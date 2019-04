Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62ec9603-1d8c-40fd-b39a-9f71939c0bc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A londoni bringás videóra vette a lámpánál játszódó jelenetet, és jelentette is a rendőrségnek.","shortLead":"A londoni bringás videóra vette a lámpánál játszódó jelenetet, és jelentette is a rendőrségnek.","id":"20190424_Raszolt_az_autos_a_bringasra_hogy_huzodjon_le_nem_tette_meg_ezert_elutotte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ec9603-1d8c-40fd-b39a-9f71939c0bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44b85e4-9eb3-4dfd-8096-8514d8f5e3ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Raszolt_az_autos_a_bringasra_hogy_huzodjon_le_nem_tette_meg_ezert_elutotte","timestamp":"2019. április. 24. 14:22","title":"Elütötte az autós a bringást, mert nem volt hajlandó lehúzódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyautó ütközött kisteherautónak, teljes szélességben lezárták az autópályát.","shortLead":"Személyautó ütközött kisteherautónak, teljes szélességben lezárták az autópályát.","id":"20190424_Halalos_baleset_az_M1esen_Gyornel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1de444d-59f4-4777-a0e3-2bc6f0542d93","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Halalos_baleset_az_M1esen_Gyornel","timestamp":"2019. április. 24. 12:12","title":"Halálos baleset az M1-esen Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Kettősfronti hatás is várható ma. ","shortLead":"Kettősfronti hatás is várható ma. ","id":"20190423_Borus_esos_napunk_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6153af33-8b6d-48b9-b1ac-c061c0df29d8","keywords":null,"link":"/idojaras/20190423_Borus_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. április. 23. 05:17","title":"Borús, esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jövő héten meglehet a szerződésmódosítás, az irtó cég forrásokat kaphat, hogy a tisztiorvos által sürgetett fertőzésveszély-megszüntetés megvalósulhasson.\r

\r

","shortLead":"A jövő héten meglehet a szerződésmódosítás, az irtó cég forrásokat kaphat, hogy a tisztiorvos által sürgetett...","id":"20190424_Karacsonnyal_veszekszik_a_fovaros_patkanyugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c081030-bbe3-4a0b-bbe1-297d5628732a","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Karacsonnyal_veszekszik_a_fovaros_patkanyugyben","timestamp":"2019. április. 24. 11:09","title":"Karácsonnyal veszekszik a főváros patkányügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4212ffc-12f8-4f9f-a841-17302e735328","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Dimenzió Párt (ÚDP) vezetője még a 2014-es választás kampánypénzeivel próbált trükközni. A felvett 149 millióból az ügyészség viszont csak 20 milliónak nem találta nyomát - nem csoda, ha megúszta 300 ezer forintnyi bírsággal. ","shortLead":"Az Új Dimenzió Párt (ÚDP) vezetője még a 2014-es választás kampánypénzeivel próbált trükközni. A felvett 149 millióból...","id":"20190423_Zuschlagkozeli_ferfi_az_elso_penzbuntetesre_itelt_kamupartvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4212ffc-12f8-4f9f-a841-17302e735328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c40462b-ee5a-4faf-be2a-2fba41db5131","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Zuschlagkozeli_ferfi_az_elso_penzbuntetesre_itelt_kamupartvezeto","timestamp":"2019. április. 23. 15:30","title":"Zuschlag-közeli férfi az első pénzbüntetésre ítélt kamupárt-vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott a szabad felhasználású személyi hitelek felvétele. ","shortLead":"Nagyon megugrott a szabad felhasználású személyi hitelek felvétele. ","id":"20190423_Rakaptak_a_magyarok_a_szemelyi_hitelekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12df66e3-425c-4f97-9a41-75f6552fabb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Rakaptak_a_magyarok_a_szemelyi_hitelekre","timestamp":"2019. április. 23. 06:49","title":"Rákaptak a magyarok a személyi hitelekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37725a81-bdda-4525-a417-95cffe888351","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Debrecenben is nyertek, így kettős győzelemmel jutottak be a fináléba. ","shortLead":"Debrecenben is nyertek, így kettős győzelemmel jutottak be a fináléba. ","id":"20190424_magyar_kupa_elodonto_donto_mol_vidi_fc_debreceni_vsc_eredmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37725a81-bdda-4525-a417-95cffe888351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21d84bc-95ba-458c-9411-830424d04d85","keywords":null,"link":"/sport/20190424_magyar_kupa_elodonto_donto_mol_vidi_fc_debreceni_vsc_eredmenyek","timestamp":"2019. április. 24. 07:12","title":"Magyar Kupa: 4-0-val a döntőbe jutott a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"\"Odafenn, idelenn – ugyanaz a figyelem.\" Az egykori Malév szlogenjét érezhetik megvalósulni a budapesti Liszt Ferenc repülőtér környékén élők, akiknek a panaszait meghallva most hatóságilag fogják korlátozni a ferihegyi légikikötő körüli éjszakai gépmozgást. Ám lehet, hogy sokan csalódni fognak: a tervezett intézkedések hatását csak az érintettek egy része fogja megérezni. A repülőtér környékén ugyanis, egy kis csavarral, lényegében minden változatlan marad.","shortLead":"\"Odafenn, idelenn – ugyanaz a figyelem.\" Az egykori Malév szlogenjét érezhetik megvalósulni a budapesti Liszt Ferenc...","id":"20190424_ejszakai_repulesi_tilalom_ferihegy_bud_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_zajterheles_zajvedelmi_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a7fb18-6f5b-4f51-8e44-642c43ed2c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_ejszakai_repulesi_tilalom_ferihegy_bud_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_zajterheles_zajvedelmi_dij","timestamp":"2019. április. 24. 16:00","title":"Szállnak rendelkezésünkre? Sokan nagyot csalódhatnak a ferihegyi repülési tilalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]