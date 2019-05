Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c38f017d-3a14-413e-b612-9b94c2dda048","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A skandináv légitársaságnál három napja tart a munkabeszüntetés. ","shortLead":"A skandináv légitársaságnál három napja tart a munkabeszüntetés. ","id":"20190429_Budapesti_jaratokat_nem_erint_az_ujabb_pilotasztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c38f017d-3a14-413e-b612-9b94c2dda048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18005156-c616-468d-b8ef-dbda0342b8e3","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Budapesti_jaratokat_nem_erint_az_ujabb_pilotasztrajk","timestamp":"2019. április. 29. 10:50","title":"Budapesti járatokat nem érint az újabb pilótasztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef90a0d-7854-42c9-802a-3b4c37314947","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A 888, a Pesti Srácok, a Hír TV, a Magyar Nemzet, a Mandiner, az Origo, az ATV.hu, a Nyugati Fény szerkesztőinek őszinte nagyrabecsüléssel.","shortLead":"A 888, a Pesti Srácok, a Hír TV, a Magyar Nemzet, a Mandiner, az Origo, az ATV.hu, a Nyugati Fény szerkesztőinek...","id":"20190430_TGM_Utoirat_Bangonehoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef90a0d-7854-42c9-802a-3b4c37314947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df091d4-85a4-4401-92ae-6e289b85d07b","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_TGM_Utoirat_Bangonehoz","timestamp":"2019. április. 30. 13:20","title":"TGM: Utóirat Bangónéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sz. Andrást megműtötték, és az intenzív osztályon kezelték, de életét nem sikerült megmenteni. ","shortLead":"Sz. Andrást megműtötték, és az intenzív osztályon kezelték, de életét nem sikerült megmenteni. ","id":"20190430_Meghalt_a_szombati_szentendrei_baleset_ujraelesztett_serultje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8270635-255c-46f7-b9fb-b47ffa7fbd41","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_Meghalt_a_szombati_szentendrei_baleset_ujraelesztett_serultje","timestamp":"2019. április. 30. 18:13","title":"Meghalt a szombati szentendrei baleset újraélesztett sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. ","shortLead":"A tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. ","id":"20190429_Majus_1tol_nem_lehat_csak_ugy_besetalni_a_bankba_tizmillio_forinttal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f782b5f5-89ff-4404-82c1-e3e179fafe53","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Majus_1tol_nem_lehat_csak_ugy_besetalni_a_bankba_tizmillio_forinttal","timestamp":"2019. április. 29. 14:47","title":"Május 1-től nem lehet csak úgy betenni a bankba tízmillió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66888f51-7ec5-4cbe-90d6-0063ef8030c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók csak három óra múlva jöttek rá, hol lehet. ","shortLead":"A dolgozók csak három óra múlva jöttek rá, hol lehet. ","id":"20190430_Evett_egy_csokimousset_majd_beszorult_a_raktarba_a_szegedi_tolvaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66888f51-7ec5-4cbe-90d6-0063ef8030c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aed4ff-8ec6-4989-a4ad-f2516e35bcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Evett_egy_csokimousset_majd_beszorult_a_raktarba_a_szegedi_tolvaj","timestamp":"2019. április. 30. 20:39","title":"Evett egy csokimousse-t, majd beszorult a raktárba az év betörője Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The Washington Post és az ABC televízió közös felmérése szerint amerikaiak 55 százaléka nem szavazna Donald Trumpra a jövő évi elnökválasztáson. ","shortLead":"A The Washington Post és az ABC televízió közös felmérése szerint amerikaiak 55 százaléka nem szavazna Donald Trumpra...","id":"20190429_55_szazalek_valasztok_donald_trump_szavazas_elnokvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e3b77e-4de3-4628-a687-cf066f7082a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_55_szazalek_valasztok_donald_trump_szavazas_elnokvalasztas","timestamp":"2019. április. 29. 21:21","title":"A választók felének elege van Trumpból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b291c96-317f-48f3-a26a-74fd44a8307b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel kiszállt, a Qualcomm beszállt – mármint ami az 5G-modemek szállítását illeti az Apple-nek. Azonban egy másik nagy név is felbukkant a lehetséges beszállítók között.","shortLead":"Az Intel kiszállt, a Qualcomm beszállt – mármint ami az 5G-modemek szállítását illeti az Apple-nek. Azonban egy másik...","id":"20190430_qualcomm_apple_5g_modemek_iphone_5g","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b291c96-317f-48f3-a26a-74fd44a8307b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996e79d4-ba4a-41f9-bbed-ee5ac6320f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_qualcomm_apple_5g_modemek_iphone_5g","timestamp":"2019. április. 30. 10:03","title":"Túl a konkurencián: ezek a cégek segíthetnek, hogy legyen 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európa új gépkocsipiaca a múlt hónapban újabb csökkenést mutatott, már a hetedik egymást követő időszakban – olyan tényezők miatt, mint a dízeltilalom, az általánosan is csökkenő fogyasztói bizalom és a Brexit körüli események.","shortLead":"Európa új gépkocsipiaca a múlt hónapban újabb csökkenést mutatott, már a hetedik egymást követő időszakban – olyan...","id":"20190430_Ket_evtizedes_melyponton_a_dizelek_a_Tesla_Model_3_pedig_jott_es_tarolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d7a0cd-0650-4bcf-8d6a-131bb13c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_Ket_evtizedes_melyponton_a_dizelek_a_Tesla_Model_3_pedig_jott_es_tarolt","timestamp":"2019. április. 30. 09:21","title":"Történelmi mélyponton a dízelek, a Tesla Model 3 pedig jött és tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]