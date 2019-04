Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e632783-4762-488d-a1ed-39e55b174000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Diákparlament tagjai tüntetés helyett népszavazást kezdeményeznek.","shortLead":"A Független Diákparlament tagjai tüntetés helyett népszavazást kezdeményeznek.","id":"20190428_Nemzeti_Konzultaciot_inditanak_diakok_a_nyelvvizsgatorvenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e632783-4762-488d-a1ed-39e55b174000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98ab210-03ca-4b3f-be00-8603f4b62a64","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Nemzeti_Konzultaciot_inditanak_diakok_a_nyelvvizsgatorvenyrol","timestamp":"2019. április. 28. 18:04","title":"Nemzeti Konzultációt indítanak diákok a nyelvvizsga-törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe5188-365b-4cda-8ee7-04b18bb22a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 193 millió embernek kellett volna szavaznia. ","shortLead":"Egy nap alatt 193 millió embernek kellett volna szavaznia. ","id":"20190429_Belehalt_a_kimerultsegbe_tobb_szaz_szavazatszamlalo_Indoneziaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe5188-365b-4cda-8ee7-04b18bb22a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b89806-9d08-404d-b7e7-64d13ec48693","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Belehalt_a_kimerultsegbe_tobb_szaz_szavazatszamlalo_Indoneziaban","timestamp":"2019. április. 29. 13:19","title":"Belehalt a kimerültségbe több száz szavazatszámláló Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b68ba7-fc95-4367-bb32-e485daa5b7bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövöldözéskor mintegy száz ember lehetett az épületben.","shortLead":"A lövöldözéskor mintegy száz ember lehetett az épületben.","id":"20190428_zsinagoga_lovoldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90b68ba7-fc95-4367-bb32-e485daa5b7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2293caf5-6b55-4d01-b3c3-0335e164a95d","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_zsinagoga_lovoldozes","timestamp":"2019. április. 28. 08:05","title":"Hitler a példaképe: 19 éves férfi lövöldözött egy amerikai zsinagógában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy hírt a Facebook-oldalán osztotta meg a rajongóival.\r

