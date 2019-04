Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddf43081-8a9f-4aa5-b168-a4398be8b37d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár hidegen indul a hajnal, és többfelé lehet szórványosan eső, a nap során 20 fok körüli meleg lesz.","shortLead":"Bár hidegen indul a hajnal, és többfelé lehet szórványosan eső, a nap során 20 fok körüli meleg lesz.","id":"20190430_Majus_elsejen_szerencseje_lesz_ha_a_szabadba_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddf43081-8a9f-4aa5-b168-a4398be8b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9051da76-e4a3-424e-8d00-e5744148dd04","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Majus_elsejen_szerencseje_lesz_ha_a_szabadba_keszul","timestamp":"2019. április. 30. 12:44","title":"Május elsején szerencséje lesz, ha a szabadba készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Abu Bakr al-Bagdadi videoüzenetet tett közzé.","shortLead":"Abu Bakr al-Bagdadi videoüzenetet tett közzé.","id":"20190429_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_videouzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c13b556-40de-42fe-b0ea-8193d111678a","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_videouzenet","timestamp":"2019. április. 29. 19:26","title":"Öt év után újra hallatott magáról az Iszlám Állam halottnak tartott vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c454c1-dd45-46c1-be52-90c5443a8ad1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tavaly egy belvárosi gyorsétterem mosdójában erőszakoskodott egy nővel, nem sokkal korábban pedig a nemi szervét mutogatta az utcán. ","shortLead":"A férfi tavaly egy belvárosi gyorsétterem mosdójában erőszakoskodott egy nővel, nem sokkal korábban pedig a nemi...","id":"20190429_Letoltendo_bortont_kert_az_ugyeszseg_az_eroszakoskodo_afganra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73c454c1-dd45-46c1-be52-90c5443a8ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f922954d-ba3c-4d50-b660-b286c75feefa","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Letoltendo_bortont_kert_az_ugyeszseg_az_eroszakoskodo_afganra","timestamp":"2019. április. 29. 09:50","title":"Letöltendő börtönt kért az ügyészség az erőszakoskodó afgánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b395ae-18f1-4782-8f0c-6adb3bd4985c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház közlése szerint egy alkatrészre várnak. ","shortLead":"A kórház közlése szerint egy alkatrészre várnak. ","id":"20190429_Hetek_ota_nincs_lift_a_mateszalkai_korhazban_olben_kell_cipelni_a_betegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8b395ae-18f1-4782-8f0c-6adb3bd4985c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f697e9e6-24f3-4c15-9b70-7a5490f4c732","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hetek_ota_nincs_lift_a_mateszalkai_korhazban_olben_kell_cipelni_a_betegeket","timestamp":"2019. április. 29. 06:13","title":"Hetek óta nincs lift a mátészalkai kórházban, ölben kell cipelni a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 21-én Londonban debütál majd a Honor három új mobilja, ezúttal a Honor 20 Próról derült ki egy érdekes információ.","shortLead":"Május 21-én Londonban debütál majd a Honor három új mobilja, ezúttal a Honor 20 Próról derült ki egy érdekes információ.","id":"20190429_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34939ff-dd08-4853-b96e-39abf945d579","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","timestamp":"2019. április. 29. 13:33","title":"A Honor új csúcsmobiljában is benne lehet a Huawei P30 Pro legütősebb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ba0935-272d-42c3-9e1b-afeb8a21423d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók most először tesztelték a biológiailag lebomló, komposztálható zacskókat hosszú távon. Nincs jó hírük. ","shortLead":"Kutatók most először tesztelték a biológiailag lebomló, komposztálható zacskókat hosszú távon. Nincs jó hírük. ","id":"20190429_Az_elvileg_lebomlo_szatyorral_harom_ev_erozio_utan_is_vigan_bevasarolhatunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39ba0935-272d-42c3-9e1b-afeb8a21423d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145b375f-2aa8-4c11-83c1-d6fef403a740","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Az_elvileg_lebomlo_szatyorral_harom_ev_erozio_utan_is_vigan_bevasarolhatunk","timestamp":"2019. április. 29. 11:16","title":"Hiába ásták el három évre az elvileg lebomló szatyrot, az olyan volt, mint új korában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú szabályokat vezet be a politikai hirdetésekre vonatkozóan.","shortLead":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú...","id":"20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75507f31-8178-49bf-a297-90098ec6b9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","timestamp":"2019. április. 29. 14:03","title":"Új politikai szabályokat vezet be a Facebook, Magyarországon is kötelező lesz betartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6be468a-3bcd-452b-9b6b-8165f65bb72a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már az M4-es út megépülésével reklámozzák a Vecsés és Monor környéki ingatlanokat.","shortLead":"Már az M4-es út megépülésével reklámozzák a Vecsés és Monor környéki ingatlanokat.","id":"20190430_Az_M4es_ut_miatt_kezdtek_dragulni_az_ingatlanok_az_agglomeracioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6be468a-3bcd-452b-9b6b-8165f65bb72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f59744-d607-4a51-a6d5-be5e0ace8da6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190430_Az_M4es_ut_miatt_kezdtek_dragulni_az_ingatlanok_az_agglomeracioban","timestamp":"2019. április. 30. 08:29","title":"Az M4-es út miatt kezdtek drágulni az ingatlanok az agglomerációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]