksege","timestamp":"2019. április. 22. 12:42","title":"A franciák azt kérik: nevezzünk meg egy magyar emlékhelyet, aminek kiemelt védelemre van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fa7afe-8c8d-47e3-a897-44d733e1b31e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdokat grillezik el a magyar, a piackutatók mérései szerint ötödével többet kolbászt és sajtot sütögettünk, mint korábban.\r

\r

","shortLead":"Milliárdokat grillezik el a magyar, a piackutatók mérései szerint ötödével többet kolbászt és sajtot sütögettünk, mint...","id":"20190424_Nagyon_rakaptunk_a_grillezesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4fa7afe-8c8d-47e3-a897-44d733e1b31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f78b70-2d1f-4f6b-91e3-c8ae43e7eea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Nagyon_rakaptunk_a_grillezesre","timestamp":"2019. április. 24. 05:49","title":"Nagyon rákaptunk a grillezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed94b62-ac19-47cd-a4d2-2e07388d4caf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre és szélre kell számítani, de 20-25 fok lesz koradélután.\r

\r

","shortLead":"Esőre és szélre kell számítani, de 20-25 fok lesz koradélután.\r

\r

","id":"20190424_Meleg_de_esos_ido_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed94b62-ac19-47cd-a4d2-2e07388d4caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27051b4a-e62a-4e4c-8ccd-7ec2e4f242da","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Meleg_de_esos_ido_lesz","timestamp":"2019. április. 24. 05:01","title":"Meleg, de esős idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]