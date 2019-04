Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Figyelem! Cikkünkben spoilerek találhatóak, így aki még nem látta a befejező évad második részét, ne olvasson tovább! Cikkünkben spoilerek találhatóak, így aki még nem látta a befejező évad második részét, ne olvasson tovább! Trónok harca: Maisie Williams megszólalt Arya szexjelenetével kapcsolatban 2019. április. 24. 14:16 Ja igen, a kormány. Valami hiányzik ebből a Teslából. Ja igen, a kormány 2019. április. 24. 14:25. Folyékony vért találtak egy 42 000 éves lóban, ez sok mindent megváltoztathat. Még a szibériai tudósokat is meglepte, mennyire jó állapotban konzerválta a természet a 42 ezer évvel ezelőtt elhullott állat maradványát. 2019. április. 24. 13:03 A pénzt kanadai reformátusok kapják, nem először támogatják őket. Még 250 milliót küld Orbán egy torontói magyar egyháznak 2019. április. 24. 07:54. Rangadót nyert, közel a bajnoki címhez a Manchester City. A Manchester City vendégként 2-0-ra legyőzte városi riválisát, a Manchester Unitedet, így a 31. fordulóból pótolt rangadó megnyerésével ismét élre állt az angol labdarúgó-bajnokságban. 2019. április. 25. 05:26 De áldozatok nincsenek. Pugodában, a törvényszék mögött történt. Pugodában, a törvényszék mögött történt. Újabb robbanás volt Srí Lankán 2019. április. 25. 08:02 Az elmúlt évben ő kezelte azt a nőt, aki 27 évig volt éber kómában. Egyetlen beteg sem ébred fel egyszerűen kómából 27 év után – közölte a Spiegel Online hírportállal Friedemann Müller, a németországi Bad Aiblingben lévő klinika orvosa. Megszólalt a 27 év után felébredt nő orvosa 2019. április. 25. 06:14 Mi van, ha tévedünk? Hogyan orvosoljuk a hibát? Hogyan reagáljunk? Sok munkavállaló tényleg megteszi a legtöbbet, ami tőle telik, de van, amikor nem a tervek szerint sülnek el a dolgok. 4 általános munkahelyi baki és megoldásuk 2019. április. 23. 15:30