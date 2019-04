Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7908965a-ccec-4355-a27f-9da990327fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitter-bejegyzéseket látva nem igazán tudnak mit kezdeni az emberek a tejcsatorna és a tejmirigyek látványával. ","shortLead":"A Twitter-bejegyzéseket látva nem igazán tudnak mit kezdeni az emberek a tejcsatorna és a tejmirigyek látványával. ","id":"20190426_Sokkolta_a_netet_egy_kep_a_noi_mell_nyers_valosagarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7908965a-ccec-4355-a27f-9da990327fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef494a59-3651-496c-9c67-ec59e4f273a2","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Sokkolta_a_netet_egy_kep_a_noi_mell_nyers_valosagarol","timestamp":"2019. április. 26. 11:33","title":"Sokkolta a netet egy kép a női mell nyers valóságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3655873d-1fd1-4cf3-af1c-bea894ffe312","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190427_Marabu_FekNyuz_Orban_Viktor_baratok_kozt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3655873d-1fd1-4cf3-af1c-bea894ffe312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616e2684-220d-4605-8fe0-e281e0fbcd3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Marabu_FekNyuz_Orban_Viktor_baratok_kozt","timestamp":"2019. április. 27. 10:20","title":"Marabu FékNyúz: Orbán Viktor barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett gondozóival a múlt hétvégén a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő Virunga Nemzeti Parkban. A képet már megmutattuk néhány napja, most kiderült az is, milyen körülmények között készült.","shortLead":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett...","id":"20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c29a7-ff6d-49d7-96cc-dec538487a5e","keywords":null,"link":"/elet/20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","timestamp":"2019. április. 26. 14:24","title":"A gorillák mindent eldobtak, amikor meglátták, hogy szelfi készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookot is megszorongató alkalmazás egy igen nagy piacot veszített el nemrég, most azonban úgy tűnik, nyert a kínai fejlesztőcég.","shortLead":"A Facebookot is megszorongató alkalmazás egy igen nagy piacot veszített el nemrég, most azonban úgy tűnik, nyert...","id":"20190425_tiktok_india_apple_google_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021e5761-5348-43ce-b485-4f544432c0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_tiktok_india_apple_google_applikacio","timestamp":"2019. április. 25. 14:33","title":"Nagyon fontos csatát nyert meg a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áradások és az azok miatt kialakuló földcsuszamlások sűrűn lakott térségeket érintettek.","shortLead":"Az áradások és az azok miatt kialakuló földcsuszamlások sűrűn lakott térségeket érintettek.","id":"20190425_Tobb_mint_70en_meghaltak_a_heves_esozesek_miatt_DelAfrikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618e0196-1e62-4828-89a1-6cacba7824fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Tobb_mint_70en_meghaltak_a_heves_esozesek_miatt_DelAfrikaban","timestamp":"2019. április. 25. 21:35","title":"Több mint hetvenen meghaltak a heves esőzések miatt Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7846d7ca-791f-4719-ad7d-32cb4b44d604","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sikerült találni néhány extra lóerőt a wolfsburgi márka népszerű kompaktjának amúgy sem gyenge motorjában. ","shortLead":"Sikerült találni néhány extra lóerőt a wolfsburgi márka népszerű kompaktjának amúgy sem gyenge motorjában. ","id":"20190426_szteroidos_nepauto_tovabb_hergeltek_a_vw_golf_rt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7846d7ca-791f-4719-ad7d-32cb4b44d604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53017b8-b111-4203-aea0-938aa8e94f22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_szteroidos_nepauto_tovabb_hergeltek_a_vw_golf_rt","timestamp":"2019. április. 27. 08:21","title":"Szteroidos népautó: tovább hergelték a VW Golf R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b551ba-8934-4702-bb32-ab1734142818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar pontytenyésztés ismereteit adjuk át Mexikónak, mert ott a mennyiség helyett a szakértelem számít.","shortLead":"A magyar pontytenyésztés ismereteit adjuk át Mexikónak, mert ott a mennyiség helyett a szakértelem számít.","id":"20190426_Pontytenyesztesre_tanitja_Magyarorszag_Mexikot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71b551ba-8934-4702-bb32-ab1734142818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e634ea7-94ff-4d5c-b20d-27964f8b3c0c","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Pontytenyesztesre_tanitja_Magyarorszag_Mexikot","timestamp":"2019. április. 26. 11:53","title":"Pontytenyésztésre tanítja Magyarország Mexikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az északi- és a déli-partra is új közvetlen, mindenhol megálló vonatok indulnak, de közvetlen gyorsvonatból is több lesz, meg persze maradnak az eddigiek is.","shortLead":"Az északi- és a déli-partra is új közvetlen, mindenhol megálló vonatok indulnak, de közvetlen gyorsvonatból is több...","id":"20190426_Szombattol_tobb_vonatot_indit_a_Balatonra_a_MAVStart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf99d836-8832-406c-a2ca-66c5866b825b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Szombattol_tobb_vonatot_indit_a_Balatonra_a_MAVStart","timestamp":"2019. április. 26. 16:09","title":"Szombattól több vonatot indít a Balatonra a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]