[{"available":true,"c_guid":"75977b03-f680-47d3-8591-2ed936767bd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Budapesten járó brazil turista küldte el a nőnek az Opera plakátját, akkor derült ki, hogy a tudta nélkül használták fel a fotóját.","shortLead":"Egy Budapesten járó brazil turista küldte el a nőnek az Opera plakátját, akkor derült ki, hogy a tudta nélkül...","id":"20190426_magyar_allami_operahaz_opera_stockfoto_brazil_no_kampany_plakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75977b03-f680-47d3-8591-2ed936767bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1d7207-e761-46a7-a49e-81997e6444ba","keywords":null,"link":"/elet/20190426_magyar_allami_operahaz_opera_stockfoto_brazil_no_kampany_plakat","timestamp":"2019. április. 26. 11:57","title":"Elmagyarázta az Opera, honnan szerezték a brazil nő fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061dbf63-7cda-46db-8583-d77b8afc7f31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190427_labdarugo_NB_I_tabella","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=061dbf63-7cda-46db-8583-d77b8afc7f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df95130-1f1a-442b-9590-b481e45aff67","keywords":null,"link":"/sport/20190427_labdarugo_NB_I_tabella","timestamp":"2019. április. 27. 21:43","title":"Élen a Fradi, leghátul kullog a Haladás - így néz ki most az NB I-es tabella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook 2018 óta próbálja felszólítani az egyik új-zélandi céget, hogy ne áruljon lájkoló és követő botokat az Instagram-profilok számára, de eddig nem tudták velük felvenni a kapcsolatot. Most elégelték meg a dolgot.","shortLead":"A Facebook 2018 óta próbálja felszólítani az egyik új-zélandi céget, hogy ne áruljon lájkoló és követő botokat...","id":"20190426_facebook_instagram_bot_csalas_kamu_lajk_kamu_profil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871ca69d-aa88-42bb-ae08-e1a321f4859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_facebook_instagram_bot_csalas_kamu_lajk_kamu_profil","timestamp":"2019. április. 26. 19:03","title":"Perre megy a Facebook, hogy kevesebb legyen a kamulájk az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39cf0bc-ac9a-4fa6-b81f-b6c382b3ff9b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor sok politikussal találkozott már a pekingi Egy övezet, egy út csúcstalálkozó alkalmából, azonban eddig csak azt a képet rakta ki saját Facebook oldalára, amelyen Vlagyimir Putyin orosz államfővel együtt látható. Ami összetartozik, az össze is nő?\r

","shortLead":"Orbán Viktor sok politikussal találkozott már a pekingi Egy övezet, egy út csúcstalálkozó alkalmából, azonban eddig...","id":"20190427_Megnyugodhatunk_Orban_Pekingben_is_talalkozott_Putyinnal_es_buszkelkedik_is_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f39cf0bc-ac9a-4fa6-b81f-b6c382b3ff9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7351582d-2ecc-4978-8538-4e4fe0a8f5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Megnyugodhatunk_Orban_Pekingben_is_talalkozott_Putyinnal_es_buszkelkedik_is_vele","timestamp":"2019. április. 27. 13:24","title":"Megnyugodhatunk, Orbán Pekingben is találkozott Putyinnal, és büszkélkedik is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogy is lett volna másként...","shortLead":"Hogy is lett volna másként...","id":"20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353c0793-ace1-4261-92c6-aadd0b0f963f","keywords":null,"link":"/kkv/20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2019. április. 27. 19:55","title":"Fidesz: Szakmai alapon győzött Mészáros Lőrinc cége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős vezető két zebrán is áthajtott, majd a megállóban kötött ki.","shortLead":"Az idős vezető két zebrán is áthajtott, majd a megállóban kötött ki.","id":"20190427_Elaludt_a_90_eves_sofor_majd_belehajtott_egy_allo_buszba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43519db8-819c-43fd-adcf-dbfa738a6524","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Elaludt_a_90_eves_sofor_majd_belehajtott_egy_allo_buszba","timestamp":"2019. április. 27. 20:16","title":"Arra ébredt a 90 éves sofőr, hogy belehajtott egy álló buszba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92392dc-089d-4461-8ee3-2f2e36bb9502","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a televíziós forgalmazású alkotásoknak járó Magyar Filmdíjakat a Pesti Vigadóban.","shortLead":"Átadták a televíziós forgalmazású alkotásoknak járó Magyar Filmdíjakat a Pesti Vigadóban.","id":"20190427_Dijnyertes_az_Aranyelet_es_a_Trezor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92392dc-089d-4461-8ee3-2f2e36bb9502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc827f0-5100-47c2-b755-cfaf88c4df4a","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Dijnyertes_az_Aranyelet_es_a_Trezor","timestamp":"2019. április. 27. 21:00","title":"Díjnyertes az Aranyélet és a Trezor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rosszabb a munkahelyi balesetek aránya nálunk, mint az EU-átlag, de az évtized elejéhez képest javult a helyzet.","shortLead":"Rosszabb a munkahelyi balesetek aránya nálunk, mint az EU-átlag, de az évtized elejéhez képest javult a helyzet.","id":"20190426_Minden_otodik_napra_jutott_egy_halalos_munkahelyi_baleset_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7274f9c4-f663-478e-b217-1300f62d6039","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Minden_otodik_napra_jutott_egy_halalos_munkahelyi_baleset_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 26. 11:32","title":"Minden ötödik napra jutott egy halálos munkahelyi baleset Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]